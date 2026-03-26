La emoción de Emily Ceco después de la condena a su expareja Santiago Martínez: “Mi vida dependió un segundo de él”

Tras la sentencia que condenó a Santiago Martínez a 15 años de prisión por intento de femicidio, su ex pareja habló con Infobae en Vivo. Se refirió a la "mirada de monstruo" de su agresor y a cómo una relación que comenzó en televisión se convirtió en una pesadilla de abuso y violencia

La condena a Santiago Martínez, exconcursante del reality Love is Blind por el intento de femicidio a su expareja Emily Ceco, marcó un punto de inflexión en la opinión pública y en el debate sobre la responsabilidad de los programas de entretenimiento en la selección de sus participantes. La sentencia de quince años de prisión, dictada este miércoles, coincidió con el pedido del abogado de la víctima, Roberto Castillo, y reabrió preguntas sobre los controles que rodean la producción de estos formatos televisivos.

Emily, víctima del caso y denunciante, compartió su testimonio en diálogo con Infobae al amanecer de Infobae en vivo. La emoción fue visible en cada intervención, desde la primera reacción tras conocer la condena hasta el recuento de los episodios de violencia que sufrió durante su relación con Martínez. “Cuando acabás de leer los años que le dieron y por qué está detenido, que va a estar detenido durante quince años porque intentó matarme, me emociona todavía”, expresó Emily, al resaltar la magnitud del fallo y el impacto personal que le generó escuchar el veredicto.

Su relato reconstruye una relación que comenzó con señales sutiles de maltrato psicológico y emocional. El vínculo, forjado en el marco del reality, se transformó rápidamente en una sucesión de episodios de agresión creciente. La joven relató que el proceso fue tan veloz que no logró advertir la gravedad de la situación hasta que su vida corrió peligro de manera directa. “Arrancó de menor a mayor, pero con una velocidad impresionante que no llegué a darme cuenta lo que estaba pasando”, aseguró. El control, las manipulaciones y los primeros episodios de violencia física se alternaban con justificaciones y pedidos de disculpas por parte de Santiago, quien, según Emily, solía presentarse como víctima de sus propios problemas personales.

La violencia escaló de forma progresiva. Ella identificó cómo el aislamiento y la humillación formaban parte de una mecánica repetida, que se intensificaba con el tiempo. En palabras de la víctima, “siempre él víctima, siempre él, que lo disculpe porque estaba emocionado, porque la estaba pasando mal por algún problema personal, por... hasta que se estaba muriendo su padre y hasta lo entendía en algún momento y después dije no, ya cuando lo vi, cuando ya me estaba matando, y hoy haciendo la película completa, dije no, siempre fue así. Nunca, nunca fue que lo tenía que disculpar porque la estaba pasando mal. Siempre este era su fin”.

El exparticipante del reality show Love is Blind fue sentenciado por el intento de femicidio de su ex pareja Emily Ceco

La reconstrucción aporta también un diagnóstico sobre el comportamiento de Santiago Martínez en otras relaciones. Tras el intento de femicidio, la joven estableció contacto con exparejas de Santiago, quienes compartieron experiencias similares. “Ahora hablando con sus exparejas, hablando con sus exnovias que también tuvieron experiencias similares, él siempre se comportó así con todas sus parejas”, afirmó Emily, dando cuenta de un patrón de violencia sostenido a lo largo del tiempo.

El proceso judicial y la condena significaron una etapa de cierre y, al mismo tiempo, de reconfiguración de su vida cotidiana. Al observar fotos del pasado junto a su agresor, manifestó un profundo rechazo y dolor: “Ver esas fotos no me gustan para nada, porque yo le compartí lo mejor de mí a él y él me lo devolvió de esta manera”, sostuvo.

La distancia emocional y el rechazo hacia lo vivido se reflejan en el deseo de no volver a encontrarse con personas de ese tipo. Expresó su esperanza de formar un nuevo vínculo basado en el respeto y los valores. “Espero eso más adelante. Conseguir una persona que tenga valores, educación, que hay un montón, que sea buena persona, que valore cada segundo que le comparto de mi vida, no que me lo retribuya de esta manera espantosa intentando matarme. Y con esa persona formar una familia. Yo no pido nada fuera de lo normal, lo que tiene cualquier persona”, dijo.

El contacto con las otras víctimas de Santiago no solo le permitió comprender el alcance del patrón de violencia, sino que también evidenció el temor que persiste en quienes atravesaron situaciones similares. Emily relató cómo una de ellas, Pamela, fue agredida físicamente durante unas vacaciones en Brasil, en un episodio que la dejó desfigurada. “La agarró de los pelos y la arrastró una cuadra por Sao Paulo. De los pelos. La dejó desfigurada”. Nicole, otra expareja, fue víctima de control y violencia física, además de sufrir intimidaciones que la llevaron a vivir con miedo. Carolina, por su parte, se vio obligada a irse a otro país por el temor que le generaba Santiago.

Emily y Santiago, juntos en un viaje

La experiencia de la joven pone en el centro del debate la cuestión de los filtros implementados por los reality shows para seleccionar a sus participantes. En el caso de Love is Blind, la producción exigió a todos los concursantes antecedentes penales y la realización de pericias psicológicas. “A mí me pidieron antecedentes penales y así a todos los participantes. Él no tenía antecedentes penales porque las chicas le tenían miedo y porque la única persona que se animó a denunciarlo no dejaron que avance la denuncia, no salió de comisaría. Entonces, no marca como un antecedente”, explicó Emily.

El caso de Santiago resultó particular dentro del proceso de selección: mientras que la mayoría de los participantes atravesó una sola pericia psicológica, a Santiago le exigieron dos evaluaciones. Como señaló la exparticipante, “los 31 participantes restantes hicimos una sola pericia psicológica. En su caso, para que ingrese tuvieron que hacer dos”. La primera evaluación fue desfavorable, pero la producción insistió para poder incorporarlo al programa. Emily interpreta que la decisión respondió a la búsqueda de perfiles con fuerte personalidad, sin medir adecuadamente el riesgo que representaba el participante para otros.

El testimonio incluye una reflexión sobre los límites de estos mecanismos de control. Si bien reconoce que el reality cumplió con los procedimientos formales, advirtió sobre los riesgos de priorizar el espectáculo por encima de la seguridad: “Es peligroso porque como les gustan los personajes y hay personajes con personalidad fuerte, tal vez no se mide qué tipo de persona es. Y si la pericia psicológica te está mostrando que no es un personaje, sino es que es su persona, sí, es peligroso”.

Emily y Santiago en una antigua postal de Love is Blind

La producción del programa, tras el caso, realizó modificaciones en los controles: cambiaron de psicólogo y volvieron a un sistema en el cual cada participante realiza una sola pericia psicológica. Emily destaca que el problema no residió en el sistema, sino en la persona de Santiago, cuyas conductas violentas no registraban antecedentes formales.

En el marco de la condena, Emily también reclamó la necesidad de una respuesta judicial más inmediata ante las denuncias de violencia de género. Subrayó la importancia de que “a la primera denuncia con las pruebas, porque si una mujer va a denunciar es porque tiene todas las pruebas, que lo detengan, porque si no después lamentamos víctimas y las madres las están llorando pidiendo justicia”.

Las duras palabras del padre de Emily

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