De corazón de vaca a terapia de luz roja: cómo es la particular rutina de salud de Erling Haaland, la estrella del Manchester City

Erling Haaland combina tratamientos de luz roja y crioterapia para mantener su cuerpo en condiciones óptimas de competición (Reuters/Craig Brough)

La vida cotidiana de un deportista de élite suele estar rodeada de exigencias y rutinas de salud increíbles, mucho más cuando se trata de figuras como Erling Haaland, el joven delantero noruego, figura del Manchester City, de la Premiere League y un firme candidato al Balón de Oro de este año.

Con 24 años, “El Teminator” logró conquistar la admiración de los fanáticos del fútbol mundial ―y sorprender con sus hat-triks de otro planeta―, pero también despertó un interés distinto. ¿Por qué? Por sus singulares hábitos y una extravagante rutina de salud, que muchos atribuyen a su éxito.

Desde una dieta poco convencional hasta el uso de avanzadas tecnologías para la recuperación física, Haaland llevó su carrera a un punto muy alto y se transformó en una de las mayores promesas del deporte.

¿La clave? Seguir una estricta rutina diseñada para optimizar su rendimiento. “Lo primero que hago por la mañana es que me dé un poco de sol en los ojos. Es importante para mi ritmo circadiano”, explicó Haaland. Pero hay más.

Haaland ha convertido la tecnología en una aliada de su éxito, con terapias avanzadas que apuntan a la regeneración celular (EFE/EPA/DAVID CLIFF)

Lo cierto es que no todas las personas son Haaland. Sobre esto, el médico deportólogo y cardiólogo, Jorge Franchella, hizo una aclaración esencial en diálogo con Infobae: “Las rutinas que tiene, tienen que ver muchísimo con su genética, su origen y lo que lo rodea a él, que hace que responda de una manera propia a estos métodos”.

Y agregó: “Cada vez que un deportista de alto rendimiento, que se destaca, tiene algún tipo de tratamiento, entrenamiento o alimentación diferente a lo habitual, mucho tiene que ver también con que esa persona tiene genes y características propias, que no se parecen a la mayoría de la población”.

Lo cierto es que Halaand tiene rutinas fuera de lo común para cuidar su cuerpo. Todo lo que hace, dijo Franchella, son “métodos diferentes que se utilizan con la intención de provocar una regeneración de los tejidos y, especialmente, un alivio de todo aquello que tenga que ver con traumatismos, golpes y lesiones”.

Cuáles son sus particulares hábitos y qué dicen la ciencia y los expertos.

La NASA descubrió los efectos de la luz roja en la regeneración celular, tecnología que ahora utilizan deportistas como Haaland (Instagram Erling Haaland)

Terapia con cama de luz roja

Una de las prácticas que sorprendió a sus seguidores fue una cama de terapia de luz roja. ¿Qué es? Se trata de un tratamiento que utiliza diodos emisores de luz (LED) rojas o infrarrojas de bajo nivel para estimular la regeneración celular, reducir la inflamación y aliviar el dolor.

A fines de agosto, tras la victoria de Manchester City contra Ipswich Town, el delantero noruego compartió una selfie en su cuenta de Instagram, en la que se lo veía acostado dentro de este aparato, con un breve mensaje que decía: “Cama con luz roja. ¡Feliz lunes!”

Como Haaland, las personas que se acuestan en una cama que emite esta luz, buscan impulsar este tratamiento que se usa para mejorar la piel, acelerar la curación de lesiones, y, en algunos casos, aliviar dolores musculares o articulares.

El delantereo noruego compartió con sus seguidores en redes sociales sobre la terapia con cama de luz roja

Según detallan los expertos de Cleveland Clinic, “la terapia de luz roja puede beneficiar la salud de la piel al estimular la producción de colágeno, que aporta estructura, fuerza y elasticidad. Además, aumenta la actividad de los fibroblastos, responsables de generar colágeno en el tejido conectivo. Mejora la circulación sanguínea en la piel y ayuda a reducir la inflamación celular”.

“Se cree que la terapia con luz roja actúa sobre la ‘central eléctrica’ de las células del cuerpo, llamada mitocondria. Con más energía, otras células pueden hacer su trabajo de manera más eficiente, como reparar la piel, estimular el crecimiento de nuevas células y mejorar el rejuvenecimiento de la piel. Más específicamente, ciertas células absorben longitudes de onda de luz y se estimulan para que funcionen”, agregan.

En la imagen, tinción que muestra las mitocondrias dentro de las fibras musculares individuales (EFE/Universidad de Monash)

Fue la NASA la que realizó un descubrimiento accidental que podría transformar el tratamiento de heridas: los LED rojos y la luz infrarroja cercana pueden acelerar significativamente la curación de heridas y tratar varias afecciones médicas. El avance surgió cuando científicos, originalmente enfocados en la producción de diodos emisores de luz para cultivar plantas en misiones espaciales, notaron que las abrasiones en sus manos sanaban más rápido bajo la luz emitida por estos dispositivos.

Según la agencia espacial norteamericana, el fenómeno se detectó a finales de los años 80 y comenzó a estudiarse sistemáticamente tras los efectos observados en el cultivo de patatas en el transbordador espacial, en 1995. Sin embargo, sus aplicaciones para la salud surgieron de la observación de los científicos que notaron que, al trabajar bajo esta luz LED, se aceleraba el proceso de sanación de heridas.

La biofísica Tiina Karu sugirió que la terapia de luz láser de baja potencia podría ser efectiva porque mejora la función celular al estimular las mitocondrias, responsables del metabolismo celular. Hoy en día, se considera que las longitudes de onda roja e infrarroja son absorbidas principalmente por la enzima citocromo C oxidasa, desencadenando una serie de efectos beneficiosos a nivel celular.

La terapia de luz roja se ha popularizado entre deportistas para mejorar la circulación sanguínea y acelerar la regeneración celular

Investigadores estadounidenses plantearon que el uso de fototerapia LED, además, podría estimular la producción de colágeno en la piel al activar los fibroblastos, células que desempeñan un papel clave en la salud del tejido conectivo.

Este hallazgo, publicado en el Journal of Drugs in Dermatology en 2020, despertó el interés en el ámbito deportivo debido a la posibilidad de que los beneficios del tratamiento se extiendan a otras áreas del cuerpo: no solo la mejora de la apariencia, sino también la funcionalidad de la piel y los músculos.

Sin embargo, como suele ocurrir con las terapias innovadoras, la evidencia hasta ahora es prometedora pero no concluyente, lo que mantiene el debate abierto. En esa misma línea, Franchella señaló a Infobae que “el uso de luz roja o la terapia de luz roja y de diodos emisores de luz buscan, fundamentalmente, de una manera bastante intuitiva, no con mucho fundamento científico, que haya una relajación”.

La terapia de luz roja, que usa Haaland, fue originalmente desarrollada para misiones espaciales, ahora aplicada al deporte (Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)

Franchella profundizó en la explicación sobre esta terapia: “Es como poner una luz tenue en un lugar. Esa luz roja o el uso de leds tiende a provocar calma. Cuando una persona está en un ambiente que tiene esa tonalidad pueden permitir una relajación y permite entonces que él pueda entrar en una situación de descanso”.

Haaland no es el único que utiliza este tratamiento. Bryan Johnson, el multimillonario que busca reducir su edad biológica y llegar a vivir hasta los 150 años, detalló en una entrevista exclusiva con Infobae, sobre la implementación de este método en su rutina diaria. “Me despierto a las 5:30 de la mañana. Hago una hora de ejercicio. Hago algo de meditación y terapia de luz roja”, contó.

La luz también aparece en otro momento crucial para el astro del fútbol. Tres horas antes de acostarse, la estrella noruega también se pone gafas de color naranja que bloquean la luz azul. Haaland dijo: “Creo que dormir es lo más importante del mundo”.

La crioterapia para la recuperación deportiva

Cámara de crioterapia para cuerpo entero (iStock)

La cama de luz roja no es la única herramienta con la que Erling Haaland cuida su cuerpo. Dentro de su hogar, el noruego instaló una cámara de crioterapia valorada en £50,000, una cápsula capaz de alcanzar temperaturas de -200°C, según informa el diario británico Daily Mail.

Se trata de una técnica de recuperación muscular que, aunque no está exenta de controversia, ganó popularidad en el mundo deportivo cuando comenzó a usarla el exatleta olímpico Usain Bolt. Según define The Mayo Clinc en una nota anterior de Infobae “la ‘crioterapia’ y ‘terapia de frío’ son términos intercambiables y describen varios métodos para enfriar el cuerpo”.

La crioterapia se utiliza para reducir la inflamación y acelerar la recuperación después de los entrenamientos y los partidos. El procedimiento implica la exposición del cuerpo a temperaturas extremadamente bajas durante un tiempo limitado, generalmente no más de cinco minutos, para prevenir riesgos como la hipotermia.

La crioterapia es uno de los secretos de recuperación de Haaland, una técnica utilizada también por otros atletas de élite (Action Images via Reuters/Paul Childs)

En su aplicación a los deportistas de élite, se ha señalado que la crioterapia mejora el tiempo de recuperación física. Haaland, quien realiza un enorme esfuerzo físico en cada partido, ha integrado este método en su vida diaria, convencido de que le ayuda a mantener su rendimiento. “Es parte de mi rutina después de los entrenamientos”, comentó el delantero en una entrevista, refiriéndose a su uso regular.

El doctor Andrew Jagim, especialista en medicina deportiva de Mayo Clinic dijo en Infobae que “la terapia de frío puede ayudar a reducir el dolor y las molestias después de sesiones de entrenamiento intensas o durante períodos de competencias consecutivas. Sin embargo, cuando se usa de manera constante durante un tiempo, la terapia de frío podría perjudicar el rendimiento”.

El especialista señaló que, en casos de deportistas que atraviesan un período de entrenamiento intenso de dos semanas o un torneo de tres días y experimentan dolor o molestias, puede recomendarles la incorporación de baños de hielo después del entrenamiento o a lo largo del día.

Cristiano Ronaldo y Nicolás Tagliafico utilizando la crioterapia para una mejor recuperación tras los partidos de fútbol

Sin embargo, Jagim advierte que no es recomendable utilizarlos a diario durante toda una temporada o ciclo de entrenamiento, ya que investigaciones indican que podrían interferir con las adaptaciones a largo plazo, especialmente en términos de fuerza y crecimiento muscular.

Sobre la crioterapia, Franchella dijo que esta práctica “tiene la posibilidad de aliviar la inflamación de los golpes recibidos en un partido” y agregó que este tratamiento “se está utilizando en el rugby al terminar los partidos, porque inmersos en cubas de mucho frío, permiten desinflamar rápidamente las zonas que han sido golpeadas”. Esta misma práctica también la realizan otros futbolistas como Cristiano Ronaldo y Nicolás Tagliafico.

El uso de crioterapia por parte de Haaland apunta a reducir la inflamación y acelerar el proceso de recuperación (iStock)

El doctor Adnan Haq, profesor de Ciencias del Deporte y el Ejercicio en la Universidad del Sur de Gales, explicó al medio Goal que “en el caso de la crioterapia de cuerpo entero, varios atletas lo han encontrado beneficioso cuando se toma después del ejercicio, para acelerar esa recuperación, permitiéndoles así entrenar y rendir de nuevo, a tiempo, a una intensidad suficientemente alta”.

Los especialistas consultados señalaron que la crioterapia no está recomendada para todas las personas y deben evitarlo aquellos con afecciones crónicas como la diabetes o problemas nerviosos, por lo que su aplicación debe realizarse bajo supervisión médica.

El impacto de la alimentación de calidad en el rendimiento

El hígado de vaca, esencial en la dieta de Haaland, es conocido por ser una fuente rica en hierro y vitaminas para los deportistas (Freepik)

Más allá de la tecnología y los tratamientos avanzados, la alimentación de Haaland también es un aspecto importante. El futbolista sigue una dieta que muchos considerarían inusual, basada en el consumo de alimentos ricos en proteínas y vitaminas que considera fundamentales para su salud.

Entre estos alimentos destacan los corazones y hígados de vaca, dos alimentos que el delantero incluye en su régimen nutricional diario. En el documental Haaland: The Big Decision, emitido en 2022, el futbolista explicó: “Para mí, lo más importante es consumir alimentos de calidad y lo más locales posible. La carne que yo como proviene de vacas alimentadas con pasto, lo que garantiza un mayor valor nutricional”.

Y agregó: “No es lo mismo la carne que conseguís en McDonald’s que la de una vaca que come pasto”.

El hígado de vaca, uno de los componentes esenciales de su dieta, es particularmente rico en vitamina A y vitaminas del complejo B, como la B12, que son esenciales para la formación de glóbulos rojos y la función neurológica.

El corazón de vaca, parte esencial de la dieta de Haaland, es una fuente rica en hierro, zinc y vitaminas del complejo B, claves para su rendimiento físico

Además, el hígado es una de las mejores fuentes de hierro hemo, un tipo que el cuerpo humano absorbe con mayor facilidad en comparación con el presente en los alimentos vegetales. Según el nutricionista Rob Hobson, consultado por Daily Mail, “el hígado y el corazón son extremadamente nutritivos. Proporcionan una alta concentración de vitaminas y minerales en relación con su contenido calórico”.

En su blog, el doctor Robert Klitz señaló que “el corazón de res es único, con poderosos beneficios tanto para el cuerpo como para la mente” y enumeró los puntos positivos de incorporar este alimento a la dieta: “La nutrición del corazón de vaca implica niveles altos de zinc, hierro y selenio. También es una gran fuente de vitamina B2, vitamina B6 y vitamina B12″.

Este tipo de dieta, que recuerda a las prácticas alimentarias de los cazadores-recolectores, fue adoptada por Haaland como una forma de asegurar que su cuerpo reciba los nutrientes esenciales para el crecimiento y la recuperación muscular.

Con una dieta rica en proteínas y vitaminas, Haaland busca optimizar su rendimiento con alimentos de alta calidad (Reuters/John Sibley)

No obstante, algunos expertos en nutrición han advertido que, si bien el consumo de estos alimentos puede ser beneficioso, su alto contenido en grasas saturadas implica que deben consumirse con moderación. Hobson señaló que “el hígado es muy rico en vitamina A, por lo que consumirlo en exceso podría tener efectos adversos, como la acumulación de esta vitamina en el organismo”.

Pero, es importante decir, que Haaland también se da sus gustos en materia gastronómica. En el podcast Impaulsive de Logan Paul, un espacio en el que reveló varios de sus secretos de salud, el delantero confesó que una de sus comidas favoritas antes de los partidos es una lasaña cocinada por su padre. “Me gusta comer la lasaña que hace mi papá antes de los partidos. Es una tradición familiar”, comentó.

Haaland también adoptó otras medidas nutricionales para mejorar su salud, con foco en la hidratación, como la filtración del agua. El delantero noruego instaló un sistema de filtrado en su casa, ya que sostiene de que el agua limpia es fundamental para mantener su cuerpo en condiciones óptimas.

“Hace poco empecé a filtrar el agua que bebo”, comentó Haaland en el mismo podcast. “Creo que puede tener grandes beneficios para mi organismo”, concluyó.