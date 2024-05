Qué es el “Birthday Blues”, la depresión del cumpleaños, y cómo afrontarlo

Una joven triste en su cumpleaños (Getty images)

La depresión en los cumpleaños, comúnmente conocida como “Birthday Blues”, representa un fenómeno psicológico que afecta a un número considerable de personas, que experimentan un estado de ánimo negativo durante los días cercanos a esta fecha señalada. Este periodo puede estar marcado por la tristeza, la apatía o incluso la ansiedad... El día que tradicionalmente se asocia con la celebración y la alegría puede, para algunos, ser motivo de melancolía y reflexión crítica sobre la propia vida.

Según la presidenta del Consejo Social del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC), Nuria Casanovas, es esencial reconocer que no todas las personas viven sus cumpleaños como un motivo de celebración. Este día puede desencadenar una serie de evaluaciones personales donde se resaltan los logros no alcanzados, como aspiraciones de carrera, relaciones personales o metas familiares, incitando a un proceso de introspección que no siempre resulta agradable.

En su cumpleaños, una mujer conoce a un hombre joven, desencadenando una historia de amor, secretos y engaños. Por esa razón emerge un estado de tristeza. (Imagen ilustrativa Infobae)

Casanovas apunta en el medio La Vanguardia que, desde una perspectiva psicológica, el cumpleaños impulsa, a menudo de manera inconsciente, una revisión del proyecto de vida de la persona, confrontándola con sus expectativas no cumplidas y la percepción de envejecimiento.

Esta fecha puede, por lo tanto, actuar como un catalizador de cuestionamientos sobre el propósito y el significado de la propia existencia, acrecentando sentimientos de soledad y descontento, incluso entre aquellos que cuentan con un sólido círculo social.

La nostalgia por los cumpleaños pasados, caracterizados por una espontaneidad y felicidad aparentemente incondicionales, se suma a esta compleja mezcla de emociones, poniendo de manifiesto la pérdida de la vivacidad juvenil y el temor inconsciente al envejecimiento y a la mortalidad.

La experta también señala la importancia de diferenciar entre la temporalidad de estos sentimientos y la profundidad con la que afectan al individuo. Un episodio de tristeza o reflexión alrededor del cumpleaños puede ser considerado normal si este es transitorio. Sin embargo, si los síntomas de depresión, confusión, falta de motivación y placer se prolongan, es crucial buscar apoyo profesional.

Para enfrentar el “Birthday Blues”, se recomienda adoptar una perspectiva más positiva sobre los aspectos actuales de la vida, en lugar de concentrarse exclusivamente en lo que falta o en lo que se considera un fracaso. Casanovas sugiere ver el cumpleaños no como un momento para efectuar cambios drásticos sino como una oportunidad para valorar lo que se tiene y plantear mejoras futuras desde un punto de vista constructivo.

Festejo de cumpleaños en una casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las estrategias para mitigar los efectos de la depresión por cumpleaños, se encuentran: practicar la conciencia plena y la autocompasión, expresar abiertamente los sentimientos a personas de confianza, celebrar de manera que sea confortable para uno mismo, preparar actividades saludables y, si es necesario, buscar el acompañamiento terapéutico.

En Asunción, el director del Policlínico Municipal, Robert Núñez, compartió una observación inusual referente al comportamiento apático de un joven paciente respecto a la celebración de su cumpleaños. La situación descrita denota un creciente desinterés por eventos que comúnmente generan expectativa y alegría entre los adolescentes.

“Quedé en shock, sobre todo cuando siempre hemos celebrado su día en grande, con decoración al milímetro, juegos y demás. Esto me pareció a la misma reacción que presenta cuando se acerca Navidad, no quiere nada y se vuelve apático”, expresó el pediatra en la revista Hoy.

“Si el Birthday Blues te afecta de forma importante, es fundamental que seas flexible y compasivo contigo mismo. Recuerda que no tienes la obligación de sentirte feliz porque sea tu cumpleaños; no tienes por qué festejar ni hacer nada que no desees. Es totalmente lícito dedicarte este día a ti, a cuidarte, a estar a solas y a reflexionar con tranquilidad”, opinó Nuñez.

La profesionalización de la atención a este fenómeno subraya la relevancia de comprender y aceptar la diversidad de emociones que pueden surgir alrededor de los cumpleaños. Reconocer que no está solo en esta experiencia, y que hay recursos disponibles para ayudar a manejar estos sentimientos, es el primer paso hacia un bienestar emocional más equilibrado.