Capturaron en Constitución a una mujer con antecedentes que vendía drogas: quedó detenida

La venta de drogas fue detectada por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano en la calle Salta al 1500

Una mujer de 40 años con antecedentes penales fue detenida acusada de vender drogas en el barrio de Constitución. Luego de su arresto, la justicia porteña le dictó la prisión preventiva. Además, según fuentes del caso, no tenía regularizada su situación migratoria.

Todo comenzó a partir de una alerta emitida por el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que advirtió una presunta maniobra de comercialización de estupefacientes sobre la calle Salta al 1500.

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Tras el aviso, un efectivo de la Policía de la Ciudad se dirigió al lugar y logró interceptar a un hombre que acababa de comprarle droga a la sospechosa. Luego, los agentes identificaron y detuvieron a la mujer.

Un policía de la Ciudad le secuestró la droga al hombre

En el caso intervino el auxiliar fiscal Carlos Caputto de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, quien imputó a la aprehendida por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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Desde el Ministerio Público Fiscal porteño confirmaron que la mujer cuenta con antecedentes penales y no registra ingreso regular al país. Además, al momento de ser consultada sobre su domicilio, aportó tres direcciones distintas, situación que para la fiscalía evidenció una “falta de arraigo”.

Con esos elementos, la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5, María Fernanda Botana, hizo lugar al pedido de prisión preventiva por considerar que existían riesgos procesales.

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La imputada cuenta con antecedentes penales

En otro operativo reciente en el barrio de Constitución, la Justicia expulsó del país a un hombre de nacionalidad peruana tras comprobar que vendía drogas en un hotel de la calle Luis Sáenz Peña al 1700.

La causa se había iniciado en mayo de 2024 tras denuncias anónimas de vecinos que alertaban sobre la comercialización de estupefacientes dentro del hotel, tanto en habitaciones como en espacios comunes.

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Un ciudadano peruano fue expulsado del país por vender droga

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), encabezada por la fiscal Cecilia Amil Martín, que ordenó tareas de inteligencia a la División Antidrogas Norte de la Policía de la Ciudad.

A partir de esas tareas, los investigadores identificaron a al menos cinco personas vinculadas a la venta de droga, entre ellas el principal sospechoso, un hombre peruano de edad avanzada.

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En febrero pasado se realizaron allanamientos en distintas habitaciones del hotel y cuatro personas fueron imputadas. La pesquisa continuó y, en abril, la fiscalía solicitó una nueva orden de allanamiento y la detención del acusado principal, medida que fue autorizada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 14, a cargo de la jueza Laura De Marinis.

Dinero y droga, entre otras cosas secuestradas en el allanamiento al hotel de Constitución

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron cocaína fraccionada en envoltorios de nailon, además de elementos utilizados para el corte y la distribución de la droga.

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Sobre el imputado ya pesaba una orden de expulsión dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9. Tras ser detenido, la medida fue ejecutada en el marco de la Ley Nacional de Migraciones, que además prohíbe su reingreso permanente a la Argentina.