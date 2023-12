En qué consiste el Espartatlón, la ultramaratón de 250 km que desafía una hazaña de la antigua Grecia

Espartatlón es una histórica carrera de ultradistancia que se celebra cada año en Grecia

Un maratón son 42 Km 195 mts. Es la carrera de calle considerada la madre de las carreras de fondo. Cientos de miles completan esta distancia – con algunos cambios- en todo el mundo desde 1896, con la primera edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna. En un principio, claro, fueron muy pocos y siguieron siéndolo hasta fines de los sesenta y principios de los setenta.

Te puede interesar: Cómo plantearse objetivos realistas para el calendario runner de 2024

Hoy todos conocen el maratón, pero no tantos conocen el Espartatlón. Y no es raro que esto ocurra, porque esta carrera de imponente nombre es seis veces más larga que el maratón, se empezó a practicar en 1983 y menos de 500 corredores la practican al año en un único lugar en el mundo. Sin embargo, el maratón y el Espartatlón tienen el mismo origen: una relato de la antigua Grecia con un héroe que realizó una hazaña que se convirtió en leyenda con los siglos.

Hay varias versiones de la misma historia y muchos dudan de su veracidad, llegando incluso a existir dos protagonistas distintos para el mismo relato. Sin embargo el contexto que dio origen sí es real, por lo que en general se acepta, salvo para los historiadores, el mito en todas sus variantes sin demasiado rigor. Lo indiscutible es que la historia fue el punto de partida para las competencias que hoy todos conocen.

Te puede interesar: Cambió el fútbol por el running y fue campeona en los circuitos más desafiantes del mundo: la historia de la atleta que deslumbró en la Patagonia

El centro de la versión más conocida de dicho relato ubica a un soldado griego, Filípides, que oficiaba como correo durante la guerra y era experto en correr largas distancias. El cuento tal cual lo conocemos es que Filípides corrió desde Maratón a Atenas para llevar la noticia de la victoria de la Batalla de Maratón y que, extenuado por su esfuerzo, murió luego de entregar las buenas nuevas. Hay refutaciones y variaciones de este acontecimiento que van desde poner en duda el nombre del héroe cómo decir que luego de entregar el correo, regresó a Maratón.

El Espartatlón revive los pasos de Filípides, un antiguo corredor de larga distancia ateniense, que en el 490 a.C., antes de la batalla de Maratón, fue enviado a Esparta para buscar ayuda en la guerra entre griegos y persas

Heródoto escribió sobre este evento unos 40 años después de los hechos que se describen arriba, por lo que es bastante probable que Filípides haya existido y haya sido realmente una figura histórica. Pero Heródoto habla de la distancia no entre Atenas y Maratón sino entre Atenas y Esparta, lo que es muy distinto. Si este soldado fue capaz de recorrer los 213 km que separaban a Atenas de Esparta en tan sólo dos días, por un terreno nada amable para correr, entonces sería una hazaña digna de recordar y su fama merecida.

El deporte en la antigua Grecia era importante y a finales del siglo XIX volvería a serlo, aunque esta vez el mundo entero viviría bajo la atracción de las competencias deportivas de todo tipo. Yendo al maratón, su historia comenzaría con la evocación de Filípides.

La carrera hoy conocida como maratón fue inventada por el académico Michel Bréal para las pruebas de los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896. Este amigo de Pierre de Coubertin le sugirió, tras el congreso para la restauración de los Juegos Olímpicos de 1894, organizar lo que él llamó “una carrera de Maratón”, entre el lugar de la batalla al borde del mar y la Pnyx, la colina situada en el centro de Atenas, cerca de la Acrópolis. En ese momento se propuso también ofrecer una copa de plata a quien resultara vencedor.

Esa es la historia que hoy nos trae hasta el maratón, la más importante de las carreras de calle. Pero la otra carrera que no se ha vuelto universal y que sigue manteniendo el espíritu más puro de Grecia es el Espartatlón. ¿Cómo fue que se llegó a realizar una vez instalada la otra distancia?

Según el historiador griego Heródoto, Filípides llegó a Esparta al día siguiente de su partida de Atenas

Los historiadores seguirán debatiendo la veracidad histórica del mito mientras cientos de miles corren cada mes maratones por todo el planeta. Sólo una duda quedaba pendiente y tenía que ver con la distancia. Porque si Heródoto hablaba de que la distancia cubierta de un día para el otro había sido superior a 200 Km, entonces la hazaña enorme del correo se había ganado merecidamente su fama. Algunas respuestas están en las bibliotecas, pero para los corredores, cómo decía un famoso comediante, el movimiento se demuestra andando, así que alguien decidió hacer un homenaje que a la vez recrea la famosa historia.

Fue entonces que en el año 1982 e inspirados por Filípides, un grupo de oficiales de la Royal Air Force, encabezados por el comandante John Foden, decidió ver que tan imposible era cubrir esa distancia. El objetivo no era sólo cubrir los kilómetros, sino hacerlo en un día y medio, para que la idea de “llegar al día siguiente” que narró Heródoto se cumpliera. Eran cinco en total y de ellos, tres lograron completar la distancia en tiempo y forma: John Scholtens (34:30), John Foden (37:37), y John McCarthy en (39:00). Sin proponérselo, habían fundado una nueva competencia que se colocaría en el calendario mundial de ahí en más.

Al año siguiente ya era una carrera oficial y corredores locales y de diferentes lugares del mundo se acercaron a competir. Aquella marca de los oficiales británicos fue inmediatamente superada, porque, entre otras cosas, el armado y la organización era profesional.

El primer ganador, como era de esperarse, fue un griego, Yánnis Koúros que la completó en 21 horas, 53 minutos y 42 segundos, es decir menos de un día. La leyenda se volvió realidad. En las mujeres ganó una británica, Eleanor Robinson, con una marca de 32 horas, 37 minutos y 52 segundos. Yánnis Koúros, gran ultramaratonista, no sólo sigue siendo el único atleta en ganar cuatro veces, sino que tuvo el récord de la competencia hasta el año 2023, donde otro griego lo mejoró. El dominio de los atletas griegos masculinos es notable, pero no así en las mujeres, dónde casi no han figurado en los podios.

El duro desafío del Espartatlón atrae a cientos de corredores cada año para rendir tributo a la odisea de un mensajero de la antigüedad

La carrera empieza a las 7 AM en Atenas, a los pies de la Acrópolis. La carrera suele realizarse el último viernes de septiembre. La distancia total que recorren es de 246 Km. La llegada es en la calle principal de Esparta y la meta está junto a la estatua de Leónidas, el rey espartano que murió en las Termópilas durante la Segunda Guerra Médica. Cómo reconocimiento, los atletas son coronados con una rama de laurel en su cabeza y la ejecución del himno nacional de su país.

La carrera no tiene premios monetarios, aunque el prestigio que otorga suele ayudar a los atletas a conseguir sponsors. A lo largo de la carrera hay setenta y cinco puestos de control y varios lugares de corte. Cualquier atleta que no llegue en el tiempo de corte, es sacado de la carrera. La carrera tiene un tiempo límite de 36 horas y todos los atletas deben completarla antes de ese tiempo.

Debido a la gran demanda para participar, los requerimientos para clasificar se han vuelto cada vez más exigentes. Se necesita tener experiencia en otros ultramaratones y también buenos tiempos en dichas competencias. Este filtro es común en distancias tan largas y es sano tanto para los competidores como para la carrera. Aunque una de las historias de origen decían que Filípides volvía a Atenas luego de entregar su mensaje, aquí la carrera termina en Esparta. Sin embargo, en el año 2005 Yánnis Koúros hizo el circuito Atenas-Esparta-Atenas, aunque fuera de competencia.

El año 2023 fue particularmente importante para el Espartatlón, porque tanto el récord femenino como el masculino fue quebrado. Fotis Zisimopoulis, otro gran atleta griego, ganó por tercera vez y venció, luego de varias décadas, la marca vigente de Yánnis Koúros.

El podio femenino del Espartatlón de este año

Zisimopoulis se convirtió, además, en el primer corredor en hace la carrera en menos de veinte horas. Su tiempo final fue de 19 horas, 55 minutos y 2 segundos. En las mujeres también hubo récord. La norteamericana Camille Herron, una de las ultramaratonistas más importantes del mundo, completó el circuito en 22 horas, 12 minutos y 35 minutos. Superó por más de dos horas la marca de Patrycja Bereznowska que estaba vigente desde el 2017.

Las tres mujeres del podio 2023 corrieron en menos de 24 hs siendo las tres primeras atletas en lograr esto. Pero Camille Harron quedó tercera en la clasificación general, siendo superada sólo por dos hombres. Harron hoy ocupa el puesto número 13 de toda la historia de la competencia.

Estos nuevos récords son toda una invitación a que los mejores atletas del mundo quieran sumarse y formar parte. Corredores latinoamericanos participan todos los años y varios de ellos han logrado subirse al podio en diferentes ocasiones. Espartatlón es una carrera que nació a partir de una leyenda y hoy hay cientos de corredores que sueñan, a su modo, convertirse en una.

*Santiago García es maratonista, autor de los libros “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

*fotos: Spartathlon photgraphy club