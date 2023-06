ModoSeguro, la reveladora serie hecha por centennials: por qué controlar los datos compartidos es la mejor carta de presentación en la vida online

Google, Infobae, Unicef y Clubes Ted se unieron para concientizar acerca de los riesgos online, cómo detectarlos y prevenirlos. En esta edición los chicos hablan de la importancia de controlar los datos que compartimos en internet y la manera de resguardarlos.

“Ahora te lo comparto”. Si nos ubicáramos en la década del 90 -solo por poner como ejemplo una fecha reciente- la frase seguramente aplicaría casi pura y exclusivamente al acto de prestarle algo a alguien. En aquel tiempo no imaginábamos que, tan solo unos años después, usaríamos estas palabras cotidianamente a la hora de pasarnos fotos y videos a través de un dispositivo móvil que además lo usamos para hablar por teléfono.

Cada vez que recibimos algo que nos gusta o parece interesante en Whatsapp, lo compartimos con nuestros seres queridos. Ni qué hablar cuando nos vamos de viaje y compartimos esa postal que alguna vez había que revelar en foto papel para ver. De igual forma, en el trabajo llevamos adelante esta metodología que ha acelerado definitivamente el modo productivo en el que vivimos en el presente. Mucho de nuestra “comunión” multitasking tiene que ver compartir.

En todos los casos, como si se tratara de una norma que ya es parte del ADN tecnológico, rige un vector que es la inmediatez. Y en ese pasaje de archivos se cuela un factor no menor a tener en cuenta: la privacidad.

Por definición, la privacidad es personal. Por eso, cada persona tiene el control sobre qué información desea compartir y/o guardar en el maravilloso mundo que nos propone la vida on line. Por este motivo, existen diversas formas y controles para decidir qué información guardar en nuestra cuenta, cuando eliminarla, descargar tus datos, entre otros puntos.

Mucho de nuestras tareas multitasking tiene que ver compartir información (Freepik)

“Hoy, podemos guardar en nuestros dispositivos y cuentas todo tipo de información y datos: desde una receta de nuestra familia, el historial médico del último año, materiales laborales o de estudio, hasta fotos almacenadas en la nube de algún viaje”, apuntan a Infobae desde Google Argentina.

“Con este simple ejemplo podemos mostrar que mucha de nuestra información, la consideremos más o menos privada, normalmente la compartimos con otros, ya sea a través de correos electrónicos, archivos compartidos en la nube o redes sociales. Actualmente, la tecnología nos brinda una facilidad para compartir con personas de todo el mundo que antes no existía, y si bien esto representa grandes oportunidades de colaboración y comunicación, también como usuarios debemos ser conscientes de qué es lo que compartimos y a quién”, agregan.

Ahora, ¿cuál es hoy la noción real que tienen los centennials sobre el tema de la privacidad a la hora de compartir y lo importante que es? “En general, suelen ser usuarios activos de internet y de las redes sociales, lo que las y los expone a diferentes riesgos en cuanto a la protección de sus datos personales. Dependiendo de su educación y experiencia de uso, algunas y algunos pueden tener una comprensión básica de la importancia de proteger su privacidad en línea, mientras que otras y otros pueden no estar completamente conscientes de los riesgos asociados”, explican a Infobae desde Unicef.

“Algunos adolescentes pueden ser conscientes de que compartir información personal en línea puede tener consecuencias negativas, como el riesgo de ser víctimas de robo de identidad, ciberacoso o invasión de la privacidad. Sin embargo, también es común que subestimen los riesgos o no los consideren lo suficientemente serios”, agregan.

"Algunas personas pueden tener una comprensión básica de la importancia de proteger su privacidad en línea", dicen desde Unicef. Por eso es conveniente tener al alcance de la mano una serie de herramientas que nos modifican la experiencia para bien en las multiplataformas (Freepik)

La falta de conciencia sobre los riesgos y la privacidad en línea puede deberse a varias razones. “Los adolescentes a menudo están más enfocados en la interacción social y pueden no considerar las implicaciones a largo plazo de compartir ciertos tipos de información en línea. Además, pueden sentirse presionadas y presionados por sus pares para compartir información personal en las redes sociales como una forma de encajar o ser aceptados”, suman desde Unicef.

Por eso desde el reconocido organismo, recomiendan: “Siempre es bueno fomentar una educación continua sobre seguridad en línea y privacidad, proporcionando información y recursos que les ayuden a comprender los riesgos y tomar decisiones informadas al respecto”

Qué se comparte y qué hay que tener en cuenta

Ya todos sabemos que las nuevas generaciones nacieron con la tecnología e Internet como una nueva herramienta para conectar con sus pares, y la pandemia aceleró este proceso.

Desde Google explican que “particularmente las redes sociales o las plataformas digitales se convirtieron en un nuevo espacio para compartir con otros sus hobbies y lo que les divierte, pero también su día a día. Por ejemplo, en YouTube vimos crecer muchos creadores de contenido de Argentina que lograron conectar con su audiencia compartiendo blogs de su vida, ya sea yendo a la facultad o en un viaje, un concierto o una experiencia diferente”.

Según una encuesta realizada por Ipsos en 2022, los espectadores en Argentina dicen que YouTube es la plataforma número 1 en la entrega de contenido relevante. Y esto no resulta un descubrimiento extraño, ya que en esa red social podemos encontrar una gran diversidad de creadores, que conectan a través de sus videos con grandes audiencias, que luego terminan convirtiéndose en comunidades.

Los adolescentes tienden a compartir información en redes como nombre completo, fecha de nacimiento, ubicación, escuela, intereses, actividades y fotografías (Freepik)

“Una de las características principales que brinda la plataforma para generar esta conexión es la gran cantidad de herramientas de interacción disponibles: comentarios, me gusta, funciones exclusivas para miembros de un canal, super stickers, entre otros, que permiten generar un vínculo mucho más personal entre creadores y espectadores”, explican desde Google Argentina.

Desde Unicef sostiene que los datos personales que más suelen compartir los adolescentes en internet pueden variar. Algunos ejemplos comunes:

Información de perfil en redes sociales: los adolescentes tienden a compartir información básica en sus perfiles de redes sociales, como nombre completo, fecha de nacimiento, ubicación, escuela, intereses, actividades y fotografías. Esto se debe a que desean construir una identidad en línea y conectarse con amigas, amigos y pares compartiendo información relevante sobre sí mismos.

Publicaciones y actualizaciones: comparten regularmente publicaciones y actualizaciones en redes sociales, que pueden incluir opiniones, pensamientos, experiencias, eventos en los que participan y detalles sobre su vida cotidiana. Muchas veces esto se hace con el objetivo de recibir reconocimiento, atención y validación de su grupo de amigas, amigos y seguidores.

Fotografías y videos: compartir fotos y videos es una práctica común entre las y los adolescentes. Pueden publicar selfies, fotos de actividades, viajes, fiestas y momentos importantes de su vida. A veces, esto se debe al deseo de subirse a tendencias, recibir likes y comentarios positivos, y también puede ser una forma de expresar su individualidad y pertenencia a un grupo.

Es importante saber que existe la posibilidad de borrar los historiales en Maps, el Buscador o YouTube, navegar en Modo Incógnito en Chrome o quitar imágenes de menores del Buscador, y todas las opciones o configuraciones (Freepik)

Información de contacto: pueden compartir información de contacto como números de teléfono, direcciones de correo electrónico o nombres de usuario de mensajería instantánea con amistades y conocidos en línea. Esto les permite mantenerse en contacto y comunicarse fuera de las plataformas de redes sociales, streaming o gaming.

Preferencias de música, películas y hobbies: los adolescentes muchas veces comparten sus gustos musicales, películas favoritas, libros que les gustan y otros intereses similares. Esto puede ser parte de su identidad personal y una forma de conectarse con otras personas que tienen gustos similares.

Compartir seguro

Es en este escenario donde es importante saber que existe la posibilidad de borrar los historiales en Maps, el Buscador o YouTube, navegar en Modo Incógnito en Chrome o quitar imágenes de menores del Buscador, y todas las opciones o configuraciones. “Es fundamental en un mundo como el de hoy donde compartimos muchísima información saber que, como usuarios, tenemos el control sobre lo que deseamos compartir y/o guardar en internet. Existen diversas formas y controles que nos permiten decidir y actuar sobre nuestra información. Por eso, también es muy importante que conozcamos estas opciones y seamos conscientes de ellas a la hora de navegar”, agregan desde Google.

En comparación con hace 10 o 15 años, el crecimiento en la recopilación de datos, las amenazas de seguridad, el uso de datos para personalización y la revelación de información sensible han aumentado la importancia de controlar los datos personales en la actualidad. “Es esencial que las personas sean conscientes de los riesgos y tomen medidas para proteger su privacidad en línea”, dicen desde Unicef y lo explican en varias razones claves:

Los ciberdelincuentes pueden robar datos personales para realizar actividades ilegales como el robo de identidad, el fraude financiero y el chantaje (Freepik)

Crecimiento de la recopilación de datos: en los últimos años, ha habido un crecimiento exponencial en la cantidad de datos que se recopilan y almacenan en línea. Las empresas, las redes sociales, las aplicaciones y los servicios en línea recopilan datos personales de los usuarios para diversos fines, como publicidad dirigida, personalización de contenido y análisis de mercado. Esto ha llevado a un aumento en la exposición y la vulnerabilidad de los datos personales.

Amenazas de seguridad y ciberdelincuencia: a medida que se recopilan más datos personales, también aumentan las amenazas de seguridad y la ciberdelincuencia. Los ciberdelincuentes pueden robar datos personales para realizar actividades ilegales como el robo de identidad, el fraude financiero y el chantaje. El control adecuado de los datos personales se ha vuelto esencial para protegerse contra estas amenazas.

Revelación de información sensible: en la actualidad, muchas personas comparten información personal sensible en línea, como detalles médicos, orientación sexual, creencias políticas y religiosas, entre otros. El control de estos datos es vital para evitar la discriminación, la estigmatización o el mal uso de la información por parte de terceros.

Conciencia y regulaciones: en los últimos años, ha habido un aumento significativo en la conciencia pública sobre la importancia de proteger la privacidad en línea. Se han promulgado regulaciones de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) en los Estados Unidos, que otorgan a los individuos un mayor control sobre sus datos personales. En Argentina, también se están realizando avances al respecto a nivel parlamentario.

En la actualidad, muchas personas comparten información personal sensible en línea, como detalles médicos, orientación sexual, creencias políticas y religiosas, entre otros (Freepik)

Herramientas para tener en cuenta

Una forma de navegar seguro es: eliminar el historial de navegación de Search y Maps. En lo que respecta a Android, se pueden Borrar los datos de navegación. Podes controlar tu historial y otros datos de navegación, como los datos guardados para rellenar formularios. Es posible eliminar todos los datos o solo los recogidos durante un periodo de tiempo determinado.

Datos que se pueden eliminar: configuración básica

Historial de navegación. Si lo borras, sucede lo siguiente: las direcciones web que hayas visitado se borran de la página Historial. Los accesos directos a esas páginas se eliminan de la página Nueva pestaña. Dejan de mostrarse las predicciones de esos sitios web en la barra de direcciones.

Cookies y datos de sitios web Cookies: son archivos que crean los sitios web que visitas. Guardan datos de navegación para mejorar la experiencia online. Datos de sitios web: tipos de almacenamiento compatibles con HTML5, como caché de aplicaciones, datos de almacenamiento web, información de bases de datos SQL web e información de bases de datos indexadas. Licencias de contenido multimedia: se eliminan las licencias del contenido protegido HTML5, como películas o música que hayas reproducido o descargado.

Archivos e imágenes almacenados en caché: Chrome recuerda parte de las páginas para poder abrirlas más rápido la próxima vez que accedas a ellas. Se quita el texto y las imágenes de las páginas que has visitado en Chrome.

Cada vez accedemos a más y nueva información. Por eso hay que ser responsable a la hora de compartir los datos (Freepik)

En Configuración avanzada se incluyen tipos de datos básicos y los que se indican a continuación:

Contraseñas guardadas: se eliminan los registros de contraseñas que hayas guardado.

Datos de Autocompletar formulario: se eliminan todas las entradas de Autocompletar, como las direcciones y las tarjetas de crédito. Las tarjetas guardadas en tu cuenta de Google Pay no se eliminan.

Configuración de sitios web: se eliminan los ajustes de los sitios web y los permisos que les hayas concedido. Por ejemplo, si un sitio web puede ejecutar JavaScript, utilizar la cámara o conocer tu ubicación.

Eliminar los datos de navegación

Si sincronizas un tipo de datos, al eliminarlo de tu dispositivo Android se borrará también del resto de los dispositivos en los que esté sincronizado, así como de tu cuenta de Google. En tu teléfono o tablet Android, abre la aplicación Chrome.

Toca Más Configuración. Toca Privacidad Borrar datos de navegación. Elige un periodo (por ejemplo, Última hora o Desde siempre). Selecciona el tipo de información que quieras eliminar. Toca Borrar datos.

Con las redes sociales, es muy fácil compartir fotos y videos. La generación Z muestra mucho de su vida ahí. Es importante no publicar datos sensibles en esos espacios (Freepik)

Eliminar elementos específicos

En lugar de eliminar categorías completas de tus datos de navegación, puedes seleccionar elementos específicos:

Eliminar datos de un dispositivo

Si eliminas información de un dispositivo, se borrará también del resto de los dispositivos sincronizados. Para eliminar los datos solo en un dispositivo, haz lo siguiente:

Desactiva la sincronización en el dispositivo. Elimina los datos del dispositivo.

"La falta de conciencia sobre los riesgos y la privacidad en línea puede deberse a varias razones. Los adolescentes a menudo están más enfocados en la interacción social y pueden no considerar las implicaciones a largo plazo de compartir ciertos tipos de información en línea", dicen desde Unicef (Freepik)

En Iphone, si sincronizas un tipo de datos, al eliminarlos de tu iPhone o iPad, se eliminará también del resto de los dispositivos en los que se haya sincronizado, así como de tu cuenta de Google.

En tu iPhone o iPad, abre la aplicación Chrome. Toca Más Historial. Abajo, toca Borrar datos de navegación. Selecciona el tipo de información que quieras quitar. Toca Borrar datos de navegación Borrar datos de navegación. En la parte superior derecha, toca Listo.

Para Eliminar elementos específicos

En lugar de eliminar categorías completas de tus datos de navegación, puedes seleccionar elementos específicos: Páginas que hayas visitado; Archivos descargados; Contraseñas guardadas; Cookies de un sitio web; Entradas de Autocompletar.

Eliminar datos de un dispositivo

Si eliminas información de un dispositivo, se borrará también del resto de los dispositivos sincronizados. Para eliminar los datos solo en un dispositivo, haz lo siguiente: Desactiva la sincronización en el dispositivo. Elimina los datos del dispositivo.

Si el usuario agrega a desconocidos en las redes sociales, es conveniente tener mayor cuidado en la información que se publica. Esa persona puede tener otras intenciones con los datos e intentar reproducirlos

Auto delete

Otra opción es Auto delete de la información de la cuenta de Google. Es para Android. Cuando usas servicios, apps y sitios de Google, parte de tu actividad se guarda en tu Cuenta de Google. En Mi actividad, puedes encontrar y borrar esta información. También puedes dejar de guardar gran parte de la actividad en cualquier momento.

Cómo borrar toda la actividad

En tu tablet o teléfono Android, ve a myactivity.google.com. Arriba de tu actividad, presiona Borrar. Presiona Desde el comienzo. Presiona Siguiente Borrar.

Cómo borrar otra actividad guardada en tu cuenta

En tu tablet o teléfono Android, ve a myactivity.google.com. Arriba de tu actividad, en la barra de búsqueda, presiona Más Otra actividad de Google.

Desde este paso, puedes hacer lo siguiente: Borrar actividad específica: Debajo de la actividad, presiona Borrar. Buscar dónde borrar la actividad: Debajo de la actividad, presiona Visitar, Ver o Administrar.

A la hora de compartir siempre es útil saber con quién lo hacemos y sobre todo, que es lo que nosotros tenemos abierto a todo el público y que es lo que es privado

Cómo desactivar y borrar la actividad

Puedes controlar la mayor parte de la información desde Mi actividad.

Andá a tu Cuenta de Google. A la izquierda, presiona Datos y privacidad. En “Configuración del historial”, presiona una actividad o un parámetro de configuración del historial que no quieras guardar. En el parámetro de configuración que no quieras guardar, selecciona Desactivar.

Sigue los pasos para desactivar el parámetro de configuración, o elige Desactivar o Desactivar y borrar la actividad. Si eliges Desactivar y borrar la actividad, sigue los pasos para seleccionar y confirmar la actividad que deseas borrar.

Borrar toda la actividad

En tu iPhone o iPad, ve a myactivity.google.com. Arriba de tu actividad, presiona Borrar. Presiona Desde el comienzo. Presiona Siguiente Borrar.

Cómo borrar elementos individuales de la actividad

Por ejemplo, puedes borrar una búsqueda que hiciste en Google o un sitio web que visitaste en Chrome. En tu iPhone o iPad, ve a myactivity.google.com. Desplázate hacia abajo hasta la actividad. Busca el elemento que deseas borrar. Existen diferentes formas de buscar un elemento: Explora por día. Usa la opción de búsqueda o los filtros. En el elemento que deseas borrar, presiona Borrar.

Muchas veces compartimos datos de tarjetas de crédito o datos bancarios sin saber a quién lo hacemos

Borrar actividad por fecha o producto

En tu iPhone o iPad, ve a myactivity.google.com. Desplázate hacia abajo hasta la actividad.

Filtra tu actividad. Puedes filtrar los datos por fecha y producto al mismo tiempo. Para filtrar por fecha: Presiona Calendario. Luego, selecciona una fecha para ver actividad anterior. Para filtrar por producto: presiona Buscar. Luego, selecciona los productos que deseas incluir. Algunos productos de Google no guardan tu actividad en la sección Mi actividad.

Borra la actividad. Para borrar toda la actividad que filtraste, junto a la barra de búsqueda, presiona Borrar Borrar resultados. Para borrar determinados elementos, en el elemento que quieras borrar, presiona Borrar.

Cómo borrar tu actividad de forma automática

Puedes borrar automáticamente parte de la actividad en tu Cuenta de Google.

En tu iPhone o iPad, abre la app de Gmail. En la esquina superior derecha, presiona tu inicial o foto de perfil Administrar tu Cuenta de Google. Si no usas Gmail, ve a myaccount.google.com.

Con el boom de la mensajería instantánea, la información que compartimos tiene un volumen cada vez más grande (Getty)

En la parte superior, presiona Datos y privacidad. Desplázate hasta “Configuración del historial”. Presiona el parámetro de configuración del historial o la actividad que quieres borrar automáticamente. Desplázate y presiona Eliminación automática.

Presiona la opción para indicar por cuánto tiempo quieres guardar la actividad Siguiente Confirmar para guardar tu elección.

Cómo borrar otra actividad guardada en tu cuenta

En tu iPhone o iPad, ve a myactivity.google.com. Arriba de tu actividad, en la barra de búsqueda, presiona Más Otra actividad de Google.

Desde este paso, puedes hacer lo siguiente: Borrar actividad específica: Debajo de la actividad, presiona Borrar. Buscar dónde borrar la actividad: Debajo de la actividad, presiona Visitar, Ver o Administrar.

Cómo borrar actividad del navegador

Es posible que tu actividad quede almacenada en el navegador, incluso si la borraste de Mi actividad. Obtén más información para borrar el historial de navegación y otros datos de navegación de Chrome. Si usas otro navegador, revisa sus instrucciones para borrar esta información.

Modo incógnito en Chrome

Chrome Incognito mantiene tu navegación privada. El modo de incógnito puede ayudar a mantener la privacidad de tu navegación de otras personas que usan tu dispositivo.

En Modo Incógnito, ninguno de su historial de navegación, cookies y datos del sitio, ni la información introducida en los formularios, se guardan en su dispositivo. (Getty)

Cómo funciona el modo de incógnito

Cuando abres por primera vez una nueva ventana de incógnito, estás creando una nueva sesión de navegación de incógnito. Cualquier ventana de incógnito que abras después de eso forma parte de la misma sesión. Puedes finalizar esa sesión de incógnito cerrando todas las ventanas de incógnito abiertas.

En Incógnito, ninguno de su historial de navegación, cookies y datos del sitio, ni la información introducida en los formularios se guardan en su dispositivo. Esto significa que tu actividad no aparece en el historial de tu navegador Chrome, por lo que las personas que también usan tu dispositivo no verán tu actividad. Los sitios web te ven como un nuevo usuario y no sabrán quién eres, siempre y cuando no inicies sesión.

Si estás navegando en modo de incógnito de Chrome, por defecto, no has iniciado sesión en ninguna cuenta o sitio. Su escuela, proveedor de servicios de Internet o cualquier software de seguimiento parental pueden ver su actividad. Puedes comprobar si tu navegador Chrome está gestionado. Puede optar por bloquear las cookies de terceros cuando abra una nueva ventana de incógnito.

¿Qué hace el modo de incógnito?

Navegar en modo de incógnito significa que tus datos de actividad no se guardan en tu dispositivo o en una cuenta de Google en la que no hayas iniciado sesión. Por ejemplo, puedes usar el modo de incógnito para comprar en línea un regalo de cumpleaños para un miembro de la familia que comparte tu dispositivo. Si no inicias sesión en tu cuenta de Google, tu actividad de compra no aparecerá en tu actividad de navegación de Chrome y no se guardará en tu cuenta de Google.

Cada vez que cierras todas las ventanas de incógnito, Chrome descarta los datos del sitio y las cookies asociadas con esa sesión de navegación. Chrome no le dice a los sitios web, incluido Google, cuando estás navegando de forma privada en modo de incógnito. Obtén más información sobre el uso del modo de incógnito.

El proyecto audiovisual #Modo Seguro fue creado por Infobae, Google, Unicef y Clubes TED-Ed, junto a un grupo diverso e inclusivo de jóvenes protagonistas de la llamada Gen Z. La misión del proyecto es brindar contenidos audiovisuales educativos de calidad que aporten herramientas digitales para los adolescentes y sus familias para un uso y acceso seguros en las distintas plataformas, además de promover un pensamiento crítico y capacidad de discernimiento ante lo que ofrece la nube. Los participantes, todos de la generación centennial, tienen entre 14 y 17 años y son egresados y egresadas de los estimulantes Clubes TED-Ed.

