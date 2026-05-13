Rusia lanzó 800 drones contra 20 regiones de Ucrania en uno de sus ataques más masivos de la guerra: seis muertos

Rusia lanzó un ataque a gran escala con drones contra Ucrania: tres muertos

Rusia lanzó al menos 800 drones en un ataque masivo diurno contra unas 20 regiones de Ucrania el miércoles, lo que causó la muerte de al menos seis personas e hirió a decenas, entre ellas niños, en uno de los ataques más prolongados de Moscú en los cuatro años de guerra, según informó el presidente Volodimir Zelensky.

El ataque comenzó a media mañana y se prolongó durante horas en la capital, Kiev; la ciudad occidental de Lviv, cerca de Polonia; y el puerto de Odesa, en el mar Negro, entre otros centros poblados, dijo Zelensky en la aplicación de mensajería Telegram.

PUBLICIDAD

Equipos de emergencia sofocan un incendio en un edificio residencial tras un ataque de drones rusos en la región de Rivne, el 13 de mayo de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania/Reuters)

“Nuestros soldados están defendiendo Ucrania, pero el objetivo evidente de Rusia es sobrecargar las defensas aéreas”, dijo Zelensky, mientras el bombardeo se prolongaba hasta el final de la tarde. Advirtió que un ataque con misiles de crucero y balísticos podría seguir al aluvión de drones.

Fue “uno de los ataques rusos más prolongados y masivos contra Ucrania”, dijo en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Equipos de emergencia sofocan un incendio en un gasoducto atacado por drones rusos en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el 13 de mayo de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania/AP)

Los restos de los drones cayeron en una zona abierta del distrito de Obolonskyi, en Kiev, sin causar víctimas, según informaron las autoridades de la ciudad, mientras los sistemas de defensa aérea se enfrentaban a los drones rusos sobre la capital. El alcalde Vitali Klitschko dijo que los servicios de emergencia acudieron al lugar. El miércoles por la mañana se escucharon explosiones en toda la ciudad.

Un bombero trabaja en un edificio residencial dañado por un dron ruso en la región de Rivne, Ucrania, el 13 de mayo de 2026, durante el ataque masivo de 800 drones que dejó al menos seis muertos. (Servicio de Emergencias de Ucrania en Rivne/Reuters)

Tres personas murieron en un ataque con drones en la región de Rivne, al oeste de Kiev, según Oleksandr Koval, jefe de la administración militar regional.

PUBLICIDAD

Personal de emergencias inspecciona el lugar de un impacto de dron ruso en la región de Rivne, Ucrania, el 13 de mayo de 2026, donde tres personas murieron durante el ataque masivo de 800 drones lanzados por Moscú. (Servicio de Emergencias de Ucrania en Rivne/Reuters)

Los ataques de Moscú son implacables, incluso cuando Ucrania se ve envalentonada por sus recientes logros militares y mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmaban que la guerra podría estar llegando a su fin.

El martes, Zelensky dijo que 14 regiones ucranianas fueron atacadas, seguidas de ataques nocturnos contra la infraestructura residencial, energética y ferroviaria de Ucrania.

PUBLICIDAD

Bomberos sofocan un incendio en un gasoducto tras un ataque de drones rusos en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el 13 de mayo de 2026, durante el mayor ataque de Moscú en cuatro años de guerra. (Servicio de Emergencias de Ucrania/AP)

“Es importante apoyar a Ucrania y no guardar silencio sobre la guerra de Rusia. Cada vez que la guerra desaparece de los titulares, eso anima a Rusia a volverse aún más salvaje”, dijo Zelensky, aparentemente refiriéndose a que la atención mundial se centra en la guerra de Irán.

Trump y Putin hablan de un posible fin de la guerra

El presidente ruso Vladímir Putin en un acto en Moscú el 13 de mayo de 2026, el mismo día en que Rusia lanzó un ataque masivo de 800 drones contra 20 regiones de Ucrania, uno de los más prolongados en cuatro años de guerra. (Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/AP)

Trump dijo el martes que cree que Moscú y Kiev pronto llegarán a un acuerdo para poner fin a los combates.

PUBLICIDAD

“Realmente creo que el fin de la guerra en Ucrania está muy cerca”, dijo Trump al salir de la Casa Blanca para asistir a una cumbre en Beijing. “Lo crean o no, se está acercando”.

Putin dijo en un discurso el fin de semana pasado que su invasión de Ucrania posiblemente “esté llegando a su fin”.

PUBLICIDAD

Ninguno de los dos líderes dio más detalles sobre qué les ha convencido de la posibilidad de paz en el conflicto más largo de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos durante el último año para poner fin a la guerra se han esfumado tras no lograr avances en cuestiones clave, como si Rusia podrá quedarse con los territorios ucranianos que ha ocupado y qué se puede hacer para disuadir a Moscú de invadir de nuevo.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó el miércoles que las condiciones fundamentales de Moscú no han cambiado, y Putin insiste en que Ucrania retire sus tropas de las cuatro regiones —Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhia— que Rusia anexó ilegalmente en septiembre de 2022, pero que aún no ha capturado por completo.

PUBLICIDAD

“En ese momento, se establecerá un alto el fuego y las partes podrán entablar negociaciones con calma, las cuales, por cierto, serán inevitablemente muy complejas e implicarán muchos detalles importantes”, dijo Peskov.

Zelensky prometió mantener la presión sobre Moscú para que haga concesiones en las conversaciones.

PUBLICIDAD

“No vamos a renunciar a los esfuerzos diplomáticos, y esperamos que la presión sobre Rusia, junto con las negociaciones en diferentes formatos, ayude a traer la paz”, dijo en un discurso el miércoles en Bucarest, Rumania, ante representantes de países del flanco oriental de la OTAN.

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky llega a la cumbre del B9 en Bucarest, Rumania, el 13 de mayo de 2026, donde pidió mantener la presión sobre Rusia mientras Moscú lanzaba su ataque de 800 drones contra 20 regiones de Ucrania. (Vadim Ghirda/AP)

“Las sanciones están funcionando, nuestras capacidades de largo alcance (drones y misiles) están funcionando, y toda forma de presión está funcionando”, afirmó.

Mientras tanto, los gobiernos europeos están evaluando las ventajas de entablar conversaciones con Putin. Europa ha intentado durante años aislar al líder ruso y ha castigado a su país con sanciones internacionales.

Los combates parecen inclinarse a favor de Ucrania

Un soldado ucraniano de la 93.ª Brigada Mecanizada vigila el cielo en busca de drones rusos cerca de la línea del frente en la región de Donetsk, el 27 de noviembre de 2025. (Reuters/Stringer/archivo)

La correlación de fuerzas en la guerra ha cambiado en los últimos meses. Ucrania ha pasado de suplicar ayuda internacional para su defensa a ofrecer a otros países su experiencia sobre cómo contrarrestar los ataques, gracias a su tecnología de drones desarrollada internamente.

Los ataques con drones y misiles de largo alcance de Ucrania han afectado instalaciones energéticas y de fabricación en el interior de Rusia, y tres regiones informaron de ataques el miércoles. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas interceptaron y destruyeron 286 drones ucranianos sobre regiones rusas, la península de Crimea, anexionada ilegalmente, el mar de Azov y el mar Negro.

En el frente de 1.250 kilómetro, el avance del ejército ruso —más numeroso y mejor equipado— se ha ido ralentizando mes a mes desde octubre, según el Instituto para el Estudio de la Guerra.

La ofensiva de primavera de Rusia se ha estancado, y las fuerzas rusas registraron una pérdida neta de territorio el mes pasado por primera vez desde 2024, señaló el centro de estudios con sede en Washington.

“No solo se mantienen las líneas defensivas ucranianas, sino que las fuerzas ucranianas han logrado disputar la iniciativa táctica en varias zonas de la línea del frente, incluso mientras Rusia sigue perdiendo cantidades desproporcionadas de efectivos para lograr avances mínimos”, afirmó el ISW el martes.

(Con información de AP)