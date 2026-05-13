Crimen y Justicia

Los nuevos audios que reprodujeron en el juicio por la muerte de Maradona y comprometieron a Luque, Cosachov y Díaz

En los mensajes de voz se escucha a los tres principales imputados hablar en distintas circunstancias sobre la salud del corazón de Diego. En el debate oral, el neurocirujano asegura que el paciente no tenía riesgos cardíacos, pero sus colegas lo contradicen

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Leopoldo Luque hablando sobre estudios del corazón a Maradona

La última audiencia del juicio por la muerte de Maradona giró en torno a la salud cardíaca del Diez. En este contexto, testificó un cardiólogo que lo atendió a Diego en septiembre de 2020 en La Plata, quien le hizo unos chequeos de rutina y dijo que intentó realizarle un estudio más completo para descartar enfermerdades coronarias, pero el imputado Leopoldo Luque se negó. Dos meses después, el ex DT falleció de una falla en su corazón.

Tras la declaración del profesional, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren reprodujeron ante los jueces un audio que le envió el neurocirujano al testigo en ese entonces, donde se lo escucha decirle que no le hiciera el examen de “perfusión”.

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Este análisis, conocido como “test de perfusión miocárdica” es un estudio no invasivo que evalúa el “flujo sanguíneo al músculo cardíaco en reposo y bajo esfuerzo”. Para hacerlo, el paciente debe realizar un ejercicio físico para ver cómo reacciona el corazón.

Si no puede hacer actividad por alguna limitación, existe la opción de suministrarle unos medicamentos que aceleran el órgano simulando que el esfuerzo. No es peligroso, sino de rutina y sirve para detectar áreas con riego sanguíneo insuficiente, isquemia o cicatrices de infartos, según explicó el profesional que testificó.

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Una imagen médica en blanco y negro muestra dos ilustraciones de corazones: uno normal a la izquierda y uno con miocardiopatía dilatada a la derecha
La diferencia ilustrativa entre un corazón normal y el de Maradona

En el audio que compromete a Luque, se escucha al neurocirujano decirle al cardiólogo que atendió al Diez en el sanatorio Ipensa: “Hola, Franco, ¿cómo estás? Te mando un audio. A él, la vez pasada, le hicieron un eco Doppler, un Doppler, un ecocardio, y también de vasos del cuello, electrocardiograma, y los cardiólogos de la clínica Olivos dijeron que estaba todo ok. Él se medica con losartán para la presión, pero básicamente eso seríaSe cortó el mensaje. Así que, básicamente, sería eso en principio. Un electrocardiograma, nada de estudios de perfusión, y esas cosas me parecen demasiado".

Y sigue: “La idea es hacerle algo, digamos, general y medio rápido, por el tema del coronavirus, ¿viste? No tenerlo mucho ahí, y, además, a él no no le simpatiza mucho estar en los sanatorios, estar rodeado de médicos, no le gusta, generalmente. Así que, bueno, si te parece o sugerís algo más, obviamente te escucho y llegamos a un acuerdo, ¿dale? Gracias".

Para la fiscalía, este audio es fundamental para demostrar la falta de atención a la salud cardíaca de Maradona a pesar de ser un paciente con antecedentes de público conocimiento.

La defensa de Leopoldo Luque, sin embargo, se enfoca en subrayar que Diego no tenía advertencias de riesgos cardíacos al momento de su muerte. En este contexto es que los fiscales decidieron exponer ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro dos audios de los otros imputados de la causa, Agustina Cosachov y Carlos Díaz, donde se los escucha admitir que Maradona tenía problemas de corazón y que ellos lo sabían.

En el primero se la escucha a la psiquiatra Cosachov en diálogo con Díaz hablar de la mediación para el ex DT contemplando su salud cardiológica.

Audio de Agustina Cosachov, la psiquiatra de Maradona, sobre la medicación a Diego

“No, no, no, no. Me parece que no nos metamos con eso, porque, mirá, el neurólogo fue y no le dio indicación de eso. Yo, por el momento, trataría de optimizar un poco lo que tiene. Déjame que yo lo hable con Marcela, porque capaz podemos bajarle la quetiapina de la mañana y agregarle un estabilizador que sea un poco más power”, se escucha al principio.

El audio continúa: “No, modafinilo no me cierra primero por la cuestión cardíaca de los antecedentes de él, y no me cierra porque podría incrementarle el temblor por al ser un estimulante. Lo he usado, pero con otro tipo de pacientes. En este caso, mucho no me mucho no me cierra. Pero dejame que lo hable con con Marcela. Lo de la levodopa no, no me parece necesario tampoco".

El mensaje de voz expuesto de Carlos Díaz, el psicólogo, es post muerte de Diego, donde también se lo escucha hablar de la salud del corazón del paciente.

Carlos Díaz habla sobre la cardiopatía de Maradona

“Escúchame, te digo lo que es básico. Diego Maradona se murió por una cuestión cardíaca de hace 20 años, ¿sí? O sea, si ellos decían que no estaba para irse, lo hicieron para resguardarse, obvio, ¿ok? Ustedes firmaron junto a las hijas, y no es que él se murió por una cuestión de la cabeza, ¿entendés? Y que fue imprudente externarlo por eso. Lo del corazón no tuvo nada que ver con lo de la cabeza, eso nos dijo Luque, y entiendo que es así. Por lo tanto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No sé si soy claro lo que planteo", dice Díaz.

Y concluye: “Tal vez la justicia hace alguna boludez, ¿viste? Para, pero no no no hay acá una responsabilidad.No es que le diste un medicamento que lo pudo haber matado, ¿viste? Que hubo una sobredosis de rivotril, yo qué sé, ¿viste? O sea, no, olvidate, olvidate. O sea, como yo te dije, esto mismo hace un mes, era un quilombo mundial, mundial. Pero hoy todo bien, todo en regla. Olvidate".

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