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Jake Paul reveló que la fractura de mandíbula que le provocó Joshua lo podría dejar fuera del boxeo para siempre

El atleta admitió que aún no tiene el alta médica, le falta un diente y que la posibilidad de no volver a pelear es real. Aseguró no arrepentirse de haber aceptado el combate contra el excampeón mundial

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El excampeón mundial Anthony Joshua venció contundentemente al youtuber Jake Paul, quien sufrió una grave fractura de mandíbula hace cinco meses - REUTERS/Marco Bello/File Photo
El excampeón mundial Anthony Joshua venció contundentemente al youtuber Jake Paul, quien sufrió una grave fractura de mandíbula hace cinco meses - REUTERS/Marco Bello/File Photo

Jake Paul reconoció que la fractura de mandíbula sufrida durante su derrota ante Anthony Joshua en diciembre de 2025 podría haber puesto fin de forma definitiva a su carrera en el boxeo profesional. El youtuber reconvertido en boxeador, de 29 años, reveló que la lesión sigue bajo observación médica 5 meses después del combate y que su regreso al ring depende de cómo cicatrice el hueso, sin fecha prevista para retomar los entrenamientos. La pelea ante el excampeón mundial de peso pesado fue la segunda derrota de su carrera profesional de 14 combates.

De acuerdo con The Guardian, el diario británico, Paul fue claro al hablar sobre el estado de su mandíbula y las posibles consecuencias para su carrera: “Ya veremos qué dicen mis médicos. Podré tener un plazo más preciso, o incluso ¿podré volver a pelear? Definitivamente es una posibilidad que no pueda“, afirmó al canal deportivo Uncrowned.

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Explicó que la mandíbula mejora con el paso de las semanas, pero necesita recibir el alta médica antes de poder entrenar. “Depende de cómo cicatrice el hueso. Además, me falta un diente. Estoy casi seguro de que tendré que ponerme un implante”, añadió Paul, quien admitió que aún no sabe cuánto tiempo llevará su recuperación completa.

La derrota ante Anthony Joshua y su significado

El combate se celebró en diciembre de 2025 y fue la primera vez que el youtuber se enfrentó a un boxeador de talla mundial. Según el medio británico, Joshua, excampeón mundial de peso pesado, detuvo a Paul con un golpe brutal que le fracturó la mandíbula. Esa derrota fue la segunda de la carrera profesional de Paul, que suma 14 combates.

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Pelea Jake Paul Anthony Joshua portada
La fractura de mandíbula sufrida en la pelea de diciembre de 2025 mantiene a Jake Paul lejos del ring, retrasando su regreso al boxeo profesional e incluso poniendo en duda la continuidad (AFP)

Sus peleas anteriores fueron contra boxeadores en declive o figuras de otros deportes, como Mike Tyson, de 58 años, o el exjugador de la NBA Nate Robinson. El enfrentamiento con Joshua representó el salto de calidad más alto de su trayectoria y evidenció sus limitaciones frente a un rival de primer nivel.

A pesar del daño físico, Paul afirmó no arrepentirse de haber aceptado el reto. Para él, el combate fue positivo en varios aspectos. “Creo que fue una victoria en muchos sentidos, y tuve una experiencia realmente buena. En general, fue muy positivo para mí, mis empresas, mi experiencia en las peleas, mi contenido", señaló. Subrayó también que su disposición a enfrentarse a cualquier rival sigue intacta “sinceramente, pelearía contra cualquiera. Lo he estado diciendo, y creo que ahora la gente me cree, pero estoy aquí para entretener”.

El negocio detrás de Jake Paul

En febrero de 2026, Paul tuvo que someterse a una segunda intervención quirúrgica para completar la reparación. De acuerdo con el la revista Sky Sports, la Comisión Atlética de Florida lo suspendió de forma indefinida hasta que obtenga el alta médica. Por su parte, según el portal deportivo Bleacher Report, Paul ya confirmó que, de volver al ring, lo haría en la categoría crucero y no en peso pesado.

Así quedó la mandibula de Jake Paul
Tras caer ante el excampeón mundial y sufrir una fractura de mandíbula, Jake Paul reconoce que el retorno al boxeo profesional depende de su recuperación

Cabe mencionar, que el youtuber nunca logró consagrarse como una figura destacada en el boxeo profesional, pero demostró ser un hábil hombre de negocios. Gracias a su habilidad para generar expectativa mediática y atraer audiencias masivas, acumuló una fortuna estimada de aproximadamente USD 20 millones con sus peleas, convirtiendo cada combate en un evento comercial de primer orden, más allá de los resultados deportivos.

El deportista de 29 años construyó una carrera atípica que combinó entretenimiento y competición, protagonizando peleas diseñadas tanto para el negocio como para el espectáculo. La fractura de mandíbula sufrida ante Joshua pone en duda si ese camino tendrá continuidad o si el combate contra el excampeón mundial de peso pesado fue el último de su carrera.

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