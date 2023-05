ModoSeguro, la reveladora serie hecha por centennials: ¿qué sabemos sobre la privacidad y la huella digital?

Google, Infobae, Unicef y Clubes Ted se unieron para concientizar acerca de los riesgos online, cómo detectarlos y prevenirlos.

El ámbito privado es uno de los aspecto más importantes que una persona puede tener dentro de la sociedad en la que vive. Se trata de un universo propio, un espacio necesario y personal que, como su nombre lo indica, necesita ser privado para subsistir.

Ahora bien, ¿qué sucede con la privacidad en Internet? ¿Hay formas de resguardarla? ¿Por qué es importante tener ciertos recaudos a la hora de navegar y compartir información en la redes sociales?

Quizás no nos demos cuenta pero a la hora de navegar por Internet o usar el celular, vivimos conectados con otros a través de mail, chats, redes y plataformas. En este sentido Privacidad y Huella Digital son dos de los conceptos más importantes sobre seguridad online. Es importante concientizar sobre la información que se comparte y los rastros que se dejan al navegar, así como acercar las herramientas que existen para tomar control de la vida que llevamos cuando estamos conectados.

El proyecto audiovisual #Modo Seguro fue creado por Infobae, Google, Unicef y Clubes TED-Ed, junto a un grupo diverso e inclusivo de jóvenes protagonistas de la llamada Gen Z. La misión del proyecto es brindar contenidos audiovisuales educativos de calidad que aporten herramientas digitales para los adolescentes y sus familias para un uso y acceso seguros en las distintas plataformas, además de promover un pensamiento crítico y capacidad de discernimiento ante lo que ofrece la nube.

Pilares de seguridad

Privacidad y Huella Digital son dos de los conceptos más importantes sobre seguridad online (Getty)

Una parte clave de los esfuerzos de Google radica en desarrollar herramientas y configuraciones que permitan tener todo el control sobre qué datos se comparten, con quién, para qué y cuándo. En línea con esto, se trabaja la seguridad en 3 pilares:

Construir una de las infraestructuras de seguridad más avanzadas del mundo para que los productos sean seguros de forma predeterminada.

Mantener estrictamente las prácticas de datos responsables, por lo que cada producto que construimos es privado por diseño.

Crear configuraciones de privacidad y seguridad fáciles de usar para que las personas tengan el control.

Estos pilares están a la orden del día. Google dio a conocer los resultados de un estudio acerca de cómo los padres y las madres en Argentina perciben la seguridad online de sus hijos e hijas, y de qué manera se modificaron los hábitos de uso de Internet en los hogares durante 2021.

Para aprovechar Internet al máximo, los niños deben estar preparados para tomar decisiones acertadas. Los expertos recomiendan que sea este el momento donde los nativos digitales adquieran las nuevas prácticas que luego llevarán adelante en la adolescencia

“La buena noticia es que el 82% de ellos admite haber mantenido charlas con sus hijos/as para ayudarlos con temas vinculados a la seguridad online. Incluso, el 60% de los chicos/as han recurrido a sus padres para notificar o resolver este tipo de problemas. Sin embargo, aún persiste la preocupación asociada al grooming (22%), seguido por el contenido inapropiado (15%) y el cyberbullying (14.8%), entre otros”, explicaron en un informe.

Para aprovechar Internet al máximo, los niños deben estar preparados para tomar decisiones acertadas. “Sé genial en Internet” les enseña los conceptos fundamentales de ciudadanía digital y seguridad para que puedan explorar con confianza el mundo en línea. Apunte para los padres: vale la pena darse una vuelta pero este enlace.

Huella digital

La privacidad es la capacidad de controlar la información que compartimos en línea sobre nosotros, a la que las personas pueden acceder y compartir. En este contexto, así como en la vida vamos dejando un camino con las cosas que vamos haciendo, con nuestras decisiones en el universo digital, sucede lo mismo, dejamos lo que se llama: Huella digital. Y este rastro, además de quedar grabado, dice mucho de nosotros.

Se trata de toda la información que aparece sobre nosotros en línea. Puede incluir desde fotos, audios, videos y textos. Muchos no lo saben, pero hasta un “Me gusta” y los comentarios que hacemos en los perfiles de redes sociales dejan una marca.

“Del mismo modo en que dejamos un rastro en la tierra cuando caminamos, lo que publicamos en línea también queda registrado”, graficaron desde Google.

La Huella digital es la información que aparece sobre nosotros en línea. Puede incluir desde fotos, audios, videos y textos. Muchos no lo saben pero hasta un “Me gusta” y los comentarios que hacemos en los perfiles de redes sociales dejan información de nosotros (Getty)

A través de la Guía de sensibilización sobre convivencia digital desde UNICEF explicaron sobre la huella digital: Toda la información que está en la web y que se asocia con nuestro nombre se convierte en la manera que tienen terceros para conocernos más y, por ende, forman parte de nuestra identidad digital.

Es importante considerar que las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en general, e Internet y las redes sociales en particular, son en la actualidad las principales fuentes de información que existen. Son el lugar donde mayor información personal se genera y se comparte, fuente de recursos para identificar a una persona. Los datos que residen en la web y se asocian a la identidad de una persona constituyen la manera que otros usuarios tienen de conocerla.

“La huella digital incluye las publicaciones que un usuario realiza, aquellas en las que sea etiquetado o mencionado, las fotos o videos personales o subidos por otros, las páginas web donde se cite su nombre, las cuentas de usuario en redes sociales que estén asociadas a su nombre real, las noticias referidas a su persona, y la participación como usuario en foros, salas de juegos, de chat u otros”, se explicó en la guía de UNICEF.

La dinámica de internet y las redes sociales permite que algunos contenidos comiencen a ser compartidos rápidamente por distintos usuarios. A este proceso se lo llama viralización. “Un contenido puede popularizarse por ser gracioso, polémico, atractivo, de denuncia o por otras razones. En la mayoría de los casos es difícil prever su viralización y alcance, pudiendo llegar a cientos, miles o hasta millones de personas. La multiplicidad de plataformas que nos ofrecen las tecnologías digitales hace que nuestra información rápidamente se distribuya a través de distintos dispositivos o plataformas (PC, tableta, teléfono inteligente, chats, redes sociales, etc.)”, agregó.

La dinámica de internet y las redes sociales permite que algunos contenidos comiencen a ser compartidos rápidamente por distintos usuarios. A este proceso se lo llama viralización (Mauro Franceschetti)

Y sumaron: “Es necesario pensar que un contenido que queremos borrar pudo haber tenido un sentido imprevisto para otra persona que lo descargó para luego compartirlo en su formato original o incluso modificado. Esto quiere decir que manteniendo nuestra foto, video o comentario, pueden editar lo que pusimos para compartirlo con desconocidos. En esos casos, perderemos la posibilidad de borrarlo e impedir que forme parte de nuestra reputación web”.

Herramientas útiles

Son varias las herramientas para mantener nuestra privacidad cuando estamos en línea. “Mi cuenta” es quizás el centro neurálgico, la base desde podemos administrar la información personal y las opciones de seguridad y privacidad en Google.

Es muy recomendable hacer en Mi Cuenta una revisión de la privacidad, no lleva mucho tiempo y es fácil. Solo hay que entrar a Mi cuenta, Privacidad y personalización y luego hacer click en “Hacer revisión de privacidad”.

Como decíamos al comienzo, cada cosa que hacemos, página que visitamos o like que damos, deja información. Es por eso que en Mi cuenta aparece destacado Tus datos y opciones de privacidad. Allí se abre un abanico de opciones, entre las que se encuentran los detalles de los lugares que has visitado, la información que puedes compartir con otras personas, los datos de aplicaciones y servicios que usas.

Gestionar bien los ajustes de ubicación de dispositivos es otra herramienta fundamental dentro del campo de la seguridad. Esta es una gran herramienta que si se usa bien es muy práctica para varios fines (Getty)

Podés cambiar tus ajustes en cualquier momento para asegurarte de que sean los adecuados para ti. De esta forma, podes saber las cosas que has hecho y los lugares que has visitado. Por otro lado saber las información que has compartido con otras personas y a su vez los datos de aplicaciones que usas

La Verificación de privacidad es una guía que permite revisar las principales configuraciones en base a los servicios de Google que más se utilizan. Gestionar los ajustes de ubicación de dispositivos es otra herramienta fundamental. Cuando activas la ubicación en los ajustes, puedes usar servicios basados en la ubicación. Por ejemplo, podés obtener información basada en la ubicación de tu teléfono, como mejores resultados de búsqueda local, predicciones de desplazamiento y restaurantes cercanos.

Una cuestión a tener en cuenta es que si desactivas la ubicación en tu teléfono, las aplicaciones y los servicios no podrán obtenerla, pero podés seguir obteniendo resultados locales y anuncios basados en tu dirección IP.

Google ofrece una serie de servicios basados en la ubicación, por ejemplo: Precisión de la ubicación de Google en dispositivos Android (o servicios de ubicación de Google); Servicios de ubicación para emergencias en dispositivos Android; Alertas de terremotos en dispositivos Android; Ubicación según la zona horaria en dispositivos Android:; Historial de ubicaciones de tu cuenta de Google y Función Compartir ubicación de Google Maps entre otros.

Cada vez que dejamos un "Me gusta", estamos dando información que puede ser muy valiosa para otros usuarios (Getty)

Usar Google Maps en modo de navegación de incógnito

Ahora se dispone de más formas de controlar tu privacidad en Google Maps. Es posible utilizar el modo de navegación de incógnito cuando no se quiere que se guarde la actividad en la cuenta de Google, como los sitios que se buscan o a los que uno asiste.

Cuando el modo de navegación de incógnito está activado, Maps no puede hacer ninguna de las acciones siguientes: guardar el historial de búsqueda o de navegación en la cuenta, o enviar notificaciones; actualizar el historial de ubicaciones o la ubicación compartida, si está activada y usar tu actividad para personalizar Maps.

Gestionar y eliminar el historial de búsqueda

Cuando se hacen búsquedas en Google con el ajuste Actividad en la Web y en Aplicaciones activado, Google guarda la actividad en la cuenta de Google, como por ejemplo, el propio historial de búsqueda. En Mi Actividad se puede: eliminar el historial de búsqueda guardado en la cuenta de Google y gestionar ajustes de búsqueda (por ejemplo, qué actividad guarda Google y cuándo elimina automáticamente tu historial).

“Cuando decides eliminar la actividad manualmente (o si se elimina automáticamente en función de cómo se haya configurado el ajuste de eliminación automática), se inicia inmediatamente un proceso para eliminar esa información del producto y de nuestros sistemas”, explicaron.

Los participantes de Modo Seguro son todos de la generación centennial, tienen entre 14 y 17 años y son egresados y egresadas de los estimulantes Clubes TED-Ed (Getty)

Y sumaron: “Nuestro principal objetivo es conseguir que los datos dejen de mostrarse y que no se puedan volver a utilizar para personalizar tu experiencia de Google. Después, iniciamos un proceso diseñado para eliminar por completo y de forma segura los datos de nuestros sistemas de almacenamiento”.

Eliminación automática de datos

Google ofrece también una herramienta que permite elegir un límite de tiempo durante el cual se guardarán los datos de YouTube, del Historial de ubicaciones y Actividad web y de Aplicaciones: ya sea de 3 o 18 meses. Cualquier información anterior a esa fecha se eliminará continuamente y de forma automática de la cuenta, si así lo desea el usuario. En el Asistente de Google los usuarios pueden administrar y controlar a través de comandos simples de voz la configuración de privacidad y eliminar la actividad del asistente de su cuenta con solo decir frases como “Hey Google, elimina lo último que dije” o “Hey Google, elimina todo lo que te dije la semana pasada”.

Modo Seguro, los centennials tienen la palabra

La idea fuerza de Modo Seguro es que los adolescentes sean escuchados. En la previa, los organizadores crearon un “dispositivo de conversación” para que los chicos pudieran hablar entre ellos y contarse experiencias a partir de ciertos disparadores. Allí expresaron su pensamiento con la consigna de no repetir lo que han escuchado de los adultos. Los participantes, todos de la generación centennial, tienen entre 14 y 17 años y son egresados y egresadas de los estimulantes Clubes TED-Ed.

La siguiente etapa de esta trastienda del proyecto vino con la difícil selección o curaduría de los perfiles de los jóvenes participantes. La propuesta es que ellos se animen a ponerle voz a los temas en los que se hayan sentido interpelados. Luego, los organizadores hablaron con sus familias para confirmar su participación.

Luego llegó el momento en el que los chicos se pusieron delante de la cámara y generaron las piezas audiovisuales proyectadas. Se trata de 12 capítulos que se irán estrenando cada viernes y podrán verse en el portal y las redes sociales de Infobae. También serán replicados por las redes de Google Argentina y Unicef, además de YouTube Shorts

