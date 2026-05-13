Momo cuestionó al Gobierno durante la marcha por la Ley de Financiamiento Universitario

Momo participó de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitario

El streamer Gerónimo “Momo” Benavides participó este martes de la movilización por la Ley de Financiamiento Universitario y lanzó un contundente mensaje contra el Gobierno: “Te llenan el Congreso de prostitutas”.

Durante un móvil con un medio digital, el creador de contenido aseguró que el desfinanciamiento de la educación “es un proceso que están llevando a cabo adrede”.

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“Si un pibe estudia economía, si un pibe estudia derecho, estás educando a una persona que se va a dar cuenta de lo que está pasando con la guita esa que se están llevando”, sostuvo. En ese sentido, consideró que la intención es que “cada vez seamos más burros” y “cada vez estudiemos menos”.

“El mensaje es clarísimo cuando en el Congreso te lo llenan de prostitutas, te lo llenan de un tipo que se pone un termo en la cabeza y te dicen ‘estudiar es de boludo, ¿para qué vas a estudiar?’“, afirmó, en declaraciones a Datta.

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El streamer, que cursó la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), también criticó el estado de las rutas y los bajos ingresos que perciben los jubilados: “¿A dónde va esa guita? Nadie se lo pregunta".

Asimismo, Benavides relató su experiencia personal en el Instituto Técnico EEST N°6 “Albert Thomas”, ubicado en La Plata, donde cursó sus estudios: “Completamente desfinanciada. ¿De dónde tiene que venir el presupuesto? De Nación. El presupuesto se está cayendo a pedazos".

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“Sé de donde vengo. Familia de obreros, familia de gente que laburó toda su vida. Mi hermano y yo, primera generación de profesionales. No te podés olvidar de eso. El que no sabe de dónde viene, no tiene idea de a dónde va. Lo mínimo que uno puede hacer para devolverle a la gente es venir y seguir protegiendo los derechos de los que están por venir”, concluyó.

Benavides estudió en la UNLP (Infobae en Vivo)

La movilización de ayer, cuyo acto central se desarrolló en Plaza de Mayo, constituyó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.

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Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

El documento final, leído por estudiantes, exigió que el Gobierno cumpla de una vez la ley de financiamiento universitario, votada, ratificada y validada en dos instancias por la Justicia, mientras se espera la intervención final de la Corte.

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El escrito, titulado “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”, está firmado por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), CONADU Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación de Agrupaciones Gremiales de Docentes Universitarios de la UTN (FAGDUT), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Unión Docente Argentino (UDA).

El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico, según el texto, “porque el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, que establece un piso de recursos para el normal funcionamiento del sistema. La norma en cuestión es la Ley N° 27.795, sancionada y ratificada en el Congreso. El documento advierte que el Ejecutivo también desoye los fallos judiciales que ordenan su aplicación inmediata.

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La marcha se convocó en todo el país (Gaston Taylor)

En ese sentido, reclamaron que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. De esta manera, se ven afectadas todas las dimensiones de la actividad universitaria y compromete sus funciones sustantivas. A ello se suma que el poder adquisitivo de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento no superó, en ningún mes de la gestión actual, el 64% del valor que tenían en enero de 2023. El equivalente a casi nueve meses de transferencias se habría perdido durante esta administración.

En tanto, remarcaron el deterioro salarial que sufrieron los trabajadores de la educación. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación acumuló 293,30%, mientras que los salarios del sector registraron un incremento del 147,30%, lo que arroja una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%. En términos concretos, el documento estima que esa erosión equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período.

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