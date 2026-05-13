La película “Michael” rompe récords y supera los USD 570 millones en la taquilla mundial

Michael de Lionsgate bate récords de taquilla mundial al superar los USD 570 millones en ingresos en el Día de la Madre. (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

Lionsgate alcanzó un récord con la película Michael, que superó los USD 570 millones en ingresos globales durante el fin de semana del Día de la Madre. El filme sobre Michael Jackson desplazó a otros estrenos en los principales mercados y se consolidó como uno de los grandes éxitos de taquilla de 2026, según cifras de Deadline y la consultora Comscore.

De acuerdo con datos difundidos por el medio especializado en industria cinematográfica Deadline y validados por la consultora Comscore, Michael recaudó USD 36,5 millones en su tercer fin de semana en salas de Estados Unidos, alcanzando un acumulado doméstico de USD 240,4 millones hasta el 10 de mayo. En el plano internacional, la película impulsó su recaudación global a más de USD 570 millones, superando la marca lograda por Bohemian Rhapsody en el mercado estadounidense. El éxito de la cinta se da en un contexto de recuperación para la industria cinematográfica tras la pandemia y fortalece la tendencia de las biopics musicales, según la asociación internacional de la industria cinematográfica Motion Picture Association (MPA).

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El estreno mundial de Michael se realizó el 10 de abril en Berlín, mientras que el lanzamiento comercial en Estados Unidos tuvo lugar el 24 de abril. Lionsgate implementó una campaña global de promoción, estrenos escalonados en mercados de Europa, América Latina y Asia, y una presencia ampliada en salas, de acuerdo con reportes oficiales.

¿Cuánto recaudó la película Michael en taquilla?

Según el portal de datos de taquilla Box Office Mojo, Michael alcanzó un total de USD 584,6 millones en ingresos globales tras su tercer fin de semana en cartelera. De este monto, USD 245,5 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá, mientras que USD 339,1 millones provienen de mercados internacionales. Los datos de Comscore y The Numbers confirman que el filme recaudó USD 36,5 millones entre el viernes 9 y el domingo 11 de mayo, una caída del 33% respecto al fin de semana anterior; aun así, mantuvo su presencia entre las películas más vistas en Norteamérica.

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Deadline informó que Michael superó en ingresos domésticos a Bohemian Rhapsody, lo que refuerza el atractivo de las biografías musicales. La asistencia se mantuvo elevada en cadenas como AMC y Regal, según Comscore.

La biografía de Michael Jackson recauda USD 36,5 millones en su tercer fin de semana en Estados Unidos, manteniéndose entre las películas más vistas. (Universal Pictures)

¿Por qué fue importante el rendimiento en taquilla de Michael?

El desempeño comercial de Michael durante el fin de semana del Día de la Madre refuerza la estrategia de las productoras de apostar por historias centradas en figuras musicales, según Deadline. Comscore interpretó estos números como un indicio de la recuperación del sector cinematográfico en Estados Unidos y la reactivación de la asistencia a salas. Para las cadenas de exhibición, el éxito de la película se traduce en mayores ingresos y en la posibilidad de sostener una programación con más títulos biográficos.

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El presidente de Lionsgate Jon Feltheimer afirmó en un comunicado oficial: “El apoyo del público a la historia de Michael Jackson confirma la vigencia de las biografías musicales en el mercado internacional”. Comscore detalló que la participación de grupos familiares y jóvenes adultos fue clave para sostener el ritmo de la taquilla en la tercera semana de exhibición.

¿Cuáles fueron los factores detrás del éxito de Michael en los cines?

El lanzamiento de Michael coincidió con la estrategia de estrenos de alto perfil en el mercado estadounidense y una campaña de promoción global. Según Deadline, la presencia de actores reconocidos y la producción de gran presupuesto favorecieron la convocatoria tanto en el mercado doméstico como internacional. La distribución en más de 3.550 salas en Estados Unidos y el lanzamiento escalonado en mercados internacionales permitieron sostener la recaudación a lo largo de varias semanas.

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La consultora Comscore y Box Office Mojo informaron que el público principal estuvo conformado por adultos y jóvenes que asistieron en grupos familiares. El estreno mundial en Berlín y la amplia distribución en América Latina, Europa y Asia aportaron volumen a la taquilla global. Paul Dergarabedian, analista senior de Comscore, señaló en declaraciones a Deadline: “La biografía de Michael Jackson consiguió mantener la atención del público más allá del ciclo habitual de estreno”.

¿Cómo se compara Michael con otras biografías musicales exitosas?

En comparación con otros títulos recientes, Michael se posicionó entre las tres películas más vistas durante el fin de semana del 9 al 11 de mayo, según Comscore. El estreno doméstico registró USD 97,2 millones, una de las mejores cifras de lanzamiento para una biopic musical, de acuerdo con The Numbers. El desempeño internacional, apoyado por estrenos en Alemania, Reino Unido, Brasil y otros mercados, permitió mantener el ritmo de recaudación global.

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El interés por las biografías musicales ha mostrado un crecimiento sostenido desde el éxito de Bohemian Rhapsody y Elvis, de acuerdo con la asociación internacional de la industria cinematográfica Motion Picture Association. Las cifras de Michael confirman que las historias relacionadas con figuras del espectáculo mantienen una convocatoria significativa en mercados diversos.

Michael consolida la tendencia de las biopics musicales en 2026 y supera a Bohemian Rhapsody en ingresos domésticos, según datos de Comscore. (Captura de tráiler oficial)

¿Qué películas desplazó Michael en la taquilla del Día de la Madre?

Durante el fin de semana del Día de la Madre, Michael compartió cartelera con títulos como The Devil Wears Prada 2 y Mortal Kombat II, según datos de Deadline. A pesar de la competencia, la película sobre Michael Jackson mantuvo su posición en el top 3 de la taquilla estadounidense, solo detrás del estreno de The Devil Wears Prada 2, que recaudó USD 41 millones, y superando a Mortal Kombat II, que logró USD 38,7 millones en su primer fin de semana.

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Comscore informó que la asistencia al cine durante ese fin de semana aumentó un 92% respecto al año anterior, impulsada en parte por la presencia de filmes dirigidos a diferentes públicos, entre ellos la biografía de Jackson.

¿Qué tendencia muestran las biopics musicales en la taquilla internacional?

La tendencia de crecimiento de las biopics musicales se ha mantenido en los últimos años, según la asociación internacional de la industria cinematográfica Motion Picture Association. El éxito de películas como Bohemian Rhapsody, Elvis y ahora Michael evidencia el interés sostenido del público por relatos de figuras musicales. De acuerdo con Comscore, estos filmes logran captar audiencias diversas y suelen sostenerse en cartelera por más de tres semanas, a diferencia de títulos de otros géneros que experimentan caídas más abruptas.

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El atractivo de las biopics musicales radica en la conexión con los personajes y en el respaldo de campañas promocionales que involucran a familiares, herederos y discográficas, según analistas consultados por Deadline.

¿Cuáles son las proyecciones para el desempeño futuro de Michael en taquilla?

Las proyecciones de Comscore y Box Office Mojo anticipan que Michael podría mantenerse en el top 5 de la taquilla internacional durante las próximas semanas, a medida que amplíe su estreno en nuevos mercados y se mantenga el interés del público. Deadline señala que la ausencia de estrenos de gran escala en las siguientes dos semanas podría permitir a la película conservar una parte significativa de la taquilla acumulada.

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Las cifras se actualizarán con los reportes diarios de recaudación y la evolución en la asistencia a salas. Según estimaciones de Comscore, el filme podría acercarse a los USD 650 millones globales si se mantiene la tendencia actual.

Michael alcanzó USD 584,6 millones en ingresos globales tras su tercer fin de semana, con USD 245,5 millones en Norteamérica y USD 339,1 millones en mercados internacionales. (Universal Pictures)

¿Cuáles fueron las reacciones oficiales al éxito de Michael?

Las reacciones institucionales a los resultados de Michael han sido de reconocimiento al desempeño comercial y a la estrategia de distribución. El presidente de Lionsgate Jon Feltheimer indicó en un comunicado que el éxito de la película respalda la apuesta por contenidos de alto perfil y por el género biográfico musical. La asociación internacional de la industria cinematográfica Motion Picture Association subrayó que la reactivación de la asistencia a salas y el rendimiento de títulos como Michael constituyen un indicador positivo para el sector.

La consultora Comscore, a través de su analista Paul Dergarabedian, destacó que el mercado estadounidense experimentó uno de sus mejores fines de semana del año en términos de recaudación, impulsado por la diversidad de estrenos y la recuperación de la confianza del público en la experiencia cinematográfica presencial.

¿Qué significa el éxito de Michael para la industria global y el público?

El desempeño de Michael en la taquilla global representa una señal clara para productores y distribuidores sobre el comportamiento de la audiencia ante biografías musicales y confirma la expansión de este género en la industria audiovisual. Según el medio especializado en industria cinematográfica Deadline, las estrategias de lanzamiento global y la diversificación de contenidos han sido factores determinantes para el éxito del filme.

El impacto de la película se traduce en un mayor interés de las productoras por historias basadas en figuras de la música, en la extensión de la presencia en cartelera y en el fortalecimiento de la programación de las principales cadenas de exhibición. La continuidad de esta tendencia dependerá de la respuesta del público a futuros estrenos y de la evolución del mercado internacional en los próximos meses.