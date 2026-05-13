Maximiliano Abad rechazó eliminar las PASO: “Hoy no hay acuerdo ni consenso”

El Senado argentino afronta el debate sobre la reforma política entre tensiones, indecisiones internas y negociaciones urgentes. El senador Maximiliano Abad, referente de la Unión Cívica Radical (UCR), expresó en Infobae en Vivo Al Mediodía su rechazo a eliminar las elecciones primarias y defendió modernizar el sistema electoral. Además, reconoció a Patricia Bullrich como principal interlocutora del Gobierno en la Cámara Alta.

El senador sostuvo de manera clara que está en contra de la eliminación de las PASO y apoya una modernización del sistema electoral en Argentina. Según Abad, al suprimir las elecciones primarias, solamente las cúpulas políticas decidirían los candidatos. Por eso insistió en un proceso serio y responsable, con transparencia y participación ciudadana en la selección de postulantes.

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“Lo primero que tenemos que decir es que el Gobierno envió un proyecto amplio, heterogéneo, que merece un análisis exhaustivo y segmentado”, afirmó Abad. Explicó que la reforma incluye la eliminación de las elecciones primarias, la ficha limpia, nuevas exigencias para partidos y modificaciones en la ley de simultaneidad y financiamiento de campañas.

“Cuando tratamos reforma electoral, uno siempre aspira a mayor transparencia, calidad en la representación política y confianza en el sistema electoral”, remarcó. “Hay que ser serio y responsable en la toma de posiciones”.

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Debate sobre la eliminación de las PASO y propuestas de modernización

Consultado sobre la postura de la UCR ante la posible supresión de las elecciones primarias, Abad aclaró: “Es un partido democrático que toma decisiones en sus cuerpos institucionales y seguramente el Comité Nacional se va a pronunciar sobre el tema. Pero mi posición personal es que estoy en contra de la eliminación de las PASO y a favor de la modernización”.

Argumentó la importancia de las primarias como mecanismo para seleccionar candidaturas y apuntó: “Las PASO cumplen el rol de seleccionar los candidatos dentro de un partido político o un frente electoral. Es de carácter público, con control judicial y participación ciudadana”.

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Sobre posibles cambios, opinó: “El sistema PASO es el más perfectible que hay hasta el momento. Se puede mejorar, porque no es perfecto. Para los casos en los que no hay interna, no hace falta gastar recursos ni movilizar a la sociedad. También se podría establecer un registro en el cual quienes quieran participar del proceso interno se inscriban”.

Al referirse a la posibilidad de avanzar con la eliminación de las PASO, Abad reiteró: “Hoy no hay acuerdo ni consenso para eliminar la PASO”.

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Maximiliano Abad defendió la vigencia de las PASO, destacando su importancia para la democracia interna y la selección de candidaturas políticas

Ficha limpia y consensos parciales en el Congreso

En cuanto a la iniciativa de ficha limpia, Abad resaltó el avance del consenso en la Cámara alta: “Ficha limpia empezó a encontrar un consenso muy importante en el Congreso. Entendemos que los candidatos deben tener idoneidad moral y honestidad probada”.

Al mismo tiempo remarcó la necesidad de separar este eje del resto de la reforma: “Si hay acuerdo sobre estos temas, ¿por qué no avanzamos y generamos hechos importantes que generen confianza en la ciudadanía?”. Planteó la conveniencia de votar por temas en particular dentro de la ley ómnibus y enfatizó: “Si hay acuerdo sobre algunos temas, para mí hay que avanzar”.

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Abad señaló, respecto del sistema de financiamiento de los partidos políticos: “Hay muchos que dicen que el sistema tiene que ser mixto, aunque sea trazable y auditable, pero tiene que haber un piso público para todas las fuerzas políticas, porque si no vamos a un sistema en el cual solamente van a poder presentarse como candidatos quienes tengan recursos económicos”.

El rol de Patricia Bullrich y la negociación en el Senado

Patricia Bullrich, a cargo del bloque oficialista en el Senado, fue identificada por Abad como la voz del Gobierno en la Cámara alta: “La voz del Gobierno en el Senado es Patricia Bullrich. Ejerce su liderazgo como jefa del bloque y es la interlocutora natural de todas las fuerzas políticas”. Destacó la experiencia y el oficio de Bullrich en la conducción de las negociaciones legislativas, subrayando que su rol asegura una interlocución seria y autorizada.

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Sobre las diferencias internas entre el oficialismo y Bullrich, Abad manifestó: “La interlocución es Bullrich. Cuando fue a Mesa Política del Gobierno y todos definieron que la reforma electoral sea tratada integralmente, la que vino a transmitir eso al Senado fue Patricia Bullrich”.

La senadora Patricia Bullrich ejerce el liderazgo del bloque oficialista en el Senado, coordinando el tratamiento de la reforma electoral integral

Financiamiento universitario, propiedad privada y el rol del Congreso

La agenda parlamentaria incluye debates sobre la Ley de Salud Mental, la Ley de Propiedad Privada y el financiamiento educativo. Abad explicó: “Hoy se está trabajando en el Senado de la Nación la Ley de Salud Mental, la Ley de Propiedad Privada, con múltiples temas. Mañana seguramente se va a hablar de la ley de financiamiento educativo, que es central porque pone la educación en el candelero, la principal herramienta para el ascenso social”.

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En referencia al cumplimiento de leyes ya aprobadas, como el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, que el Poder Ejecutivo no implementó, Abad respondió: “El Congreso de la Nación lo aprobó, el presidente lo vetó, el Congreso insistió, y nosotros le seguimos levantando la voz”. Sobre la importancia de la educación como política de Estado, sostuvo: “La libertad no puede surgir nunca de la ignorancia”.

Sebastián Pareja asume la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia

En las últimas horas, Sebastián Pareja asumió la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia. El nombramiento acaparó la atención por las tensiones internas dentro del oficialismo, ya que Pareja es identificado como cercano a Karina Milei.

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Abad, vocal de la Comisión, aseguró: “En la previa se habló mucho de que podían haber distintos candidatos del Gobierno, pero claramente el Gobierno vino con una posición unificada”. La designación de Pareja se interpreta como un movimiento relevante en el tablero legislativo y marca una nueva etapa en la relación entre la conducción política y los organismos de control parlamentario.

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