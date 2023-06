Día Mundial del Running: 10 máximas que todos los corredores deben tener en cuenta

Un corredor promedio no precisa la zapatillas del atleta más rápido del planeta sino uno que lo ayude en base a su técnica de carrera

El primer miércoles de junio se celebra el Global Running Day, lo que podríamos traducir como el Día mundial del Corredor o de Correr. Este evento es una forma de invitar a todas las personas del mundo, sin importar su edad o condición, a que se sumen a festejar y promover la vida sana que produce el salir a correr.

En el año 2009 comenzó este evento que originalmente se llamó National Running Day y surgió en la ciudad de Nueva York y a partir del 2016 se convirtió en un evento global. En esa primera edición internacional, corredores de 177 países sumaron más de 9,2 millones de millas.

A partir de esta iniciativa repasamos 10 máximas que todo runner debe tener en cuenta desde que empieza a correr hasta que se vuelve experto.

Ningún corredor aficionado corre por obligación. Siempre hay que recordar eso

1 - Todo camino empieza con un paso

Empezar a correr es muy fácil. Solo hay que salir y empezar a moverse. El primer día se trata de un trote caminata de no más de veinte minutos en total. Trotar hasta sentir el esfuerzo, empezar a caminar hasta recuperar el aliento y volver a trotar. Repetir este esquema hasta que los veinte minutos sean al trote.

2 - Progresión y constancia

Lograr empezar ya es muy bueno. Hay que mantener la constancia y avanzar poco a poco. Al principio no hay que correr todos los días, un día de entrenamiento y uno de descanso en un comienzo. Nunca hay que abandonar, no hay que saltearse entrenamientos, la constancia es imprescindible y la progresión es fundamental. Avanzar de a poco, pero avanzar.

El entrenamiento de series o pasadas ayuda a mejorar la resistencia, la oxigenación y la fortaleza mental, entre otras cosas (Getty)

3 - Entrenar de forma variada

Salir a trotar y hacer siempre el mismo ejercicio termina siendo contraproducente. Para que el cuerpo mejore debe hacerse un trabajo diversificado. Series rápidas, medianas y largas a un ritmo alto, promocional a cada una.

Cuestas para entrenar una fuerza extra, fondos largos para la resistencia y ejercicios de técnica para comprender mejor como correr.

4 - Tener un entrenador es el camino al éxito

Se puede entrenar sin una guía o siguiendo los consejos de quienes tienen más experiencia, pero cuando se busque alcanzar objetivos más importantes, la guía de un profesional que nos conozca será un salto de calidad notable. El entrenador no sólo sabe lo que hay que hacer, también sabe como actuar cuando surgen los problemas.

Correr con amigos o en un equipo de running hace más placentero el entrenamiento (Getty)

5 - Un running team mejora la experiencia

Se puede ser un lobo solitario y no hay nada de malo con eso, pero en general, todos los corredores mejoran cuando se entrenan con otras personas. Pueden ser amigos, un running team o las dos cosas. Aumenta mucho la motivación el saber que alguien nos espera y comparte las mismas cosas en cada entrenamiento.

Para un aficionado, el running es también un evento social.

6 - No hay dos cuerpos iguales

Cada corredor tiene una vida, un camino y también un cuerpo. Se debe tener sentido común y tenacidad para aprovechar al máximo lo que ese cuerpo nos permite hacer. Cada corredor tiene un lado fuerte y otro débil, hay que explotar lo bueno y reducir lo malo. Ser inteligentes para entender esto.

Comprar un par de zapatillas es importante y definirá nuestros próximos meses como corredores (Getty)

7 - El chequeo médico es importante

La vida sana que produce el running es innegable, pero hay condiciones genéticas particulares que precisan atención. Los chequeos médicos en tiempo y forma salvan vidas y permiten que podamos seguir corriendo. Aunque nadie nos obligue a hacerlos, es una decisión el concurrir al médico.

8- Las zapatillas es lo único que no se negocia

No importan las marcas ni la imagen. Gastar fortunas en ropa no nos hará correr mejor ni evitará lesiones. Pero con las zapatillas sí hay que ser precavidos. Todas las buenas marcas hacen buenos calzados, más allá del precio hay que encontrar el calzado adecuado para cada uno.

Un corredor promedio no precisa la zapatillas del atleta más rápido del planeta sino uno que lo ayude en base a su técnica de carrera.

9 - Las carreras son la medida de las cosas

El desafío de participar de una competencia nos ayuda a ordenar los entrenamientos y las metas a alcanzar (Getty)

No correr una carrera tras otra, ni buscar distancias inalcanzables. Realistas siempre, para evitar frustraciones. Un buen calendario de carreras nos ofrece objetivos claros que nos permite entrenar con la mente en foco. Las carreras son espacios de mucha satisfacción y al mismo tiempo la culminación de todo el entrenamiento. Ambas cosas son la vida del runner.

10 - Siempre disfrutar del running

Ningún corredor aficionado corre por obligación. Siempre hay que recordar eso. Elegimos correr porque nos hace felices. No todo el mundo encontró en el running la respuesta, pero aquellos que lo hicimos, tenemos que no olvidarnos de disfrutar. Muchas veces nos sometemos a una exigencia extrema y perdemos el rumbo. No importa si tenemos un mal día, hay que sentirse agradecidos por tener el running en nuestras vidas. Disfrutar y festejar la belleza de salir a correr, siempre.

El Global Running Day nos recuerda que somos millones en todo el mundo que formamos parte de un fenómeno que ha cambiado a personas de todo el planeta. Motivo de sobra para ponerse las zapatillas y correr, al mismo tiempo que invitamos a otros a sumarse.

*Santiago García es maratonista, autor de los libros “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

