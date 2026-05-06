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El momento de la lesión que sacó a Leandro Brey del partido de Boca ante Barcelona de Ecuador por la Libertadores

El arquero xeneize sufrió un fuerte golpe en la altura de la cadera y fue reemplazado por Javier García

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El encuentro que Boca Juniors disputaba en Guayaquil ante Barcelona por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores comenzó accidentado. Leandro Brey sufrió una lesión que lo obligó a salir del campo de juego a los 24 minutos del primer tiempo tras un fuerte choque con Byron Castillo. El arquero de 23 años quedó tendido en el césped, con evidentes dolores en la zona de la cadera y debió ser retirado en camilla. En su lugar ingresó Javier García, que llevaba dos años y un mes sin atajar.

La jugada que terminó dejando fuera del encuentro a Brey ocurrió minutos antes de que el conjunto local estuviera muy cerca de abrir el marcador. Cuando el arquero había capturado la pelota, el delantero rival terminó impactando en su cuerpo con la rodilla. El jugador de Boca terminó dolorido, tomándose la zona de la ingle y fue retirado directamente al vestuario. De acuerdo con la transmisión, se estaba deliberando su lo trasladaban al hospital.

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La desafortunada jugada, que se dio en un contexto de un campo de juego complicado por la cantidad de agua acumulada que provocaba que los futbolistas se deslizaran fácilmente en el césped, generó preocupación en el cuerpo técnico de Claudio Úbeda, ya que tuvo que volver a cambiar un arquero por lesión. Cabe recordar que Agustín Marchesín había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el pasado 14 de abril, precisamente en el duelo contra Barcelona de Ecuador, en La Bombonera.

Así se retiró Leandro Brey del campo de juego tras el duro golpe recibido (captura video)
Así se retiró Leandro Brey del campo de juego tras el duro golpe recibido (captura video)

A la cancha debió salir Javier García, de 39 años, y con una prolongada inactividad en el campo, que acumulaba 786 días sin defender los tres palos. Su último partido había sido el 10 de mayo de 2024 en el triunfo por 4-2 ante Racing. En su primera intervención le contuvo un disparo de larga distancia de Gustavo Vallecilla, embolsando el balón, sin dar rebites.

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En cuanto al desarrollo del primer tiempo, Boca y Barcelona terminaron empatando 0-0 en un campo de juego cargado de agua y en un contexto accidentado, con dos expulsiones. Por el lado de la visita, Santiago Ascacíbar vio la tarjeta roja los 33 minutos luego de haber impactado su pie en la cabeza de un rival. El árbitro colombiano Carlos Betancur, a instancias del VAR, terminó sentenciando al mediocampista argentino. En tiempo de descuento, Milton Céliz también se marchó al vestuario antes de tiempo luego de un codazo contra el rostro de Leandro Paredes.

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