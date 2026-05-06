República Dominicana dispondrá de aeroambulancias y tecnología diagnóstica para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La estrategia nacional incluirá servicios en neurocirugía, medicina deportiva y diagnóstico con tomografías y resonancias, destacando la preparación estructural y tecnológica del sistema sanitario dominicano para responder ante cualquier eventualidad médica importante (Foto cortesía Servicio Nacional de Salud)

El Servicio Nacional de Salud (SNS) de República Dominicana anunció un plan integral de asistencia sanitaria que cubrirá de forma gratuita a los atletas, sus familiares y visitantes vinculados a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El dispositivo, presentado durante el Congreso Internacional de Medicina del Deporte celebrado en Santo Domingo este lunes, busca asegurar atención médica eficiente y de alta calidad en todas las sedes del evento, en un despliegue que servirá como vitrina de la organización del sistema sanitario nacional, según informó el SNS.

Julio César Landrón, director del Servicio Nacional de Salud, detalló que la cobertura incluirá más de 40 hospitales dotados para responder ante cualquier eventualidad durante la cita deportiva regional. Landrón precisó que el complejo Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar funcionará como centro neurálgico de dirección y referimiento debido a su ubicación estratégica en el Distrito Nacional y porque cuenta con múltiples especialidades, camas de emergencia, áreas de internamiento y unidades de cuidados intensivos.

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El SNS ha dispuesto un sistema hospitalario reforzado, con doble circuito eléctrico, generadores y tecnología diagnóstica de última generación, acompañado de equipos de emergencia y estructuras descongestionadas en cada centro. Para garantizar la continuidad operativa y la atención inmediata, serán desplegados centros móviles de salud en todas las sedes deportivas; la red nacional estará enlazada y será monitoreada en tiempo real.

El plan sanitario incorpora una red nacional, equipos de alta tecnología y cobertura personalizada

De acuerdo con el SNS, el plan contempla la presencia de ambulancias y unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, así como el apoyo de aeroambulancias y helipuertos operativos en hospitales seleccionados para garantizar la movilización rápida ante cualquier incidente. Esta logística abarca una red integrada de servicios médicos que ofrecerá atención personalizada y acompañamiento continuo tanto para atletas como para visitantes, desde su llegada a las sedes hasta el final de cada atención médica.

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El Servicio Nacional de Salud de la República Dominicana implementará un plan integral que garantizará atención médica gratuita y personalizada a atletas, familiares y visitantes durante toda la duración del evento deportivo regional en 2026 (Foto cortesía Servicio Nacional de Salud)

El SNS ha incorporado atención especializada de alta complejidad en áreas como neurocirugía de columna, traumatología avanzada, medicina deportiva, dermatología y otorrinolaringología. El plan también prevé dos centros diagnósticos equipados para realizar resonancias magnéticas, tomografías y estudios específicos, listos para responder ante cualquier demanda sin importar la ubicación geográfica.

Durante la presentación, parte del equipo médico que se desempeñará en los juegos fue presentado por Landrón, quien destacó la calidad del acompañamiento previsto para las delegaciones nacionales e internacionales. En el evento, Luis Mejía Oviedo elogió al director del SNS al considerarlo “uno de los funcionarios más serviciales y eficientes” que ha conocido, resaltando la reputación de Landrón dentro del sector, de acuerdo con lo publicado por SNS.

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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe reunirán a miles de visitantes bajo cobertura sanitaria total

La cobertura médica gratuita para atletas, familiares y visitantes estará operativa durante el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, previstos del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en República Dominicana. Se espera la llegada de miles de personas a las diferentes provincias sede, donde estarán disponibles los principales hospitales de referencia: el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, el Ney Arias Lora, el Hospital Marcelino Vélez Santana y el Hospital Traumatológico Prof. Juan Bosch.

Más de cuarenta hospitales y centros móviles estarán equipados con tecnología avanzada, ambulancias y equipos multidisciplinarios para responder eficientemente ante cualquier emergencia o requerimiento médico de las delegaciones y visitantes internacionales (Foto cortesía Servicio Nacional de Salud)

Durante el Congreso Internacional de Medicina del Deporte, celebrado en el auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, participaron expertos nacionales e internacionales que examinaron estrategias de seguridad sanitaria para eventos multideportivos. El SNS reafirmó la meta de demostrar la capacidad y organización del sistema sanitario dominicano, posicionando el evento como plataforma de validación de la infraestructura de salud del país caribeño.

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