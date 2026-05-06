Sociedad

Santa Fe declaró la emergencia agropecuaria por las severas inundaciones que afectaron más de 1 millón de hectáreas

La disposición se adoptó tras el temporal que se registró en abril en el norte de la provincia, donde se perdieron 430 mil cabezas de ganado. La medida establece beneficios fiscales y prevé asistencia para los productores afectados

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Las fuertes lluvias que se registraron en los últimos días dejaron terrenos completamente pasados de agua. Cerca de 700 mil animales quedaron en la zona afectada y hay preocupación por el clima

El Gobierno de Santa Fe declaró la emergencia agropecuaria en el norte provincial luego de las intensas lluvias que provocaron importantes inundaciones y pérdidas de todo tipo a mediados del mes de abril.

La medida se formalizó este martes mediante el decreto N° EE-2026-00028389-APPSF-PE en respuesta a los excesos hídricos que afectaron la región, y alcanza a localidades de los departamentos de Vera, 9 de Julio y General Obligado, e incluye también distritos del departamento La Capital vinculados al cinturón hortícola de Santa Fe, según expresaron desde el Gobierno de la Provincia. La vigencia se extiende desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre del corriente año. Uno de los actores en este reclamo, fue la Sociedad Rural de Vera que solicitó la declaración de emergencia hídrica y agropecuaria para mitigar el impacto económico y social.

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Según las estimaciones oficiales, la superficie impactada por el fenómeno climático abarcó cerca de 1.300.000 hectáreas, con daños severos en la producción agrícola y ganadera. Los cultivos de soja y algodón resultaron entre los más perjudicados, mientras que en el sector ganadero las pérdidas se concentran en campos bajos, con aproximadamente 430.000 cabezas de ganado afectadas.

Inundaciones Santa Fe
En aquel entonces hubo casi 700 mil animales afectados

Las dramáticas consecuencias fueron producto de las intensas lluvias donde la acumulación de agua superó los 300 milímetros en pocos días y dejó a la región bajo alerta. En aquel momento el conteó indicó que cerca de 700 mil animales quedaron expuestos en campos anegados. La situación se expuso en imágenes que circularon en redes sociales donde se veía a trabajadores rurales movilizando vacas a áreas más altas y atravesando cursos de agua, como el Arroyo Golondrina, para evitar la pérdida de animales.

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Contenido del documento y beneficios para los productores

Como parte de las acciones dispuestas, el decreto estableció la prórroga de los vencimientos del Impuesto Inmobiliario para los productores rurales que obtengan el certificado de emergencia. En estos casos, se posterga el pago de las cuotas 3, 4 y 5. Para los productores de zonas suburbanas, la prórroga alcanza a las cuotas 2, 3 y 4 del Impuesto Inmobiliario Urbano. Además, quienes cuenten con el certificado de desastre agropecuario accederán a la condonación total del Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano correspondiente al año 2026.

Las fuertes lluvias que se registraron en los últimos días dejaron terrenos completamente pasados de agua. Cerca de 700 mil animales quedaron en la zona afectada y hay preocupación por el clima

El decreto prevé también que la Administración Provincial de Impuestos (API) emita certificados de crédito fiscal o realice devoluciones a quienes hayan abonado cuotas que luego resulten condonadas por la emergencia. De esta manera, se intenta aliviar la carga tributaria sobre los damnificados.

Para acceder a los beneficios, los productores afectados tendrán que gestionar el certificado de emergencia a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (Sisagea), disponible en https://www.santafe.gov.ar/emergencia-agro. Mientras que los apícolas podrán tramitarlo mediante la plataforma Proap en www.santafe.gob.ar/proap/login. El plazo para presentar la documentación se extiende hasta el 30 de junio.

La decisión del gobernador Maximiliano Pullaro incorporó además la creación del Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria (Ropeca Santa Fe), destinado a relevar y organizar recursos de campos para pastaje, alimentos para hacienda y servicios de transporte. El sistema busca identificar la disponibilidad de estos recursos y facilitar la planificación.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló “estamos al lado de cada productor que la está pasando mal. La emergencia no es solo una herramienta administrativa: es una decisión política para acompañar, sostener la producción y cuidar el trabajo en cada territorio”. En tanto, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, añadió: “Estas medidas buscan dar previsibilidad en un momento muy complejo. El objetivo es que los productores puedan atravesar esta situación sin perder capacidad productiva”.

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