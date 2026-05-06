Mundo

Marco Rubio dialogó con el canciller ruso Serguéi Lavrov sobre Ucrania y la guerra en Medio Oriente

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott, señaló en un comunicado que ambos funcionarios “discutieron la relación entre Estados Unidos y Rusia, la guerra entre Moscú y Kiev, e Irán”, sin ofrecer más detalles sobre el contenido del intercambio

Guardar
Marco Rubio dialogó con el canciller ruso Serguéi Lavrov sobre Ucrania y la guerra en Medio Oriente (REUTERS)
Marco Rubio dialogó con el canciller ruso Serguéi Lavrov sobre Ucrania y la guerra en Medio Oriente (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, mantuvieron e martes una conversación telefónica en la que abordaron la relación bilateral, la guerra en Ucrania y la situación internacional, en una jornada marcada por ataques rusos que dejaron al menos 28 muertos en territorio ucraniano.

La llamada se produjo a solicitud de Lavrov, según informó el Departamento de Estado. El portavoz Tommy Pigott señaló en un comunicado que ambos funcionarios “discutieron la relación entre Estados Unidos y Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania, e Irán”, sin ofrecer más detalles sobre el contenido del intercambio.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Rusia indicó que ambos cancilleres “pusieron a punto sus relojes respecto a la situación internacional actual y las relaciones ruso estadounidenses” y también trataron el cronograma de futuros contactos bilaterales. Asimismo, destacó que el diálogo fue “constructivo y profesional”, en línea con la breve comunicación emitida por Washington.

Rubio y Lavrov mantienen contactos periódicos desde hace años. Su última conversación previa tuvo lugar en octubre de 2025, en el contexto de preparativos para una posible cumbre entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump en Budapest. Ese encuentro finalmente se canceló, lo que generó tensiones diplomáticas y especulaciones en torno al rol de Lavrov dentro del Kremlin.

PUBLICIDAD

Rubio y Lavrov mantienen contactos periódicos desde hace años (REUTERS)
Rubio y Lavrov mantienen contactos periódicos desde hace años (REUTERS)

El ministro ruso, en funciones desde 2004 tras desempeñarse como embajador ante la ONU, defendió entonces su postura firme respecto a la guerra en Ucrania y rechazó un cese de hostilidades. En esa ocasión también criticó a Trump por apartarse de lo que consideró acuerdos previos alcanzados en conversaciones anteriores.

El contacto entre ambos ministros coincide con una nueva escalada en el conflicto en Ucrania. Autoridades locales informaron que los ataques rusos del martes causaron 28 muertos en distintas regiones: 12 en Zaporizhzhia, seis en Kramatorsk, cuatro en Dnipró, cuatro en Poltava, uno en Járkov y uno en Nikópol. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, criticó duramente a Moscú por los bombardeos en medio de propuestas de alto el fuego.

“Necesitamos que cesen esos ataques y todos los demás del mismo tipo cada día, y no solo durante unas horas en algún lugar, en nombre de las ‘celebraciones’”, afirmó Zelenski. Además, denunció que “es de un cinismo absoluto pedir un alto el fuego para realizar celebraciones propagandísticas, mientras se lanzan ataques todos los días con misiles y drones”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, criticó duramente a Moscú por los bombardeos en medio de propuestas de alto el fuego (REUTERS)
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, criticó duramente a Moscú por los bombardeos en medio de propuestas de alto el fuego (REUTERS)

Ucrania anunció un alto el fuego de duración indefinida que entró en vigor a medianoche, en respuesta a una tregua propuesta por el presidente ruso, Vladímir Putin, con motivo de las celebraciones del 9 de mayo por la victoria contra la Alemania nazi. Sin embargo, pocas horas después de su entrada en vigor, Kiev denunció nuevos ataques rusos.

A las 03H30 GMT, autoridades ucranianas informaron de alertas aéreas en varias regiones y reportaron un ataque contra una instalación industrial en Zaporizhzhia. En paralelo, Rusia no comunicó acciones ofensivas por parte de Ucrania durante ese periodo. El canciller ucraniano, Andrii Sibiga, afirmó: “A solo unas horas de la entrada en vigor de la propuesta de alto el fuego de Ucrania, Rusia no muestra ninguna señal de preparación para poner fin a las hostilidades. Por el contrario, Moscú intensifica el terror”.

En tanto, autoridades rusas denunciaron un ataque con drones ucranianos en la localidad de Dzhankói, en Crimea ocupada, que dejó cinco muertos el martes por la noche.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Serguéi LavrovMarco RubioEstados UnidosRusiaTommy PigottGuerra Ucrania RusiaMedio OrienteÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Alerta máxima”: Israel amenazó con desplegar “toda la fuerza aérea” contra Irán

El general Omer Tischler asumió la jefatura de la Fuerza Aérea en medio de la escalada en el Golfo Pérsico, mientras el ministro de Defensa advirtió que Tel Aviv podría intervenir directamente si fracasa la diplomacia entre Washington y Teherán

“Alerta máxima”: Israel amenazó con desplegar “toda la fuerza aérea” contra Irán

Marco Rubio afirmó que la paz entre Israel y Líbano es posible y acusó a Hezbollah como el único obstáculo

El secretario de Estado presiona para que el Ejército libanés desame al grupo chií mientras los bombardeos israelíes suman más de 2.700 muertos desde marzo

Marco Rubio afirmó que la paz entre Israel y Líbano es posible y acusó a Hezbollah como el único obstáculo

Los apagones digitales decretados por Putin obligan a los rusos a cambiar sus sistemas de pagos y las comunicaciones

Las restricciones y caídas de internet móvil implementadas por las autoridades han provocado que sectores clave inviertan en métodos tradicionales, mientras usuarios enfrentan dificultades para acceder a servicios digitales y efectuar operaciones bancarias

Los apagones digitales decretados por Putin obligan a los rusos a cambiar sus sistemas de pagos y las comunicaciones

Dos periodistas de Haití fueron asesinados en hechos violentos durante los últimos días en medio de la crisis de seguridad

La prensa de este país enfrenta amenazas constantes y una ola de violencia que ya obligó a más de 100 comunicadores a exiliarse

Dos periodistas de Haití fueron asesinados en hechos violentos durante los últimos días en medio de la crisis de seguridad

Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz mientras avanzan las conversaciones con Irán

Más temprano, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó el fin de las operaciones militares contra el régimen de Teherán

Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz mientras avanzan las conversaciones con Irán
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un hombre fue asesinado en Neuquén durante un ataque con insultos racistas y el agresor se entregó días después

Un hombre fue asesinado en Neuquén durante un ataque con insultos racistas y el agresor se entregó días después

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | España y la OMS coordinan la escala del barco en Canarias

Los detalles detrás del ambicioso rodaje de ‘The White Lotus’ en Cannes: del reemplazo de Helena Bonham Carter a recrear el icónico festival

Metro de Bogotá alcanza 77,5% de avance: ya hay 10 trenes en el país y proponen extender la Línea 1 hasta la Calle 100

Qué se celebra el 6 de mayo en el Perú: resistencia, ciencia y cultura se recuerdan este día

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana dispondrá de aeroambulancias y tecnología diagnóstica para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

República Dominicana dispondrá de aeroambulancias y tecnología diagnóstica para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

República Dominicana: Migración deporta a más de 126,000 extranjeros en cuatro meses del 2026

Concierto deja destruido uno de los principales estadios de Honduras

Mató a su madre: cuatro meses de agonía antes del fatal desenlace en Panamá

Honduras: ENEE reduce a 15 días el plazo para pagar la factura de energía eléctrica

ENTRETENIMIENTO

Los detalles detrás del ambicioso rodaje de ‘The White Lotus’ en Cannes: del reemplazo de Helena Bonham Carter a recrear el icónico festival

Los detalles detrás del ambicioso rodaje de ‘The White Lotus’ en Cannes: del reemplazo de Helena Bonham Carter a recrear el icónico festival

Esta es la inspiración detrás del look de Kim Kardashian para la Met Gala 2026

Javier Bardem revela cómo es filmar junto a su esposa Penélope Cruz: “Es una persona increíble, hermosa y buena”

Lisa Kudrow reabre el debate sobre la relación de Ross y Rachel en ‘Friends’: “Era un mal novio”

A los 85 años, Ringo Starr regresa al country con colaboraciones de lujo