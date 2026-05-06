República Dominicana

República Dominicana: Migración deporta a más de 126,000 extranjeros en cuatro meses del 2026

Solo en abril, las autoridades realizaron 27,540 repatriaciones, reflejando la continuidad de los operativos bajo el marco de la normativa

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Una larga fila de hombres con mochilas y bolsos espera en un camino de tierra. Agentes de Migración de la República Dominicana los supervisan junto a una valla con un cartel que indica un centro de acogida.
La Dirección General de Migración deportó a 126,790 extranjeros en situación irregular en la República Dominicana entre enero y abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana reportó que entre enero y abril de 2026 se han realizado un total de 126,790 deportaciones de extranjeros en condición migratoria irregular, cifra que consolida al presente año como uno de los periodos de mayor actividad en materia de control fronterizo.

Según informó la DGM, solo en el mes de abril, las autoridades llevaron a cabo 27,540 repatriaciones, un dato que, de acuerdo con la institución, evidencia la continuidad de los operativos en apego a las normativas nacionales.

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El organismo detalló que los procedimientos se ejecutan a través de los diferentes centros migratorios y puntos de control fronterizo dispuestos en el país, con especial énfasis en las zonas limítrofes con Haití y las principales ciudades receptoras de migración.

En el desglose por localidades, Haina registró 37,196 deportaciones durante el primer cuatrimestre de 2026, mientras que Santiago sumó 6,581 casos. La situación en los pasos fronterizos de Dajabón y Elías Piña fue especialmente intensa, con 40,357 y 20,415 deportaciones respectivamente. Por su parte, Jimaní y Pedernales contabilizaron 14,919 y 7,322 repatriaciones en el mismo periodo, según datos oficiales difundidos por la DGM.

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Solo durante abril, las autoridades dominicanas expulsaron a 27,540 personas por incumplimiento de la ley migratoria vigente. (Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)
Solo durante abril, las autoridades dominicanas expulsaron a 27,540 personas por incumplimiento de la ley migratoria vigente. (Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)

De acuerdo con el reporte institucional, las acciones de interdicción en abril permitieron la aprehensión de 19,920 personas en situación irregular. La mayoría de los casos fueron identificados y procesados por los Agentes de Reacción Rápida (ARR), mientras que otras detenciones derivaron de colaboraciones con el Ejército, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre del Ministerio de Defensa (CESFRONT) y la Policía Nacional.

Según la DGM, el Ejército entregó 4,922 personas, CESFRONT aportó 2,183 y la Policía Nacional 517 a los procedimientos migratorios.

En relación con los operativos ejecutados el jueves 30 de abril, la DGM confirmó la detención de 954 personas indocumentadas y la deportación de 953 a través de los principales puntos fronterizos. El informe precisa que los agentes de Migración realizaron el 75.5% de las aprehensiones de esa jornada, con 721 casos registrados por ese cuerpo.

Dajabón lideró los puntos de control fronterizo con un total de 40.357 deportaciones. (Cortesía: Dirección General de Migración de la República Dominicana)
Dajabón lideró los puntos de control fronterizo con un total de 40.357 deportaciones. (Cortesía: Dirección General de Migración de la República Dominicana)

Distribución de deportaciones y detenciones por regiones y provincias

El flujo de repatriaciones por puntos fronterizos mostró una concentración en Elías Piña, donde 462 personas retornaron a su país de origen, cifra que representa el 48,5% del total diario. Desde Dajabón salieron 199 individuos (20.9%), mientras que Jimaní y Pedernales reportaron 185 (19.4%) y 107 (11.2%) deportaciones respectivamente. En la capital y municipios aledaños, las intervenciones incluyeron la detención de 117 personas en sectores como Los Minas, Villa Mella, Arroyo Hondo y Herrera.

El informe difundido por la DGM y referenciado por Diario Libre señala también la realización de 50 interdicciones en Puerto Plata, 39 detenciones en Espaillat (San Víctor, Juan López, Canca y La Reyna) y 25 casos reportados en Santiago de los Caballeros. En el bloque conformado por La Vega, Duarte y Bonao se contabilizaron 66 detenciones.

Las provincias del sur y suroeste, como Barahona (30 casos en localidades como Ojeda, Los Blancos, Los Patos, Paraíso, Enriquillo y El Arroyo), Bahoruco (10 casos en Neiba, Galván y Villa Jaragua), Azua, Peravia y San José de Ocoa (27 detenciones conjuntas), también figuran en el balance oficial. Mao y Santiago Rodríguez sumaron 44 casos, mientras que en el este, La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís acumularon 41 detenciones. En Hato Mayor y El Seibo se reportaron 15 aprehensiones.

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