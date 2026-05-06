La expulsión de Ascacibar por patearle la cabeza a un rival en Boca Juniors-Barcelona de Ecuador

*Expulsión de Ascacibar

No fue una noche fácil para Boca Juniors ante Barcelona de Ecuador por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. A los 33 minutos el equipo dirigido por Claudio Úbeda se quedó con diez jugadores debido a la expulsión de Santiago Ascacibar.

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El ex volante de Estudiantes de La Plata le pegó en el piso a Milton Céliz y recibió la tarjeta roja directa del árbitro Carlos Betancur. La decisión fue acertada ya que, en la revisión tras ser convocado por el VAR, se observa que el jugador de Boca Juniors golpea de forma voluntaria sobre la cabeza del adversario. La secuencia se encuadra en una figura de conducta violenta, a los fines de la regla no se mide la intencionalidad sino la acción y las consecuencias.

Luego, antes del descanso, el propio Céliz fue expulsado y ambos equipos quedaron con diez futbolistas. También fue correcta la decisión del referí ya que el movimiento con el codo existe. El que mide la impetuosidad del golpe es el árbitro y consideró que tuvo violencia para rotular la acción como conducta violenta. Por ende resultó correctamente expulsado a los fines de la regla.

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*La roja para Celiz

Se trata de un encuentro difícil por las condiciones del campo de juego por la fuerte lluvia caída en la previa. A las dificultades del equipo de la Ribera se sumó la salida de Leandro Brey por un golpe (debió ser reemplazado por Javier García).

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Betancur suma apenas diez partidos en torneos internacionales y solo una vez condujo una final fuera de Colombia: se trató del partido definitorio de la Copa Libertadores Sub 20, donde Boca Juniors enfrentó a Flamengo. En esa ocasión, a los 66 minutos y con el resultado 2 a 1 a favor de los brasileños, el futbolista Lucyan cometió una falta grave sobre Jerónimo Campos —un planchazo al pecho— que dejó al juvenil argentino en el suelo gritando de dolor. Ni Betancur ni el VAR, a cargo del chileno Francisco Gilabert, sancionaron la acción, que provocó el reclamo inmediato de todo el cuerpo técnico encabezado por Silvio Rudman.

Con clubes argentinos, el historial de Betancur arroja un triunfo de Racing, otro de Newell’s, empates ante San Lorenzo y Barracas Central, además de dos derrotas para Argentinos Juniors y Defensa y Justicia. Más allá de las dos expulsiones, le costó manejar un partido plagado de roces, tardó en sacar las tarjetas y las protestas se sucedieron.

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En cuanto al trámite del partido, hubo chances para ambos y el elenco argentino desperdició posibilidades claras con Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Sin embargo, el elenco local se puso en ventaja con el tanto de Hector Villalba en el segundo tiempo.

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En la próxima fecha Boca Juniors recibirá a Cruzeiro el martes 19 de mayo desde las 21.30. Dos días más tarde, Barcelona de Ecuador visitará en Chile a Universidad Católica, a partir de las 21.30.

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