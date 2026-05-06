Un hombre fue asesinado en Neuquén durante un ataque con insultos racistas y el agresor se entregó días después

Las cámaras de seguridad que registraron al sospechoso del crímen de Sebastián Duarte Vargas (Fuente: LM Neuquén)

El sábado pasado, en El Choconcito, provincia de Neuquén, Sebastián Duarte Vargas de 34 años fue victima de un brutal homicidio: fue apuñalado luego de que le vociferen insultos racistas. El principal sospechoso del crimen, identificado por cámaras de seguridad, se entregó este lunes acompañado de su abogado en el Ministerio Público Fiscal.

El presunto agresor, identificado como J. J., era buscado desde el fin de semana luego de que la investigación judicial determinara que los insultos xenófobos y la nacionalidad de las víctimas fueron el desencadenante del fatal episodio.

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La detención apunta a esclarecer el asesinato de Vargas, ocurrido la tarde del sábado en una vivienda donde residía un grupo de ciudadanos paraguayos tras una jornada laboral. En medio de la conmoción por el crimen, los vecinos de la zona atacaron la vivienda del acusado. Frente a esto, el comisario Sergio Llaytuqueo aseguró: “No la prendieron fuego, pero la rompieron”.

Una vez detenido, el fiscal Andrés Azar ordenó que el sospechoso permaneciera aprehendido en una comisaría, a la espera de la audiencia de formulación de cargos. En este marco, la Fiscalía imputó a J. J. por el delito de homicidio simple en carácter de autor, y solicitó la prisión preventiva mientras se desarrollan las pruebas fundamentales y los peritajes pendientes. Durante la audiencia se prevé analizar los riesgos procesales, ya que, aunque el imputado se presentó por voluntad propia, no lo hizo cuando la Policía ya lo buscaba activamente.

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El pedido no fue objetado por la defensa, y la jueza de garantías Juan Guaita avaló tanto la imputación como la medida cautelar de detención por 15 días. Paralelamente, estableció el plazo de 4 meses para esclarecer el caso para que el Ministerio Público Fiscal reúna pruebas y testimonios. Hasta el momento, las autoridades descartan la participación de terceros y mantienen como hipótesis principal que el agresor actuó solo.

Tras días de buscar al sospechoso, el hombre se entregó por su cuenta por el homicidio en El Choconcito

El ataque racista que terminó en homicidio

El hecho tuvo lugar el 2 de mayo entre las 18:15 y las 18:45, sobre la vereda de una vivienda en el área conocida como El Choconcito. Duarte Vargas se encontraba con varios trabajadores que habían realizado tareas de pintura y presenciaron la agresión. Según la reconstrucción del crimen, el acusado comenzó a hostigar al grupo con gritos racistas.

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Luego de esta situación, procedió un cruce verbal y, terminó en la agresión física con un cuchillo. El ataque se produjo en cuestión de segundos. Según describió el Ministerio Público, luego de la puñalada, parte de la hoja del arma quedó en la escena. Vecinos asistieron a la víctima y lo trasladaron de urgencia a un centro sanitario, donde Duarte Vargas perdió la vida.

Durante la reconstrucción policial, se estableció que Duarte Vargas residía en Cipolletti y solo estaba en el lugar para asistir al dueño de la vivienda, quien fue el primero en salir a enfrentar a su agresor y recibió un golpe de puño.

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Las pericias realizadas sobre el cuerpo determinaron que el fallecimiento fue producto de la herida abdominal provocada con un cuchillo de cocina, que dañó la aorta. Este detalle fue confirmado por el comisario y director de Delitos de la Policía de Neuquén, Sergio Llaytuqueo, quien destacó que la lesión no fue detectada de inmediato debido a la naturaleza silenciosa de las heridas de arma blanca. La data de la muerte se fijó cerca de las 23:30.

Además, el comisario contó que testigos revelaron haber escuchado al agresor “vociferar comentarios xenófobos hacia la nacionalidad de las personas presentes”, incluyendo la frase “volvete a tu país”, antes de asestar la estocada fatal y huir de la escena.

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