Consejos para elegir las mejores zapatillas para correr

Consejos para comprar un par de zapatillas

De toda la indumentaria que un corredor necesita, por lejos las zapatillas son lo más importante. Todo tiene que ser ideal, pero a la hora de sacar cuentas y dar prioridad, el calzado es vital.

El calzado posible no se elige solo para cuidar los pies. Es todo el cuerpo el que agradecerá la elección correcta. Para quienes estén limitados en su capital económico para comprar indumentaria, la prioridad es clara.

Las zapatillas buenas son caras y en general las caras son las buenas , no hay vuelta que darle. La noticia que igualmente puede aliviar es que no necesariamente la de mayor costo es justo la que nos viene bien, así que antes de comprar, hay que tener en cuenta varias cosas.

Comprar un par de zapatillas es importante y definirá nuestros próximos meses como corredores (Getty)

En primer lugar lo obvio, ¿para qué clase de competencia quiero mis zapatillas? Si se corre siempre en asfalto, si se corre por superficies blandas o si se corre por terreno de montaña, todo eso cambia la situación. Si se corren carreras cortas, medias o largas.

La primera división es entre zapatillas de calle y zapatillas de trail . Quien corra trail pero entrene en calle, probablemente deba tener dos pares de zapatillas, aunque existen algunos modelos híbridos. Acá entonces hay que insistir por primera vez con algo: consultar con los expertos de cada marca, navegar en internet, leer críticas de zapatillas.

Todos los años salen modelos de todas las marcas. Es imposible probarlas todas, por eso hay que hacer una investigación antes de ponerse en gasto. Lo que es bueno para un corredor, tal vez no lo sea para otro . Por eso hay que investigar.

Cuanta más durabilidad tenga, mejor, porque la relación precio rendimiento se vuelve primordial (Getty)

No hay dos corredores iguales. No todos tienen el mismo peso, por lo que algunos necesitan zapatillas con mayor amortiguación porque su peso lo requiere. Otros, los más livianos, no precisan lo mismo. Cualquier análisis de zapatillas incluye este factor.

También importa mucho la pisada. La pisada neutra, supinadora o pronadora exige tres tipos de calzado distinto, aunque la solución muchas veces es tener plantillas . Una prueba de pisada es un aliado para evitar conflictos a largo plazo.

Un corredor de pisada neutral no tendrá mayor problema, un corredor pronador ejerce el apoyo en la parte interna del pie y un supinador hace lo contrario, apoyarse en la parte externa. La pisada pronadora es más común que la supinadora, por eso muchas marcas ofrecen modelos para pronadores. La consulta con especialistas es algo que no debe pasarse por alto.

Quien corra trail pero entrene en calle, probablemente deba tener dos pares de zapatillas, aunque existen algunos modelos híbridos (Getty)

En un mundo ideal, un corredor debería poder tener dos calzados, uno para entrenar y otro para competir, pero sí solo tiene uno, debería ser el que tenga un mejor equilibrio entre todas las necesidades. Así que otro factor a tener en cuenta es ese.

Cuanta más durabilidad tenga, mejor, porque la relación precio rendimiento se vuelve primordial . Pero ahí no termina todo. A veces un corredor ve que sus compañeros usan ciertos modelos, les va a bien con ellos y elige usar los mismos.

Está bien usar los testimonios de los demás, pero además de recordar todo lo mencionado, también se debe pensar en la zancada. Una zancada corta y una zancada larga, un corredor con tendencia a caer de talón y otro con el metatarso van a necesitar calzados diferentes . Se puede entrenar la técnica y mejorar, pero a la hora del esfuerzo extremo un corredor suele volver a su forma habitual de carrera.

Es imposible probarlas todos los modelos, por eso hay que hacer una investigación antes de gastar dinero (Getty)

Y por último, aunque parezca menor, hay que pensar bien a la hora de comprar por internet. Si conocemos el modelo y las chances de cambio son sencillas, adelante, si tenemos alguna particularidad o un talle que no se ajusta perfecto, lo ideal siempre será comprar en persona.

Si se va al comercio, cuánto más especializado mejor. Si el local tiene cinta para correr y se puede probar el calzado, aún mejor.

Las mejores casas de venta de calzado tienen expertos que pueden guiar al corredor. Probarse las dos zapatillas, si es posible con las medias que usamos para correr . No hay que comprar a las apuradas ni llevarse un calzado que no nos resulte bueno.

Comprar un par de zapatillas es importante y definirá nuestros próximos meses como corredores . Y sí, por supuesto, si el modelo es estéticamente bello y nos resulta agradable, es un punto extra.

Pero lo más importante es correr mejor, siempre.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

