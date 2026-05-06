Crimen y Justicia

Cayó el hombre que golpeó a un niño de 12 años para robarle la mochila cuando iba a la escuela en La Palta

El hecho ocurrió en la zona de 29 y 529. La Policía identificó al acusado a partir de imágenes de vigilancia y concretó el allanamiento en su domicilio

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Ocurrió el jueves a la mañana. El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad

Un violento episodio alteró la rutina matutina en La Plata cuando, en la mañana del jueves, un menor de 12 años fue víctima de un asalto mientras se dirigía a la escuela. Ahora, gracias a las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, la Policía Bonaerense logró detener al delincuente.

El hecho ocurrió cerca de las 6:30 en la intersección de las calles 29 y 529, donde el niño fue sorprendido por un hombre que lo abordó de manera repentina para arrebatarle sus pertenencias. La denuncia fue radicada poco después del ataque, lo que motivó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad. El caso quedó bajo la órbita de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer lo sucedido y dar con el responsable.

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La secuencia del robo quedó registrada en imágenes captadas por cámaras de vigilancia de la zona. Estos registros audiovisuales resultaron determinantes para avanzar en la investigación, ya que permitieron observar con claridad el accionar del agresor y su vestimenta al momento del hecho. Tras el análisis de las grabaciones, los investigadores lograron identificar a un sospechoso.

De acuerdo con lo informado por el portal LaBuenaInfo, el allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en la zona de 524 y 136, donde los agentes secuestraron varias prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas por el atacante durante el robo. El operativo fue llevado a cabo este martes.

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El sospechoso, identificado como P. N. A., de 27 años, fue detenido en el lugar sin que se reportaran incidentes durante el procedimiento. Las prendas secuestradas serán sometidas a peritajes para determinar si efectivamente corresponden a las que se observan en las imágenes de video, que registró el asalto.

El detenido quedó a disposición de la fiscal Eugenia Di Lorenzo y, según se comunicó, será indagado en las próximas horas en sede judicial por el delito de robo agravado.

Imagen de baja resolución muestra a un hombre en ropa oscura, agachado, sosteniendo a un niño pequeño cerca del suelo cubierto de nieve o hielo
El robo al niño ocurrió el jueves pasado por la mañana. El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad

El robo fue veloz: se concretó en apenas 25 segundos y la víctima no logró defenderse. Tras el hecho, el asaltante escapó rápidamente del lugar y el niño pidió ayuda en las inmediaciones de la zona, donde los vecinos lo asistieron.

Fueron ellos quienes luego revisaron las cámaras de seguridad y vieron la agresividad del robo al menor. La grabación luego circuló en redes sociales junto a insistentes pedidos para reforzar la seguridad en la zona.

Días antes, el barrio La Loma en la ciudad de La Plata experimentó una madrugada marcada por la violencia e impotencia, cuando una vecina fue interceptada por una banda de tres delincuentes en plena maniobra para guardar su vehículo.

Según la información del portal del diario El Día, el episodio ocurrió en la medianoche, en la calle 45 entre 21 y 22, momento en que la mujer se disponía a ingresar su auto a una cochera. Según reconstruyó la víctima, fue sorprendida por tres hombres con el rostro cubierto que actuaron de manera coordinada.

“Fue una situación de absoluta desigualdad: tres hombres contra una mujer sola”, narró la mujer en su denuncia pública, detallando los instantes de gritos, forcejeos y pánico que se sucedieron en apenas segundos.

La secuencia se agravó por la desesperación de la víctima, quien, tras varios segundos de forcejeo, logró escapar. “Logré escapar corriendo luego de varios segundos de tensión”, manifestó al hacer pública su experiencia. El suceso no solo puso en riesgo su integridad física, sino que también dejó al descubierto la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad en la zona, que ahora vuelven a reclamar los vecinos.

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