ModoSeguro, la reveladora serie hecha por centennials: guía youtuber para potenciar el mejor contenido audiovisual

Google, Infobae, Unicef y Clubes Ted se unieron para concientizar acerca de los riesgos online, cómo detectarlos y prevenirlos. En esta edición los chicos hablan de phishing, las formas para darte cuenta que un sitio es seguro y como evitar los perfiles falsos.

Todo comenzó con un video de un simpático elefante. Seguramente, Jawed Karim, autor del considerado primer vídeo de YouTube, jamás imaginó la noche del 23 de abril de 2005 que aquel registro de la tarde en el zoológico se convertiría en el puntapié inicial de un fenómeno que hoy avanza como un poderoso lenguaje universal con el que convivimos a la hora de buscar -y crear- contenidos audiovisuales.

En la actualidad, así como vamos a buscar a Google todo tipo de información que necesitamos tener al instante, adoptamos a YouTube como una verdadera usina de contenidos online que pueden ir desde el paso a paso para un plato de comida, hasta el seguimiento casi religioso de ese Youtuber que nos aporta un contenido temático que nos interesa.

“En YouTube buscamos darle voz a todas las personas, para que puedan encontrar en la plataforma un lugar para expresarse y compartir sus ideas, hobbies, y todo aquello que desean mostrar de sí mismos. En este sentido, hay creadores de contenido de todo tipo en YouTube y, cada uno, tiene una audiencia afín a sus temáticas y estilos”, dice a Infobae Karina Szmulewicz, Responsable de Family & Learning para YouTube Spanish Speaking Latin America.

Y hay una premisa que ya está arraigada en el presente: vemos ese contenido cuándo y cómo queremos. Seguramente los centennials se asombren pero alguna vez -no hace mucho- había que esperar para ver los programa de TV. Hoy, elegimos el instante preciso y buscamos ese segmento. Nunca fue tan fácil. Al mismo tiempo, podemos ver la televisión en vivo, congelarla, ir para atrás y volver a ver eso que deseamos.

en YouTube hay creadores de contenido de todo tipo y, cada uno, tiene una audiencia afín a sus temáticas y estilos (Getty)

La comunidad es una parte importante que hace a YouTube lo que es hoy, pero otra parte que es igualmente importante es el contenido. “De acuerdo a una encuesta realizada por Ipsos, los espectadores en Argentina dicen que YouTube es número 1 en la entrega de contenido relevante. Ya sea creado por productoras, creadores de contenido o usuarios que tienen un mensaje para compartir, la relevancia de ese contenido para la audiencia es clave”, suma Szmulewicz.

Contenidos y audiencias. En medio de un volumen gigantesco es imposible determinar cuál se sucede primero: ambas se retroalimentan dentro de una plataforma que ya representa una insignia en medio de nuevas redes sociales audiovisuales como lo es TikTok.

En 2022, la lista de creadores populares, es decir aquellos que se destacaron para la audiencia argentina, estuvo liderada por Alejo Igoa y Rubén Tuesta oficial, quienes se distinguieron por el humor y los desafíos. También, de esta lista fue parte MrBeast, el creador con mayor cantidad de suscriptores en el mundo, con su canal en español.

“No hay una fórmula del éxito en YouTube, cada creador encuentra su audiencia y busca conectar desde distintos formatos como YouTube Shorts, videos largos, transmisiones en vivo para llegar a su comunidad con el contenido que desean ver en el momento correcto. Lo que sí es un elemento en común entre muchos de estos creadores populares, es su constancia y su creatividad”, analiza Szmulewicz.

En esta red social cada creador encuentra su audiencia y busca conectar desde distintos formatos (Getty)

Del mismo modo aparecen los Edutubers, que son quienes desarrollan la mayor parte del contenido educativo en YouTube y su característica principal, es que logran compartir sus conocimientos en formatos, estilos y con elementos visuales acordes al resto de los contenidos que suelen verse en la plataforma.

“Ya sea con desafíos, explicaciones introductorias o videos largos que entran en detalle en diversos temas, los Edutubers encuentran en la plataforma un espacio para compartir sus conocimientos con el mundo”, refiere Szmulewicz.

Por este motivo, es que canales argentinos, como Soy Dalto y El Traductor de Ingeniería, pueden ser vistos no solo en el país, sino en otras regiones, y lo mismo sucede con canales de creadores de otros países, especialmente de Latinoamérica, como Profe Jeff o Julio Profe.

Personalizar la experiencia

En el universo de la Internet, hace falta tener claros algunos conceptos para no caer en contenidos no apropiados o que no son adecuados para una edad determinada.

Desde Unicef destacan la importancia de que los adultos dialoguen con los chicos sobre una serie de conceptos claves para promover la concientización y lograr un uso responsable de las redes sociales Día Mundial del Internet (Freepik)

En este sentido el rol del adulto es más que importante para generar diálogo y concientización. “Para que niños, niñas y adolescentes comprendan la relevancia de estar construyendo su identidad en un espacio público como son los entornos digitales, es importante que los adultos dialoguen con ellos sobre una serie de conceptos clave para promover la concientización y lograr un uso responsable. Es importante, por eso, generar instancias de diálogo sobre la construcción de la identidad digital como algo que los acompañará toda su vida y que puede tener consecuencias positivas o negativas en el presente y en el futuro”, explican desde Unicef en la Guía de Sensibilización de Convivencia Digital

Es por eso que hoy cada persona puede personalizar su experiencia en esta plataforma para mayores de 13 años, donde existen diferentes configuraciones de contenido acordes para cada edad y cada familia.

Los chicos acceden de forma cada vez más temprana a las redes sociales. Personalizar la experiencia de visualización es muy importante no solo para la seguridad, sino para aprovechar al máximo la biblioteca de contenidos disponible. Y se ofrecen diferentes opciones, que van desde YouTube Kids hasta Experiencias Supervisadas.

Es clave saber que YouTube ha desarrollado una serie de políticas de contenido adecuado que generalmente se ajustan a las clasificaciones de las películas y la televisión. Estas políticas sirven para determinar qué vídeos cumplen los requisitos de las diferentes configuraciones de contenido que pueden elegir las familias. Para esto fueron consultados diversos profesionales externos especializados en desarrollo infantil, contenido multimedia para niños, aprendizaje digital y valores de ciudadanía.

YouTube ofrece varias herramientas para adaptar cada experiencia a la edad de los chicos (Freepik)

YouTube, cuentan con un equipo de ingenieros y revisores que trabajan codo con codo para mejorar constantemente los sistemas. Ante todo hay que saber que si se encuentra contenido que es inapropiado, se puede denunciar aquí.

Elegí el YouTube que vos querés

Existen distintas experiencias para que puedas elegir en YouTube la más adecuada para tu familia. La cuenta supervisada YouTube se trata de una versión que gestionan los padres, con funciones limitadas y medidas de protección que fomentan el bienestar digital. Incluye configuraciones de contenido para niños a partir de 9 años.

Google da opciones a los padres para que encaucen la experiencia de sus hijos en YouTube. “Creemos que los niños pueden descubrir nuevos intereses, conocer distintos puntos de vista y desarrollar un sentimiento de pertenencia al explorar el mundo de los vídeos en YouTube”, explican en Google.

En YouTube entienden que la diversidad de contenido y la variedad de opiniones ayuda a conocernos mejor los unos a los otros. Las Normas de la Comunidad contribuyen al desarrollo de una experiencia de visualización segura para todos. A la hora de pensar configurar una experiencia supervisada para los hijos en YouTube, se recomienda esta guía antes de empezar.

Los centennials tienen un universo enorme dentro de las redes. YouTube ofrece una variedad muy completa para crear videos (freepik)

Pero, ¿a quién va dirigida la cuenta supervisada? Es para menores de 13 años (o la edad estipulada en su país o región) cuyos padres deciden que están preparados para explorar YouTube con una configuración de contenido que seleccionan los propios padres. Incluye más vídeos y música que la aplicación independiente YouTube Kids.

La cantidad de contenido disponible varía en función de la configuración de contenido que elegido. Se dispone de las siguientes opciones (en orden de menos a más contenido disponible):

Explorar

Explorar más

Casi todo YouTube

Existe una pregunta que los padres nos solemos hacer: ¿puedo decidir exactamente qué vídeos quiero que vea mi hijo/a? Se puede seleccionar la configuración de contenido de la cuenta de Google y YouTube se encargará de descartar los vídeos que sean inapropiados.

Sin dudas un aliado para tener el control no solo de los videos que ven los chicos si no del tiempo es Family Link, una aplicación de Google donde se puede controlar el tiempo de pantalla para limitar el uso de sus dispositivos supervisados.

“La experiencia es positiva con todas las configuraciones y herramientas disponibles de control parental en YouTube, y las mejoramos constantemente gracias al feedback de las familias", explican desde Google (Freepik)

¿Es necesario que mis hijos tengan una cuenta Google? La respuesta es sí. Para esto se puede consultar cómo crear una cuenta de Google para tu hijo/a menor de 13 años.

La responsable de Family & Learning para YouTube Spanish Speaking Latin America, asegura que los comentarios y experiencias de las familias son claves en el desarrollo de nuevas configuraciones y experiencias de seguridad. Las experiencias y herramientas supervisadas “fueron creada gracias al trabajo en conjunto con las familias y, un año después de su lanzamiento, presentamos la extensión de esta funcionalidad a YouTube Music y la app de YouTube en Smart TV”, explica Szmulewicz.

Y suma: “La experiencia es positiva con todas las configuraciones y herramientas disponibles de control parental en YouTube, y las mejoramos constantemente gracias al feedback de las familias y el trabajo en conjunto con especialistas en seguridad y desarrollo infantil. Para nosotros es muy importante el involucramiento de las familias en las experiencias de visualización de los más chicos, por eso no solo trabajamos en el desarrollo de estas herramientas, si no también en darlas a conocer, para que todas las familias sepan que tienen opciones disponibles a un clic de distancia”.

Aplicación YouTube Kids

Esta es una aplicación independiente que ofrece una experiencia más segura y sencilla a los niños. Incluye herramientas para que padres y cuidadores guíen la experiencia de los pequeños. Va dirigida a niños cuyos padres quieren seleccionar manualmente el contenido que pueden ver. Los padres pueden elegir entre 3 configuraciones de contenido según la edad de su hijo/a:

Niños de preescolar (4 años o menos)

Niños pequeños (entre 5 y 8 años)

Niños mayores (entre 9 y 12 años)

Aquí se incluye una selección de vídeos menor que la que se ofrece con una cuenta supervisada de YouTube. La cantidad de contenido disponible varía en función de la configuración de contenido que se elija.

Los padres también pueden a su vez definir perfiles para los niños y seleccionar manualmente los vídeos a los que pueden acceder. Para consultar más información sobre las configuraciones de contenido de YouTube Kids se recomienda ingresar a este a este link.

Es importante saber que con YouTube Kids se puede seleccionar manualmente solo los vídeos a los que se desea que tengan acceso los chicos. ¿Cómo puedo limitar el tiempo que pasan mis hijos delante de la pantalla? En la aplicación YouTube Kids, se puede definir límites de tiempo de pantalla directamente.

Cómo YouTube trabaja para fomentar la seguridad

Family Link, es una aplicación de Google donde se puede controlar el tiempo de pantalla para limitar el uso de sus dispositivos supervisados

Entre octubre y diciembre de 2022, YouTube eliminó más de 5.6 millones de videos que incumplían sus lineamientos. De ese total, más de 1.9 millones se quitaron por incumplimiento de los lineamientos sobre seguridad infantil.

En YouTube no está permitido el contenido que ponga en peligro el bienestar emocional o físico de los menores. Se entiende por “menor” una persona que no haya alcanzado la mayoría de edad legal (18 años en la mayoría de los países y regiones).

Si vas a publicas, no lo hagas con ningún contenido en YouTube que se ajuste a alguna de estas descripciones:

Sexualización de menores: no se permite el contenido sexualmente explícito en el que se muestre a menores o en el que se les explote sexualmente. Denunciamos el contenido que incluye imágenes de abuso sexual infantil al no se permite el contenido sexualmente explícito en el que se muestre a menores o en el que se les explote sexualmente. Denunciamos el contenido que incluye imágenes de abuso sexual infantil al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, que colabora con organismos públicos de todo el mundo encargados de velar por el cumplimiento de las leyes.

Actos dañinos o peligrosos que implican a menores: no publiques vídeos en los que aparezcan menores participando en actividades peligrosas o donde se les anime a hacerlo. No expongas nunca a menores a situaciones en las que se puedan lesionar, como bromas, retos o actividades de riesgo.

Vídeos que causen daño emocional a menores: no se admite contenido que pueda provocar daño emocional a menores, ya sea al verlo o porque participan en él. Por ejemplo: vídeos donde se los exponga a temas para adultos; vídeos donde se simule el maltrato por parte de los padres; vídeos donde se les coaccione; Vídeos que muestren violencia

Contenido familiar engañoso: en esta categoría se recogen los vídeos que confunden a los usuarios haciéndoles creer que están dirigidos a familias y a menores, pero que incluyen: temas sexuales; Vídeos que muestren violencia; temas obscenos u otro tipo de contenido para adultos que no sea adecuado para audiencias jóvenes; dibujos animados orientados a familias y a menores en los que se traten temas para adultos o inadecuados para los más pequeños (como la violencia, el sexo, la muerte o las drogas). Además, tu en esta categoría se recogen los vídeos que confunden a los usuarios haciéndoles creer que están dirigidos a familias y a menores, pero que incluyen: temas sexuales; Vídeos que muestren violencia; temas obscenos u otro tipo de contenido para adultos que no sea adecuado para audiencias jóvenes; dibujos animados orientados a familias y a menores en los que se traten temas para adultos o inadecuados para los más pequeños (como la violencia, el sexo, la muerte o las drogas). Además, tu selección de audiencia debe representar correctamente al público para el que es adecuado tu contenido.

Acoso y ciberacoso que involucre a menores: no se admite contenido en el que se reflejen los siguientes comportamientos: se señala a alguien como objeto de maltrato o humillación; se comparte la información personal de alguien, como la dirección de correo electrónico o el número de cuenta bancaria; se graba a alguien sin su consentimiento; se acosa sexualmente a alguien; se anima a otros a acosar u hostigar a alguien.

Es importante saber qué cosas no se pueden publicar en YouTube. Si recibís tres faltas en 90 días, se cancela el canal. (Freepik)

Es importante aclarar que esta política se aplica a los vídeos, descripciones de vídeos, comentarios, historias, publicaciones en la pestaña Comunidad, emisiones en directo, listas de reproducción y cualquier otro producto o función de YouTube.

Qué ocurre si el contenido infringe esta política

Si tu contenido infringe esta política, se retira y recibirás un correo electrónico para informarte de ello. Si no se puede verificar que un enlace que has publicado es seguro, es posible que se retire.

Si es la primera vez que se infringe en las Normas de la Comunidad, es probable que recibas una advertencia y que tu canal no reciba ninguna penalización. Si, por el contrario, no es la primera vez, se aplicará una falta. Si recibes tres faltas en 90 días, se cancela el canal. Se puede consultar más información sobre el sistema de faltas.

Se puede cancelar tu canal o tu cuenta si se cometen infracciones reiteradas de las Normas de la Comunidad o de los Términos del Servicio. También cancelar tu canal o tu cuenta si se incurre en un solo caso grave de uso inadecuado o si el canal está dedicado a infringir alguna política. Aquí más información sobre la cancelación de cuentas y canales.

“Tenemos una política de tolerancia cero con respecto al comportamiento abusivo en YouTube. Si al juzgar el contenido denunciado consideramos que un menor corre peligro, colaboraremos con los organismos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes”, apuntan desde Google.

Son cada vez más los EdTubers que se suman a la comunidad de esta red social Getty)

El aporte en la educación

YouTube también cuenta con canales educativos propios de la plataforma. Uno de ellos es Mi Aula que fue lanzando en 2021 con curaduría de la UNESCO, videos para los grados y materias del Ciclo Básico y Ciclo Orientado, de acuerdo a los planes de estudio oficiales.

Si sos estudiante del ciclo básico o el orientado en Argentina y necesitás ayuda para resolver una tarea, estudiar para un examen o simplemente te interesa saber más de un tema, es es un lugar increíble para aprovechar.

Aquí aprenderás de forma sencilla, a tu ritmo y sobre todo un cuestiones especial: vos decidís cómo y cuándo. Encontrarás contenidos escolares, ordenados por ciclo y asignatura, bien explicados por especialistas en los temas. Si sos docente, este canal también es muy útil. Aquí descubrirás los mejores videos para usar en clase.

Mi Aula incluye contenidos de calidad –alineados a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios– y busca influir positivamente en la realidad educativa, para contribuir a alcanzar el desarrollo sostenible en un entorno de paz. BOTH Consultoría en educación, coordinó la curaduría de videos, con la colaboración de docentes y especialistas altamente calificados en cada materia. Podés ingresar a Mi Agula aquí

Otro lugar maravilloso para explorar en familia es YouTube Aprendizaje, que se actualiza de forma quincenal y ofrece contenido educativo de calidad para todas las personas.

El proyecto audiovisual #Modo Seguro fue creado por Infobae, Google, Unicef y Clubes TED-Ed, junto a un grupo diverso e inclusivo de jóvenes protagonistas de la llamada Gen Z. La misión del proyecto es brindar contenidos audiovisuales educativos de calidad que aporten herramientas digitales para los adolescentes y sus familias para un uso y acceso seguros en las distintas plataformas, además de promover un pensamiento crítico y capacidad de discernimiento ante lo que ofrece la nube. Los participantes, todos de la generación centennial, tienen entre 14 y 17 años y son egresados y egresadas de los estimulantes Clubes TED-Ed.

