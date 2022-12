Los imprescindibles de Debora Plager: desde maquillajes y auriculares a un botiquín

Los Imprescindibles - Con Debora Plager

Debora Plager es, ante todo, periodista. A la hora de arrancar a describir sus imprescindibles, lo primero que muestra es un anotador “a pesar de que en el celu podemos anotar cosas, yo soy como las de antes, lapicera y libreta siempre”, afirma entre risas.

Luego le sigue el maquillaje, importantísimo en su día a día. Sin embargo Plager tiene una manera especial de acomodarlos: “El maquillaje lo tengo dividido en dos, porque así encuentro todo más fácil todo y lo hago más rápido”.

Debora Plager cuanta que siempre tiene lapicera y libreta para anotar

En su dialogo con Infobae, la periodista detalla qué cosméticos infaltables guarda en su cartera. Por un lado, en un bolso “tengo una brocha que siempre la llevo, la polvera, el rubor y un polvo mate para matificar la base y el polvo con color. La base con los correctores siempre, si no tengo un día largo solo base, si no llevo siempre los dos”, cuenta.

Por el otro lado, Plager busca la practicidad y lleva los labiales en otro bolso. “Se me hace más rápido cuando tengo que buscar algo o hacerme un retoque, ya se en qué lugar están los labiales y en dónde están las brochas y la base”, comenta. Además, ella tiene siempre en su cartera “un poquito pantalla solar”.

La brocha y el rubor están siempre en la cartera de la periodista

La cartera de Debora también tiene sus sorpresas. Para el rimmel tengo un secreto ahora que lo pienso: un espejito con aumento. Es más fácil y más rápido y es menos probable cometer algún error”, dice. Un botiquín será otra de las cosas que lleva en su cartera: “Llevo todos los blisters de todos los medicamentos, siempre tengo un botiquín conmigo”.

Lo que sigue es el serum. “Para el pelo después de de peinarme, antes de salir al aire en el canal, siempre muy poquito unas gotitas” la periodista dice que lo usa “solo para terminar el el peinado y no dejar el pelo muy muy pesado”, detalla.

Debora separa sus maquillajes en dos bolsos distintos para encontrar lo que necesita con rapidez

Plager lleva además los anteojos de leer: “Obviamente llevo dos pares por las dudas. Uno lo uso más para leer en papel cuando tengo que leer apuntes o textos”. Y el otro par, por si tiene que leer mucho de las pantallas, “prefiero estos que tienen un cristal especial para eso”, cuenta.

La periodista confiesa que lleva también un par de anteojos de sol pero no suele usarlos cotidianamente: “La verdad no uso mucho anteojo de sol en la ciudad solo cuando viajo o me voy vacaciones, si no uso poco, pero igual los llevo”.

Plager confiesa que lleva dos pares de anteojos para leer en la cartera

Plager saca entonces los auriculares. “Fundamental”, grafica. Sin embargo, afirma que no escucha música: “Sí la radio o alguna noticia”. Al sacar sus auriculares inalámbricos dice entre risas: “Los gustos hay que dárselos en vida”.

Al ser consultada por Infobae sobre a quién le gustaría revisarle el bolso la periodista dijo: “Si me dieran la posibilidad me gustaría a las dirigentes políticas de la Argentina. Le miraría el bolso a Cristina Kirchner, Patricia Bullrich, Elisa Carrió; me encantaría mirar esos bolsos”.

Los auriculares inalámbricos son fundamentales en su día a día

Una crema de manos es otra de las cosas que lleva en su cartera. “Crema para las manos antes de salir al aire especialmente”, aclara.

Antes de despedirse la periodista mira sus cosas y se sorprende entre risas: “No puedo creer que todo esto llegó a mi cartera, es un horror”. Por suerte, asegura, tiene muy claro qué va en cada lugar.

