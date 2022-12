Los imprescindibles de Belén Ludueña: perfume, make up y la Virgen de Lourdes

Los Imprescindibles - Con Belén Ludueña

Belén Ludueña no puede salir de su casa sin algo que es fundamental para su salud, y seguramente la de los que son asmáticos. Y es por ese primer imprescindible que comienza: el puff. “Ahora en primavera el combo se recarga y salgo con un antialérgico también. Todos lo saben, por los árboles, por las alergias”, dice al comenzar la charla con Infobae.

Después, obviamente como todo el mundo, ella lleva su celular. “No podemos dejar de estar conectados, es como una parte del cuerpo. Si no lo tenés realmente lo sufrís”, dice.

Agua. Que nunca falta el agua en la cartera de Belén. “Es un hábito que tengo que incorporar porque no soy de tomar mucha. Me parece que lo fundamental es hidratase bien, para también pensar bien”, explica.

Belén lleva siempre una botella de agua. "Me tengo que hidratar más", dice

“A ver, cosas de mujer”, dice enseguida la periodista. Y toma aire para empezar a enumerar: “Tengo algo para hidratar los labios, porque se me secan mucho. Después un corrector, porque no hay nada mejor que un buen corrector para dejar bien la cara. Así que le pongo siempre a las ojeras un poco de corrector. Y una buena bruma. ¿Por qué me pongo una bruma? Porque vivo maquillada. Entonces para sentir la cara fresca, siempre cada tanto me pongo un poquito de bruma y ahí es como que me renuevo”, dice.

Ludueña lleva siempre un resaltador. “Generalmente hago las rutinas del noticiero, entonces es algo que no me falta en mi cartera. Y una lapicera, claro”, cuenta la periodista quien no puede dejar tener en su cartera gafas de sol. Y las que tiene, dice entre risas, “son muy lindas”. Y sigue: “Además es como una cartera dentro de otra cartera. Tengo acá unos anteojos divinos, me encantan. Son de animal print como a mí me gusta”.

La periodista tiene dos vírgenes en su cartera

Ludueña sigue sacando cosas. “La billetera para pagar obviamente”, muestra. Y algo que no me puede faltar, sus vírgenes. “La Virgen que nos acompaña todos los días en el noticiero, tengo la Virgen de Lourdes. Con Guillermo Andino la tenemos todos los días ahí. Y ahora como saben que soy fanática, Jorge (Macri) me regaló la versión mini, por si algún día quiero llevar una cartera más chiquita, esta es la de la Medalla Milagrosa. Así que siempre salgo protegida por mis virgencitas”, agrega.

La periodista lleva también un perfume. “Siempre hay que oler rico y esta es una fragancia que me representa, porque es libre. Me encanta. Y además es chiquita, así que la llevo para todos lados”, agrega.

En la cartera de Belén, puede haber desde un corrector para las ojeras hasta la Virgen de Lurdes

Llega el momento de empezar a guardar todas las cosas que Ludueña sacó. “Vamos a arrancar por lo más sagrado que es la Virgen obviamente, las dos virgencitas”, finaliza.

