Los imprescindibles de Agustina Casanova: tecnología, make up y una colección itinerante de gafas

Los Imprescindibles - Con Agus Casanova

Agustina Casanova no anda con vueltas: la cartera, dirá, “es una de las cosas más íntimas que existen”. A la hora de arrancar a describir sus imprescindibles, lo primero que la periodista muestra es una cinta roja que lleva colgada. “Me acompaña siempre contra la envidia, contra todo, no puede faltar. De hecho me la regaló una amiga y la voy pasando de cartera. Sí, está un poco viejita, pero va. Me trae suerte”, cuenta Casanova a Infobae.

Viajar al interior de la cartera de Agustina será toda una experiencia. “Parece chiquita, pero entran bastantes cosas”, dice. Y sigue: “No puede faltar mi neceser con algunas cuestiones de make up para retocarme. Yo me voy muy temprano a la mañana de casa, con lo cual es fundamental tener un labial”.

La crema para manos es otra cosa que no falta. “Es clave para mí, además, el tema de las cejas. Suelo darle un toquecito, me las peino y a su vez les doy un poquito de color”, cuenta. “Máscara de pestañas, obviamente ¡levanta todo chicas! ¿Corrector?, tengo varios. Y un gloss como para darle también algo de brillo y a su vez humectar un poco”, agrega.

Agustina lleva billetera y tarjetero en su cartera

La cartera de Agustina es como una gran caja de sorpresas. Saca entonces una cucaracha, el audífono que usa para escuchar al director cuando sale al aire en televisión. “Nunca me la puedo olvidar, antes de salir de casa porque a la mañana temprano la uso y escucho el control”, explica.

Casanova lleva todo tipo de accesorios. “Soy bastante coqueta, se habrán dado cuenta. Suelo cambiar aros, ponerme collares. Me encanta. Soy mega fan de los accesorios. Acá tengo algunas opciones, sobre todo si tengo que ir a otro evento, a una nota, como para cambiar look y demás”, explica.

Saca entonces el celular, “infaltable”, grafica. “Muchas veces uno lo lleva fuera de la cartera por lo general, es como la extensión de la mano. Y por supuesto el cargador”, dice. “Cepillo de pelo, ¡por favor!, increíble, me ha salvado en muchas oportunidades, como por ejemplo para atármelo”, agrega la periodista.

Agustina confiesa que es súper coqueta, suele cambiar aros, collares y lentes todo el tiempo

Pero si hay algo de lo que esta mujer es fanática es de los lentes. De hecho, confiesa, los colecciona. “Y claro, en mi cartera uno solo no puede haber. Si tengo una colección, acá dentro van a encontrar varios que uso por día. Porque a la mañana salgo con uno y después a la tarde me pongo otro diferente. También para la noche”, cuenta.

Casanova lleva su billetera pero al igual que la mayoría de las mujeres que han pasado por Los Imprescindibles, tiene además de su billetera donde pone el dinero, un tarjetero. “Llevo los documentos, tarjetas de todo tipo, todo lo guardo acá”, explica.

En su cartera no pueden faltar auriculares. “Uno a veces va camino por la calle escuchando música, son fundamentales. Y bueno, también llevo un tentempié. Estoy todo el día afuera. En el medio me agarra hambre y tengo una barrita, algo para comer es genial. Y no puede faltar, clave, un perfume. Porque es como que siento que cambio la energía”, agrega.

Tiene una colección de gafas y es capaz de llevar 3 en su cartera

Agustina lleva caramelos y chicles. “Nunca va a faltar mi cartera, me piden: ¿tenés pastillita? Saben que siempre tengo algo para comer”, explica mientras mira lo que desplegó sobre la cama. “Todo esto va de nuevo la cartera, no sé cómo se acomoda, pero se acomoda. Les juro que entra”, cierra entre risas.

Seguir leyendo