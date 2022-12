La cartera de Mariana Genesio: de un libro electrónico a su agenda preferida en papel

Los Imprescindibles - Con Mariana Genesio

Mariana Genesio dice que lleva gafas a todos lados. Con la simpatía que la caracteriza, hace el primer chiste: “Como toda diva, tengo que tener anteojos negros”, dice y suelta una risa. “No, mentira. Necesito anteojos negros porque soy un poco sensible a la luz del sol”, agrega enseguida a Infobae a la hora de comenzar mostrar cuáles son sus Imprescindibles

La actriz saca entonces de su cartera un cepillo para el pelo. “No puede faltar. Siempre me despeino yendo de acá para allá”, dice.

Genesio tiene un Kindle, otra de las cosas que no pueden faltar. “Para la señora que no sabe es un libro electrónico. No es que sea una gran lectora, pero lo hago como ejercicio. Necesito leer cuando estoy esperando en un taxi, o antes de una reunión, para no ponerme nerviosa. Sobre todo si tengo un casting y necesito agilizar la lengua o la cabeza, leo”, dice Mariana, quien en este momento empezó a leer un libro en inglés. “Para practicar”, cuenta.

Mariana siempre tiene un perfume en su cartera

Genesio lleva un agua termal para la cara, “porque está bueno tenerla hidratada”, dice. ¿Perfume?, claro. “Siempre es bueno oler bien”, agrega. Otra cosa que no puede faltar son las mentitas. “Para tener buen aliento, estas son mis favoritas. Las traigo siempre que viajo”, dice.

Una “agenda old school,” es lo que saca luego. “Todavía no sé cómo usar la del teléfono. Así que necesito anotarme las cosas en papel”, suelta.

Los Headphones, “porque cuando camino necesito como distraerme y escucho música o hago algunos ejercicios de meditación para calmarme un poco”, cuenta la actriz.

“Esto lo saco protección, porque bueno, uno nunca sabe”, dice mostrando unos preservativos.

¿Maquillaje? “Un poquito de colorete como dirían las abuelas siempre está bueno tener”, dice. Y crema para las manos, siempre. “Es importante también tener las manos muy hidratadas”, suma Genesio.

Más que imprescindible, el teléfono. “Es como una parte de mi cuerpo. Lo pierdo y es como perder un brazo porque está todo lo del trabajo, las cosas importantes, mis fotos. Si me lo roban, bueno, me tengo que ir del país”, dice entre risas.

Su billetera es lo último que saca. “Tarjetitas, cositas, documentos, dinero”, enumera para cerrar.

