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El Archivo Ramírez: una inmersión en los documentos privados y la memoria del diseño argentino

Una propuesta editorial explora dinámicas artesanales, universos afectivos y el trabajo experimental del diseñador argentino Pablo Ramírez, uno de los referentes más influyentes de las últimas décadas

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Una modelo o maniquí de la cintura para arriba, lleva una chaqueta negra, blusa blanca, falda, un sombrero con velo de lunares y guantes blancos
Cada página refleja la fusión entre práctica artesanal, biografía y la transformación del pasado en presente

El Archivo Ramírez, editado por la Fundación Medifé Edita, despliega por primera vez más de 700 imágenes inéditas y documentos privados de Pablo Ramírez. Se trata de no solo la construcción visual de uno de los diseñadores argentinos más influyentes de los últimos veinticinco años, sino también la potencia de su archivo como laboratorio afectivo y cultural.

La publicación propone una inmersión en los procesos y las derivas del diseño de indumentaria desde el universo personal del autor.

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El diseñador Pablo Ramirez
El diseñador Pablo Ramirez

La investigación que sostiene el libro fue coordinada por Daniela Lucena, socióloga e investigadora del CONICET, acompañada por el diseñador Sebastián Rodríguez en la gestión visual y Agustina Fernández en la dimensión patrimonial. El volumen suma textos que abren la obra de Ramírez a nuevas lecturas.

“El archivo de Pablo es, a la vez, un espacio afectivo y una fuente vital para la historia cultural argentina”, sostiene Lucena en la introducción.

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Dibujo lineal en blanco y negro de dos figuras femeninas con pañuelos en la cabeza y vestidos abotonados, con texto manuscrito alrededor que indica 'Pañuelos Blancos' y 'MADRES'
Bocetos, cuadernos y correspondencia íntima revelan el proceso creativo y la vida detrás del diseño

Diseñado como anti-catálogo y cuaderno de experimentación visual, el libro exhibe bocetos, figurines, cuadernos de viaje y correspondencia íntima, conformando una “constelación de papeles, imágenes y documentos donde el trabajo y la vida se mezclan sin distinción”.

En diálogo con esos materiales, aparecen entradas conceptuales que trazan resonancias entre la obra de Ramírez y figuras como Cristóbal Balenciaga y Fridl Loos, “expandiendo su práctica más allá de la moda”, señala el texto de Lucena.

Primer plano de una mujer sentada con capa negra de cuero y capucha con banda blanca, labios rojos, junto a otras personas con vestuario oscuro
El volumen reúne textos de investigadores y críticos que enriquecen la mirada sobre el legado y la experimentación visual

En uno de los textos nucleares, Facundo Abal lee el recorrido de Ramírez como una forma persistente de resistencia, donde “el diseño de autor surge como búsqueda estética y como autonomía frente al mercado global de tendencias”.

Para Marcelo Marino, Ramírez “traduce épocas, personajes e imaginarios sin reproducir nostálgicamente, logrando que la lengua del pasado se vuelva contemporánea”.

Libro abierto con diseños gráficos ilustrados en una página y nueve fotografías de figuras estilizadas en 3D, en negro y rojo, en la otra
El archivo funciona como laboratorio afectivo y cultural, abriendo nuevas lecturas sobre la obra y su contexto

El proceso creativo y la red de colaboraciones expanden el significado del archivo

Agustina Fernández profundiza en cómo la creación de Ramírez “se despliega en múltiples direcciones, nunca en un solo sentido”. Su método “rizomático y polifónico” se evidencia en la conexión entre piezas, generando una red creativa en expansión permanente.

El capítulo dedicado al oficio, firmado por Sebastián Rodríguez y con aportes directos del propio Ramírez, enfatiza la dimensión práctica y artesanal: “Pablo concibe sus vestidos con la mano que dibuja y la idea cobra forma en ese ejercicio, que construye el universo formal y emocional de cada colección”.

Libro abierto, dos páginas de fotos monocromáticas. La derecha muestra tres mujeres con ropa oscura y tocados de pie en un paisaje exterior árido
La publicación propone un recorrido por veinticinco años de trabajo y memoria del diseño argentino

Ernesto Meccia se enfoca en la biografía y el trasfondo personal de Ramírez, “construyendo el relato de una vida que deja entrever el corazón íntimo de la creación”. El libro también recupera las voces críticas de Victoria Lescano, Ana Torrejón y Felisa Pinto, quienes revisitan sus propios textos sobre el diseñador para ofrecer una lectura actualizada y plural de su legado.

Póster con fondo beige y una ilustración de línea negra de una cabeza con gafas y manos, junto al texto blanco "ARCHIVO RAMÍREZ" y "Fundación Medifé"
Más de 700 imágenes y documentos inéditos conforman el universo visual desplegado en El Archivo Ramírez

El Archivo Ramírez concluye con un glosario que recorre las colecciones y vestuarios centrales de su obra, permitiendo situar cada temporada en el marco de veinticinco años de trabajo profesional. Esta publicación representa el resultado de una “delicada tarea de archivo y preservación”, en palabras del equipo.

Cada página testimonia el entrelazamiento de la memoria personal y la historia colectiva del diseño argentino.

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