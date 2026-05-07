Solana Sierra logró otro triunfo aplastante en Roma e irá por la hazaña frente a Coco Gauff

Solana Sierra atraviesa un buen momento en la gira sobre polvo de ladrillo (Fuente: Madrid Open)

Solana Sierra sigue encendida en la gira europea de polvo de ladrillo: este jueves avanzó a la tercera ronda del WTA 1000 de Roma al vencer a la ucraniana Anhelina Kalinina por 6-2 y 6-3.

La marplatense, número 72 del ranking femenino, logró otro triunfo contundente en la capital italiana y se metió entre las 32 mejores jugadoras del torneo. Su próxima rival será la estadounidense Coco Gauff, número 4 del mundo.

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Tras un debut arrollador frente a la alemana Tamara Korpatsch (87°), a quien superó por 6-3 y 6-1, Sierra volvió a mostrar personalidad, agresividad y madurez para imponerse ante una rival con experiencia en los grandes escenarios del circuito WTA. Kalinina (93°), quien supo ser 25° del mundo, no hizo pie en el partido y sucumbió ante el gran momento de la argentina.

Desde el inicio del encuentro, Sierra marcó diferencias con un tenis profundo y consistente desde el fondo de la cancha, dominó con su derecha y desarticuló a una rival que nunca encontró respuestas.

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Tras un inicio parejo, Sol quebró en el quinto juego y, desde entonces, fue dominadora absoluta de las acciones sobre el Estadio N°13 del Foro Itálico. Luego de ponerse 6-2 arriba, la marplatense se adelantó 4-0 en el segundo set. Kalinina recortó diferencias con un quiebre, pero no pudo sostener el ritmo. Sierra volvió a romperle el servicio y selló una victoria convincente en 1 hora y 24 minutos de juego.

Además del boleto para la tercera ronda, el triunfo le aseguró a Solana el 64° lugar del ranking WTA en vivo, a solo dos posiciones de su mejor performance.

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La jugadora de 21 años luce una confianza renovada luego de alcanzar los octavos de final del Madrid Open, donde hilvanó triunfos sobre la ucraniana Dayana Yastremska (49°), la polaca Magdalena Frech (34°) y la turca Zeynep Sonmez (67°), antes de ser eliminada por la checa Karolina Pliskova (194°), ex número 1 del mundo.

Entonces, Sierra logró su mejor actuación desde que sorprendió al mundo al alcanzar los octavos de final en Wimbledon, el año pasado. Además, recuperó 16 puestos en la clasificación mundial tras haber caído más de 20 lugares en las semanas anteriores, producto de una sucesión de eliminaciones en primera ronda.

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Coco Gauff viene de superar a la checa Tereza Valentova, de 19 años (Fuente: REUTERS/Claudia Greco)

Coco Gauff, la próxima rival de Solana Sierra

Este viernes, Sol irá por la hazaña ante Gauff, campeona de Roland Garros el año pasado y a quien ya enfrentó a principios de año en la United Cup, en Australia.

En aquel encuentro, la estadounidense tuvo una actuación sin fisuras y arrolló a la argentina por 6-1 y 6-1, en el único cruce hasta ahora entre ambas. Sierra intentará ahora dar el gran golpe y asegurarse su mejor ranking histórico.

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El WTA 1000 de Roma se juega en el Foro Itálico y es una de las estaciones más importantes de la gira europea sobre polvo de ladrillo que desemboca en el Abierto de Francia, segundo Grand Slam del año. Sierra es la única representante argentina en el main draw femenino.