Irán afirmó que “unidades enemigas” fueron atacadas con misiles tras una ofensiva estadounidense contra un petrolero iraní

Daños en la base aérea de Havadarya tras presuntos ataques aéreos, en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán, en Bandar Abbas, Irán, 11 de marzo de 2026. Vantor/vía REUTERS

La emisora ​​estatal iraní, citando a un oficial militar anónimo, informó el jueves que “unidades enemigas” que operaban en la zona del estrecho de Ormuz fueron atacadas con misiles iraníes, tras un ataque del ejército estadounidense contra un petrolero iraní, lo que obligó a las unidades a retirarse.

Por otro lado, explosiones en Bandar Abbas y la isla de Qeshm sacuden el estrecho de Ormuz en medio de señalamientos cruzados entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos, según reportaron medios estatales iraníes. Dos funcionarios iraníes de alto rango dijeron al The New York Times que Abu Dabi atacó tres objetivos en la isla de Qeshm, en lo que habría sido una represalia por el ataque iraní previo contra la ciudad emiratí de Fujairah.

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Según el Times, los objetivos golpeados fueron el muelle Bahman de Qeshm, una instalación de construcción naval en la isla y una base de la fuerza aérea iraní en Bandar Abbas. La agencia estatal Fars News confirmó que las partes comerciales del muelle Bahman fueron alcanzadas durante “un intercambio de fuego entre las Fuerzas Armadas iraníes y el enemigo”.

La agencia Mizan, citando fuentes propias, atribuyó parte de las explosiones escuchadas en Qeshm a sistemas de defensa aérea que habrían derribado varios drones de pequeño tamaño. La agencia semioficial Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), precisó que dos drones fueron abatidos sobre Bandar Abbas.

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Tasnim también señaló que el CGRI había efectuado disparos de advertencia contra embarcaciones que intentaban cruzar el estrecho. Con anterioridad, algunos medios habían barajado la posibilidad de que las detonaciones se debieran a la destrucción de munición sin explotar.

Vista aérea de archivo de las costas iraníes y el puerto de Bandar Abbas en el estrecho de Ormuz. 10 diciembre 2023. REUTERS/Stringer

La misma agencia advirtió que, de confirmarse la participación emiratí, “los EAU pagarán el precio de su acción hostil”. La agencia Mehr News fue más directa y afirmó sin condicionantes que Abu Dabi atacó el muelle de la isla.

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Irán no ha emitido hasta el momento una confirmación oficial sobre el origen de los ataques. Tasnim reconoció que la atribución a los Emiratos Árabes Unidos proviene de “algunas fuentes” y que el asunto “aún no ha sido confirmado oficialmente”.

Si bien el alto el fuego en el conflicto con Irán lleva vigente poco más de un mes, las tensiones militares siguen siendo elevadas. El presidente estadounidense Donald Trump expresó recientemente su optimismo de que pronto se pueda alcanzar un acuerdo con el gobierno iraní en Teherán.

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