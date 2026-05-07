El divertido mensaje de Djokovic a Del Potro antes de su regreso a la actividad en Roma

El tenista serbio recordó la amistad con el argentino y compartió un mensaje durante una entrevista

La reaparición de Novak Djokovic tras casi dos meses alejado de las canchas despertó expectativa en el circuito, justo antes de su compromiso en el Roma Open. El regreso del serbio estuvo acompañado de un emotivo mensaje dirigido a su colega argentino Juan Martín del Potro, a quien dedicó unas palabras de afecto en una reciente entrevista con ESPN Tenis.

En ese diálogo, Djokovic hizo referencia a la relación que mantiene con Del Potro, quien lo venció en cuatro ocasiones a lo largo de su carrera. El vínculo entre ambos, según relató el argentino, nació en la juventud y se consolidó con los años. La despedida del argentino en Buenos Aires, celebrada en diciembre de 2024, tuvo al tenista serbio como rival del tandilense, gesto que ratificó la cercanía entre ambos fuera del circuito profesional.

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Novak Djokovic compartió un saludo para su colega Juan Martín del Potro (EFE/ Matias Martin Campaya)

La rivalidad deportiva entre Djokovic y Del Potro quedó registrada en enfrentamientos clave. El argentino lo superó en una semifinal de la Copa Davis 2021 y en partidos trascendentales como el encuentro por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2012, donde Del Potro se impuso en dos sets, además de la primera ronda de Río 2016 y una semifinal en Indian Wells en 2013. Djokovic recordó la amistad y, al cierre de la entrevista, expresó: “Delpo, te amo amigo”.

El actual número 4 del mundo competirá en el Roma Open, que será apenas su tercer torneo del año, luego de participar en Indian Wells, donde fue eliminado en octavos de final, y en el Australian Open, donde alcanzó la final. Para Djokovic, el retorno a la competencia representa un desafío especial: “Estoy listo para entrar a competir a la pista. Fueron muchos meses sin competición, sin torneos. Se echa un poco de menos, tener las sensaciones y los nervios de competición, la presión... Todo lo que se siente en la pista”, compartió con ESPN Tenis.

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El serbio explicó también las dificultades que enfrenta sobre a la superficie de polvo de ladrillo en Roma: “Hay que estar con más paciencia, porque para mí no es fácil adaptarme a esta superficie en esta etapa de mi carrera, hay que jugar más de dos o tres partidos para sentirme con la confianza en cancha, espero tener más de un partido aquí”, reflexionó.

El mensaje del tenista serbio reavivó los enfrentamientos históricos y la amistad entre ambos

Además, compartió una declaración importante respecto a las figuras presentes en el deporte, en medio del reclamo en cuanto al reparto del dinero, y confesó: “Los jugadores saben que siempre contarán con mi apoyo, y eso es todo. Las nuevas generaciones están surgiendo. Me alegra que haya voluntad por parte de los líderes de nuestro deporte, como Sabalenka, para dar un paso al frente y comprender la dinámica de la política del tenis, entender los matices y saber qué se debe hacer no solo por su beneficio y bienestar, sino por el de todos”.

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Djokovic debutará en el certamen italiano enfrentando al croata Dino Prižmić este viernes. El serbio buscará romper una sequía de títulos en Roma que se extiende desde 2022, a pesar de haber conquistado seis veces ese torneo a lo largo de su carrera. Por otro lado, Del Potro fue visto este último fin de semana en el paddock de Fórmula 1 para alentar al argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, en el Gran Premio de Miami, que además contó con la presencia de Lionel Messi.