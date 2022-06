Día del Padre: 20 vinos especiales para agasajarlos en su día

Consejos para comprar un vino el Día del Padre

Cada día del padre, el mismo tema sobrevuela en las casas entre madres e hijos: ¿qué le regalamos a papá? Se convierte en una pregunta difícil de responder. Porque siempre se quiere ser original, a la vez que sorprenderlo de acuerdo al presupuesto de cada familia . A veces, el agasajado da pistas y todo se vuelve más fácil. Pero sino, hay un regalo que casi siempre viene bien, un buen vino . ¿Por qué? En primer lugar, porque los vinos siempre son diferentes, incluso si el año anterior se regaló una botella del mismo, el vino será distinto. Porque puede ser de una nueva cosecha o bien de la misma, pero con un año de evolución y, como cambia con el paso del tiempo, se vuelve otro vino.

Pero la diversidad que ofrece el vino es tan amplia que sería una muestra de poco interés regalar el mismo, salvo que el padre sea muy fan de alguna etiqueta en particular . Es decir que un vino termina siendo un regalo único y recordable. Uno que nunca falla y no pasa de moda, sobre todo en un gran país productor como la Argentina. Porque la constante evolución de la vitivinicultura permite tener siempre novedades en las góndolas, no solo marcas originales sino exponentes que llegan desde nuevos terruños y hasta de flamantes bodegas. Y todo esto, sumado a la propuesta existente de bodegas ya consagradas que siempre se está renovando con las nuevas cosechas.

Obviamente papá se merece lo mejor, y lograr sorprenderlo con un vino es más fácil de lo que parece. El objetivo es quedar bien causando un gran impacto, sin que ello implique invertir lo que no se tiene. Por suerte, la oferta incluye alternativas destacadas en todos los segmentos de precio, a la medida de cada paladar y de cada bolsillo. Pero no solo se trata de gastar o invertir lo justo y necesario, sino de lograr transmitir un mensaje con ese obsequio que vaya más allá del vino. Y para eso hay que tener en cuenta ciertos aspectos e invertir un poco más de tiempo y dedicación en la búsqueda y elección del vino. No se trata de ir al supermercado más cercano y agarrar la primera botella que se encuentra, porque al regalo habrá que explicarlo, no tanto por su contenido sino por su selección.

Sería una muestra de poco interés regalar el mismo, salvo que el padre sea muy fan de alguna etiqueta en particular

Cómo elegir un buen vino para papá

Seguramente para muchos el precio sea la variable más importante, aunque no tenga que ver con el líquido en sí, más allá de ser un indicador (externo y no necesariamente vinculante) de la calidad y, en definitiva, suele ser una buena guía. Por eso, el primer paso es determinar un presupuesto de compra, entendiendo que los vinos valen y no cuestan, y por lo tanto no se estará “gastando” en el regalo sino “invirtiendo”. Una vez definido el rango, hay que jugársela por el tipo de vino. Está claro que los tintos acaparan la mayor atención, no solo porque son mayoría, también porque tienen esa imagen de ser mejores, un poco atada a su mayor capacidad de guarda. Pero además por la época del año, ya que, en las puertas del invierno, las bajas temperaturas influyen para regalar un buen vino tinto. Pero si a papá le gustan más los rosados, blancos, espumosos o dulces, a no dudarlo.

Luego viene el tema del estilo del vino, y acá es donde se pone más difícil la cuestión. Porque a menos que se le conozcan bien los gustos o tenga algún ritual vínico, es complicado dar con un vino que posea un estilo definido que a él le guste seguro. Una cepa preferida o una marca de la cual siempre habla son datos que sirven de pistas para encontrar un vino nuevo con el cual sorprenderlo.

El primer paso es determinar un presupuesto de compra, entendiendo que los vinos valen y no cuestan, y por lo tanto no se estará “gastando” en el regalo sino “invirtiendo”

Pero lo mejor será dejar el tema del estilo del vino de lado e inclinarse más por el estilo del padre. Sí, su personalidad puede ser de mucha ayuda para lograr el objetivo.

Por ejemplo, si él es curioso y creativo, entonces va a aceptar de muy buena manera un vino innovador y atrevido . Hoy existen muchas etiquetas nuevas y llamativas de pequeños o grandes emprendimientos que buscan sorprender a partir de una uva poco utilizada, o un método de vinificación alternativo. Siempre bajo un concepto desafiante de todo lo hecho hasta ahora. Obviamente, estos vinos son muy diferentes a los demás, con frescuras y texturas vivaces, y de paladar más fluido. Pero más allá del estilo del vino, que también puede ser maduro, acá la clave es poder explicar que el vino es innovador, ideal para un paladar curioso y abierto a probar siempre cosas nuevas.

Si es un padre sensible y apasionado, quizás lo mejor sea elegir un vino con una historia detrás . Un vino de autor, donde el nombre o la firma del personaje está en la etiqueta y su historia de vida se entremezcla con la del vino, y el estilo del mismo termina siendo un reflejo de su personalidad y su interpretación de una uva o de un lugar, tan personal que lo hace un vino único. Todo vino tiene su historia, pero algunas historias son más profundas y apasionadas. Y eso se percibe desde el nombre y el diseño de la etiqueta.

El enólogo Hervé J. Fabre y su esposa Diane, propietarios de la Bodega Fabre Montmayou.

Claro que, si papá es tradicional, se puede apostar por alguna de esas etiquetas eternas, que siempre estuvieron ahí, aunque se puede arriesgar por una cepa diferente a las habituales o por una cosecha más vieja, ya que los vinos guardados poseen esos sabores que solo el tiempo le pueden imprimir a los buenos vinos, además de reflejar parte de la historia vitivinícola del país.

Y si es aventurero, lo mejor será optar por un vino de una zona específica, ya sea de las alternativas o de las más conocidas, aprovechando que hoy hay mucha más precisión. Porque el lugar se ha convertido en la variable más importante, junto con el hacedor, para lograr vinos únicos, ya que el carácter de un lugar no se puede emular en otro lado, por más que se utilice la misma uva, con la misma conducción y rendimiento, o con el mismo método de elaboración y crianza. Simplemente, porque en los buenos vinos el carácter del lugar hace la diferencia. Y a partir de ese vino de región, pueblo, viñedo o parcela, hacer viajar a papá a través de las copas.

Lógicamente en una vinoteca encontrarán más ayuda que en un supermercado o que en internet, aunque en la web siempre hay mucha información disponible que puede servir para tomar una mejor decisión.

En los buenos vinos el carácter del lugar hace la diferencia. Y a partir de ese vino de región, pueblo, viñedo o parcela, hacer viajar a papá a través de las copas

Por último, el packaging también es importante porque lo diferencia de las botellas tal cual se exhiben en las góndolas y lo convierten en un obsequio, aunque no hay que dejarse llevar solo por las apariencias. Pero hay un detalle que es el más importante y puede terminar marcado la diferencia, más allá del carácter, estilo y calidad. Firmar y dedicar el vino sobre la misma botella. Esto la convertirá en un regalo único y para siempre, un trofeo que no solo simbolizará el grato recuerdo de un momento sino también el profundo sentimiento que se siente por él.

20 etiquetas especiales para papá

Vinos modernos e innovadores

Cadus Signature Series Criolla Chica 2020

Cadus Wines, Vista Flores, Valle de Uco $3865

Variedad tradicional, vinificada de manera moderna. Sus aromas a frutas rojas maduras son muy particulares, intensos y hasta levemente punzantes. De paladar franco, con cierto graso y buen volumen, generoso en su carácter frutado y más voluptuoso que en sus versiones anteriores. Mejoró, es más vino, criado en huevos de concreto con borras finas durante 11 meses. Puntos: 90

El enólogo Ariel Angelini de Casa Petrini.

Enrico Blend de Malbec 2017

Casa Petrini, Tupungato, Valle de Uco $4700

Bajo esta etiqueta; de gran significado para la familia Petrini; el joven Ariel Angelini concibe año tras año un vino diferente a todos, y que cambia con cada cosecha. El 2017 es un blend de Malbec provenientes de distintos sectores de la finca. El vino mantiene el etilo expresivo y vivaz, con buen cuerpo y un agarre tenso, algo suavizado por el paso del tiempo y la crianza (justa) en barricas. Un tinto ideal para lucirse en la mesa. Se hicieron solo 4000 botellas. Puntos: 91,5

Matervini Blend Blanco Chacayes 2019

Matervini, Los Chacayes, Valle de Uco $5000

Original blend blanco a base de Marsanne (76%) y Viognier (24%) inspirado en el Ródano, de aspecto intenso y brillante, aromas densos a frutas blancas y flores. Con dejos de buena madurez y copos de maíz. Trago mordiente, con fuerza y frutas secas. La calidez se siente en el final de boca. Es un blanco con personalidad propia. Se recomienda decantar. Puntos: 91,5

Colosso Malbec 2018

Colosso Wines, Los Chacayes, Valle de Uco $5150

Malbec moderno de aromas compactos, frutados y maduros, con leves confituras, pero toda la fuerza del lugar. De paladar amplio y con taninos firmes que aportan mucha presencia en boca. Hay cierta potencia y un carácter de frutas rojas maduras con dejos ahumados de la crianza. Para servir decantado o guardar unos años más. Puntos: 91

Un malbec completo y de carácter

Zuccardi Concreto Malbec 2020

Zuccardi Valle de Uco, Mendoza $5750

Desde 2014, este Malbec propuso un camino alternativo e innovador que marcó un punto de inflexión. En esta cosecha llega con sus aromas expresivos (como siempre) y buen volumen, con notas de frutas negras. Hay agarre y texturas modernas, paladar franco y equilibrado dentro de su estilo vibrante. Un vino completo que se mantiene fiel a su estilo y a su carácter. Puntos: 92,5

Vinos de autor

Pala Corazón Bonarda 2020

Niven Wines, Junín, Mendoza $1500

Buen Bonarda con toque (15%) de Tempranillo de Lucas Niven, con fuerza y un carácter entre frutas rojas y dejos vegetales. Taninos casi firmes que resaltan su parte vegetal en boca. De buen volumen y cierto potencial, aunque la gracia de este vino está en su presente. Incluso, le quedan bien sus texturas casi rústicas. Puntos: 90

Este vino es la última creación de José "Pepe" Galante

Puramun Reserva Cabernet Franc 2019

Puramun, Valle de Uco $2000

Es, junto con el Pinot Noir, la última novedad de José “Pepe” Galante en su proyecto familiar. Se nota muy bien la tipicidad del cepaje, con sus aromas vegetales y herbales típicos, pero a la vez austeros. Con dejos de madurez, buena fluidez y los tonos herbales del final de boca que aportan frescura y resaltan los taninos incipientes. Tiene más vida por delante. Puntos: 90,5

Winemaker s Selection Blend de Terroir Reserva 2019

Ferraro Wines, Barrancas, Maipú $2500

Ignacio Macciardi (enólogo) y Oscar Ferraro (propietario) se juntan varias veces para definir el corte final de este blend, elaborado a base de Malbec con toques de Cabernet Sauvignon y Petit Verdot, todas uvas de diferentes regiones de la Primera Zona. Es un tinto de buen cuerpo y generoso en sus expresiones. Se notan la fruta negra del Malbec y las especias del Cabernet, con la madera bien integrada. Es carnoso y profundo. Muy completo, para descorchar o guardar. Puntos: 91

El enólogo Pablo Richardi: unas de sus creaciones, Flecha de los Andes

Flechas de los Andes Gran Cabernet Franc 2020

Flechas de los Andes, Vista Flores, Valle de Uco $3800

Poco a poco Pablo Richardi comienza a ir más allá del Malbec y los blends con los vinos de Flechas. Este Cabernet Franc ofrece buen carácter vegetal con toque maduro bien equilibrado por la frescura de su paso por boca . Con fluidez y taninos incipientes, la madera acompaña y estira su final. Se nota la cosecha cálida por su trago amable. Puntos: 91

Marcelo Miras junto a su esposa y una de sus creaciones

Familia Miras Pinot Noir 2019

Bodega Miras, Mainqué, Río Negro $18.400

La experiencia de Marcelo Miras en la zona y con este cepaje le permite lograr un tino de excepción, elaborado con uvas proveniente de viñedos de 1958 y una crianza de 12 meses en barricas nuevas de 500 litros de roble francés y americano. De aromas equilibrados y delicados, con buena cereza roja y notas de crianza. Buena frescura, con tensión y textura consistente, con final de especias secas . Puntos: 91

Vinos siempre vigentes

Salentein Reserva Cabernet Franc 2019

Bodegas Salentein, Los Árboles, Valle de Uco $1600

Es una de las cepas preferidas de José “Pepe” Galante y Jorge Cabeza, la dupla enológica detrás de esta etiqueta . Tinto de aromas equilibrados y paladar fluido, con texturas mordientes finas y notas vegetales frescas que hablan de tipicidad. Su mensaje es directo y su trago expresivo, fiel al estilo de esta línea consagrada y pionera de la región. Puntos: 90

Bodegas Kaiken, de Mendoza, ofrece uno de sus mejores malbec

Kaiken Ultra Malbec 2019

Bodega Kaiken, Valle de Uco, Mendoza $2100

Un Malbec que evolucionó sin traicionar su esencia, porque desde la 2002 buscó ser la mejor y más representativa expresión del varietal en suelos mendocinos. Y con más veinte cosechas en su haber, es uno de los referentes en su segmento. En esta añada se lo siente más intenso y fresco, incluso con algo floral en sus aromas. De paso mordiente y fino, con agradable fluidez y un nítido carácter de frutas rojas frescas con dejos especiados. Puntos: 91

Si mantiene su carácter va estar entre los mejores exponentes desde su primera edición 2002

Clos de los Siete 2019

Clos de los Siete, Vista Flores, Valle de Uco $2300

Una nueva cosecha de este afamado blend que este año llegará a 80 mercados. Blend de Malbec (50%) con Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Petit Verdot. Resulta fresco y bien herbal, con fruta negra muy clara . De trago más diluido, propio de una cosecha fría, con taninos granulosos y las notas de crianza bien integradas. De final suave, con dejos de hierbas secas y especias, muy expresivo y menos clásico. Si mantiene su carácter va estar entre los mejores exponentes desde su primera edición 2002. Puntos: 91

El enólogo Hervé J. Fabre en sus viñedos de Luján de Cuyo

Fabre Montmayou Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2018

Fabre Montmayou, Luján de Cuyo, Mendoza $2650

La nueva cosecha de este clásico exponente varietal llega con etiqueta renovada, pero con su estilo elegante de siempre. De aromas integrados y paladar compacto, con agarre y apoyado en la fruta negra. Con algo especiado, casi vegetal, y cierta tensión en sus texturas, pero de cuerpo amable. Muy de primera zona, con su agradable madurez y buen potencial. Necesita más botella para que los taninos se integren más y la crianza gane delicadeza. Puntos: 91,5

Papá se merece lo mejor, y lograr sorprenderlo con un vino es más fácil de lo que parece

Angélica Zapata Cabernet Sauvignon 2017

Catena Zapata, Mendoza $3500

Como mandan los grandes vinos acá se siente muy bien la influencia de la añada, más allá del estilo reconocido de la etiqueta. Alejandro Vigil, gracias a un blend de viñedos preciso ha logrado un vino de buen volumen y tipicidad, con leves piracinas y dejos vegetales. Los taninos finos y firmes resaltan la frescura y la fluidez, e invitan a descorchar o a guardar. Puntos: 91,5

Vinos que reflejan zonas

Helios Malbec 2021

Bodega Puna, Cachi, Alto Valle Calchaquí $1000

Este Malbec joven de Luis Asmet llega con toda la fuerza del año y del lugar. Con buena frescura, fruta viva y los dejos herbales que hablan de esa zona de altura extrema. De buen volumen y taninos incipientes que aportan gracia y potencian la expresión y el carácte r propio de este vino de altura. Puntos: 91

El objetivo es quedar bien causando un gran impacto, sin que ello implique invertir lo que no se tiene

Doña Paula Altitude Series 969 2021

Doña Paula, Ugarteche, Luján de Cuyo $2200

Tan ágil como agradable y expresivo es este joven blend que busca mostrar el carácter de la primera zona, a partir de una combinación original de Petit Verdot y Bonarda, con toque de Malbec. De aromas frutados con algo especiado, trago amable y taninos incipientes. Por su estructura liviana y sus texturas vivaces es ideal para servirlo en la mesa acompañando pastas. Puntos: 90

Amalaya Gran Corte Barrel Selection 2020

Bodega Amalaya, Valle de Cafayate, Salta $2400

Original combinación de Malbec con Cabernet Franc y Tannat. De buena expresión y trago fluido, pero con taninos casi firmes que aportan carácter y remiten a la zona. Además, posee cierta frescura que lo hace más ágil en su paso por boca, a la vez que resalta la fuerza del lugar . Puntos: 89

De final vivaz y con texturas finas y firmes que le aseguran un buen potencial de guarda

Special Blend 2018

Bodega Del Fin del Mundo, San Patricio del Chañar $5300

A partir de una concepción clásica de variedades inspirada en Burdeos, este blend de Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot refleja el carácter del lugar. Sus aromas son equilibrados, también son expresivos. De paladar franco y amplio, con notas de frutas negras, especias y suaves dejos ahumados. De final vivaz y con texturas finas y firmes que le aseguran un buen potencial de guarda. Puntos: 91,5

Por suerte, la oferta incluye alternativas destacadas en todos los segmentos de precio, a la medida de cada paladar y de cada bolsillo

Familia Schroeder Merlot 2017

Bodega Familia Schroeder, San Patricio del Chañar, Neuquén $5800

Desde el nacimiento de la bodega, el Merlot fue una de las grandes apuestas, aunque este vino solo se hace en añadas especiales. Sus aromas son austeros y algo classy, con dejos fenólicos, a cuero y especias secas. Sus taninos se mantienen firmes y su trago equilibrado y fluido. Paladar franco y profundo se asocian con el cepaje y con el terruño. Puntos: 91

