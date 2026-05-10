El Salvador

Crucero Volendam arriba al puerto de Acajutla para visitar sitios turísticos en El Salvador

La llegada de la embarcación fue destacada por autoridades salvadoreñas, quienes resaltaron el impacto positivo en la economía local y la red de destinos turísticos

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El puerto de Acajutla recibió al crucero Volendam con 950 pasajeros y 619 tripulantes, consolidando a El Salvador como destino emergente de cruceros internacionales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El puerto de Acajutla recibió al crucero Volendam con 950 pasajeros y 619 tripulantes, consolidando a El Salvador como destino emergente de cruceros internacionales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La llegada del crucero Volendam al puerto de Acajutla, en el occidente de El Salvador, marcó este sábado un nuevo avance en la estrategia para fortalecer el turismo internacional, según información de la Secretaría de Prensa.

La embarcación atracó con 950 pasajeros y 619 tripulantes, quienes recorrerán diferentes destinos turísticos y culturales del país durante su estadía.

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El arribo, procedente de México, fue recibido por autoridades que destacaron la importancia de estas operaciones para la economía nacional. De igual forma, Alejandra Durán, directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), entregó un reconocimiento a la tripulación del Volendam como parte de la bienvenida oficial.

Directora de Corsatur, Alejandra Durán, entregan un reconocimiento a la tripulación del Volendam durante su llegada al puerto de Acajutla. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Directora de Corsatur, Alejandra Durán, entregan un reconocimiento a la tripulación del Volendam durante su llegada al puerto de Acajutla. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Por su parte, la Alcaldía de Sonsonate Centro informó que varios de los turistas internacionales visitaron este día el centro histórico del municipio. Durante el recorrido, los cruceristas conocieron el Museo del Ferrocarril y otros puntos emblemáticos de la ciudad, donde pudieron apreciar elementos clave del patrimonio histórico y cultural de la región.

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Estos recorridos buscan ofrecer a los visitantes una aproximación a la diversidad cultural salvadoreña y fortalecer la imagen del país como destino turístico seguro y competitivo.

La administración municipal destacó que estos recorridos contribuyen a difundir la identidad cultural de la región y a fortalecer los vínculos con la industria internacional de cruceros.

Visitantes del crucero Volendam exploran el Museo del Ferrocarril en Sonsonate, donde participan en actividades culturales y conocen la historia ferroviaria. (Cortesía: Alcaldía de Sonsonate)
Visitantes del crucero Volendam exploran el Museo del Ferrocarril en Sonsonate, donde participan en actividades culturales y conocen la historia ferroviaria. (Cortesía: Alcaldía de Sonsonate)

De igual manera, la agenda de los pasajeros del Volendam incluye visitas a lugares como el Centro Histórico de San Salvador, el Parque Natural Cerro Verde, Nahuizalco, Santa Ana y los parques arqueológicos Joya de Cerén, San Andrés, Tazumal y Casa Blanca.

El Gobierno salvadoreño ha intensificado en los últimos años sus esfuerzos por posicionar al país como un destino relevante para la industria global de cruceros.

Autoridades locales han destacado que la llegada de embarcaciones como el Volendam contribuye a dinamizar la economía de los municipios receptores y a integrar a más comunidades en la cadena de valor del turismo.

Las autoridades esperan que la satisfacción de los pasajeros y su experiencia en los destinos salvadoreños favorezca la promoción del país como punto de interés para futuras rutas de cruceros.

El Salvador proyecta mayor temporada de cruceros en 2026

En una entrevista para radio YSKL, Durán, señaló que para este año se prevé la llegada de entre 14 y 18 cruceros, lo que convertiría a 2026 en la temporada más relevante para la industria de cruceros en el país.

Según Corsatur, el sector ha registrado un aumento progresivo en la llegada de embarcaciones internacionales a puertos como Acajutla, lo que se traduce en mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades locales y en la consolidación de la oferta turística nacional.

El impacto de la llegada del Volendam beneficiará económicamente a diversos municipios integrados a los circuitos turísticos salvadoreños. (Cortesía: Alcaldía de Sonsonate)
El impacto de la llegada del Volendam beneficiará económicamente a diversos municipios integrados a los circuitos turísticos salvadoreños. (Cortesía: Alcaldía de Sonsonate)

El Gobierno salvadoreño reiteró su compromiso de mantener y ampliar las acciones de promoción turística, así como de fortalecer la infraestructura portuaria y la seguridad en los destinos clave.

La llegada del Volendam se suma a una tendencia positiva en la recepción de cruceros internacionales, posicionando a El Salvador como un destino emergente en el mercado turístico regional.

Las autoridades prevén que la continuidad de estos esfuerzos permitirá consolidar el país como una alternativa atractiva para para los viajeros internacionales interesados en experiencias culturales y naturales.

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