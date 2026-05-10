De migrante a referente en Venecia: Salvadoreño protagoniza histórica presencia en exposición de arte internacional

El escultor J. Oscar Molina inauguró el primer pabellón nacional de El Salvador en la Bienal de Venecia, marcando un hito para el arte contemporáneo salvadoreño. (Cortesía: J. Óscar Molina)

El escultor J. Óscar Molina se ha convertido en el protagonista de una proeza cultural para El Salvador: por primera vez, el país inauguró su propio pabellón en la 61.ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, la cita internacional más prestigiosa del arte contemporáneo.

Según exibart, la presencia de Molina representa un hito sin precedentes para la escena artística salvadoreña, ya que su proyecto “Cartografías del desplazamiento” lleva el testimonio de la migración y la memoria salvadoreña al centro del debate global.

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La propuesta, curada por Alejandra Cabezas, se articula en torno a la serie escultórica “Children of the World”, en la que Molina explora el desplazamiento como condición existencial. Exibart detalló que el artista aborda este fenómeno desde una perspectiva íntima y material: “La obra aborda el desplazamiento no como un acontecimiento que deba ilustrarse, sino como una condición que se habita: una forma de existencia marcada por el movimiento, la memoria y la constante negociación entre pasado, presente y futuros imaginados”. Cada escultura encarna la presión, el peso y la adaptación, evocando la carga de historias personales y colectivas.

J. Oscar Molina emigró de El Salvador a Estados Unidos durante la guerra civil, y su experiencia migratoria modeló el discurso artístico presentado en Venecia. (Cortesía: J. Óscar Molina)

El proyecto se distancia de representaciones espectaculares de la migración y apuesta por un lenguaje contemplativo, en el que el concreto y el bronce dan cuenta de las huellas de la movilidad y el desarraigo.

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Un recorrido biográfico de resiliencia

La historia personal de Molina añade una dimensión singular a la representación salvadoreña. Nacido en 1971 en el Golfo de Fonseca, el artista emigró a Estados Unidos durante la guerra civil salvadoreña.

“Representar a El Salvador en la Bienal de Venecia es, para mí, tanto un honor como una responsabilidad. Es una oportunidad para mostrar de lo que son capaces los migrantes y el potencial que puede surgir de la resiliencia y la determinación”, declaró Molina en entrevista con el medio especializado.

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La materialización del pabellón de El Salvador respondió a una combinación de esfuerzos independientes y alianzas estratégicas.

La trayectoria de Molina refleja la consolidación internacional de artistas salvadoreños que han ganado visibilidad en plataformas globales durante la última década. La revista Exibart mencionó a creadores como Studio Lenca, Antonio Romero y Ronald Morán, pero señaló que la presencia de Molina en Venecia “puede entenderse menos como un debut y más como un reconocimiento institucional de una realidad ya existente”.

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La obra 'Cartografías del desplazamiento' posicionó a la escena artística de El Salvador en el centro del debate global sobre migración e identidad. (Cortesía: J. Óscar Molina)

Visita del Vicepresidente Félix Ulloa y el respaldo institucional

La relevancia de la exposición sumó un respaldo institucional con la visita del Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien recorrió el pabellón nacional y destacó públicamente la labor de J. Oscar Molina.

La actividad, difundida por los canales oficiales este sábado, refuerza el carácter simbólico del debut salvadoreño en la Bienal y evidencia el apoyo de las autoridades al arte nacional en un escenario internacional.

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Según información de Vicepresidencia, la 61.ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia permanecerá abierta al público desde el 9 de mayo hasta el 22 de noviembre de 2026, en los Giardini, el Arsenale y distintos espacios de la ciudad italiana.