Quiénes fueron los ganadores argentinos en los Premios Platino 2026

Actores, montajistas y directores argentinos fueron galardonados en los Premios Platino 2026

El Teatro Gran Tlachco, ubicado en el Parque Xcaret de la Riviera Maya, fue el escenario de la decimotercera edición de los Premios Platino Xcaret el 9 de mayo. Este evento reunió a destacados representantes del cine y las series producidas en español y portugués, consolidándose como el principal reconocimiento de la industria audiovisual iberoamericana. En ese marco, diversas películas, series y actores argentinos se destacaron en la premiación.

Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo encabezaron la conducción de la ceremonia, que incluyó presentaciones musicales de artistas como Camilo, Manuel Carrasco —quien fusionó flamenco y pop— y María Becerra. La cantante argentina participó con una balada pop de tono urbano, tras no haber asistido a la edición anterior.

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Durante la noche, Guillermo Francella recibió el Platino de Honor 2026. El actor argentino, conocido por su trabajo en “El secreto de sus ojos”, “El clan” y “El encargado”, también estuvo nominado a Mejor Interpretación Masculina por “Homo Argentum”.

En la categoría Premio al Cine y Educación en Valores, Belén se alzó como la ganadora al superar a La Mujer de la Fila, Manas y Sorda. Por otra parte, en Mejor Interpretación Femenina de Reparto, Camila Pláate (Belén) también se llevó el reconocimiento al ser elegida por sobre Dira Paes (Manas), Julieta Cardinali (Belén) y Nagore Aranburu (Los Domingos).

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Ricardo Darin ganó un Premio Platino Xcaret. (Captura de video)

Uno de los grandes ganadores de la noche fue El Eternauta, la serie destacó en la categoría Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana de Ficción o Documental al superar a Anatomía de un Instante, Chespirito: Sin Querer Queriendo y Las Muertas.

En cuanto a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie, Ricardo Darín fue distinguido por sobre Álvaro Morte (Anatomía de un Instante), Javier Cámara (Yakarta) y Leonardo Sbaraglia (Menem). Si bien el actor no estaba presente, Andrea Pietra subió al escenario en su lugar.

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Premios Platino Xcaret 2026 distinguieron la albor de directores, guionistas y actores (Créditos: Platino Xcaret)

Luego llegó el turno de Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie. Aquí, el uruguayo César Troncoso fue distinguido por su trabajo en El Eternauta. En la misma categoría competían David Lorente (Anatomía de un Instante), Eduard Fernández (Anatomía de un Instante) y Juan Lecanda (Chespirito: Sin Querer Queriendo).

Tras cubrir a Darín en el escenario, Andrea Pietra debió regresar al ser distinguida como Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie por su labor en El Eternauta. En la misma zona competían Leticia Huijara (Las Muertas), Lorena Vega (Envidiosa Temporada 2) y Yalitza Aparicio (Cometierra).

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El look de Andrea Pietra en la Riviera Maya

En la categoría de Mejor Creador/a en Miniserie o Teleserie, Bruno Stagnaro se llevó todos los aplausos por su trabajo en El Eternauta. En la misma terna participaban Mariano Varela y Ariel Winograd (Menem), Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez (Anatomía de un Instante) y Rodrigo Guerrero (Estado de Fuga: 1986).

El Eternauta cosechó un nuevo triunfo cuando llegó el turno de Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie. Aquí, Federico Jusid fue distinguido por sobre Antônio Pinto y Gabriel Ferreira (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada), Julio de la Rosa (Anatomía de un Instante) y Manuel J. Gordillo (Estado de Fuga: 1986).

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Guillermo Francella fue homenajeado en los Premios Platino 2026 (Créditos: Premios Platino Xcaret)

En cuanto a Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie, los ganadores fueron Alejandro Brodershon y Alejandro Parysow por El Eternauta. En la misma terna figuraban Andrés Quaranta (Menem), Jose M. G. Moyano (Anatomía de un Instante) y Valeria Valenzuela y María José Cuevas (Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero).

En la terna de Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie, Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol fueron distinguidos por El Eternauta. En la categoría también figuraban Daniel de la Madrid y Alejandro Valente (Cometierra), Guille Lawlor, Bruno Fauceglia y Ezequiel Hasl (Menem) y Ricardo Arvizu (Cada Minuto Cuenta S2).

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Maria Becerra durante su presentación en los premios Platino (Créditos: Premios Platino Xcaret)

Para cerrar, Marcos Cáceres y Dolores Giménez se destacaron por Menem en Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie. En la misma terna competían Alejandra Velarde (Mentiras: La Serie), Dino Balanzino y Ángela Garacija (El Eternauta) y Yolanda Piña y Nacho Díaz (Anatomía de un Instante).