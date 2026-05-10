El viejo elegante: Bad Bunny y la estética de la nueva longevidad

La Met Gala 2025 presentó a Bad Bunny vestido de anciano elegante, desafiando los estándares de juventud en la moda internacional. REUTERS/Daniel Cole

La Met Gala de 2026, bajo el lema “Superfine: Tailoring Black Style”, reivindicó la sastrería como lenguaje, como archivo y como forma de resistencia estética. La moda volvió a afirmarse allí como arte. En medio de ese escenario, donde la mayoría de los invitados compitió por el brillo y la fotografía perfecta, Bad Bunny hizo algo inesperado. Apareció caracterizado como un hombre mayor. Cabello cano, bigote prolijo, traje impecable. No se vistió de estrella; se vistió de viejo. Y al hacerlo, sin proponérselo quizás, dejó sobre la alfombra una pregunta que atraviesa nuestro tiempo: ¿cómo estamos mirando a quienes envejecen?

Vivimos una transformación demográfica sin precedentes. Por primera vez en la historia humana, la mayoría de las personas puede aspirar a vivir ochenta, noventa y más años. Esa nueva longevidad no es un problema por resolver, sino una conquista a habitar.

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Sin embargo, nuestra cultura sigue anclada en el paradigma de una juventud productiva y una vejez decadente, como si envejecer fuera apagarse en lugar de seguir escribiéndose. El edadismo —esa discriminación silenciosa, normalizada, casi invisible— es hoy una de las formas más extendidas y menos cuestionadas de exclusión. Opera en el mercado laboral, en la publicidad, en el lenguaje cotidiano y, por supuesto, en la moda, donde el cuerpo mayor rara vez ocupa el centro de la escena.

Por eso el gesto de Bad Bunny merece una lectura pausada y un análisis. Por un lado, podría interpretarse como una burla, un disfraz más en una noche de disfraces que reduce la vejez a prótesis y maquillaje. Una lectura edadista clásica: envejecer como costumbre ajena, algo que se visita desde lejos. Pero hay otra lectura, y me inclino por esa. Al elegir no la juventud eterna sino la figura del anciano digno, Bad Bunny invirtió el imaginario dominante de la industria. Puso en el centro de la alfombra más fotografiada del mundo un rostro envejecido, elegante, deseable. Y eso, en una cultura que ha hecho del antienvejecimiento un mercado billonario, es casi un acto subversivo.

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El gesto de Bad Bunny en la Met Gala resignificó la longevidad y puso la estética de la vejez en el centro del debate social. REUTERS/Daniel Cole

El propio artista lo ha explicado a su manera. En distintas entrevistas ha dicho que cuando acude a un evento busca siempre honrar el dress code, pero con un mensaje propio. En la Met Gala eligió hacerlo envejeciéndose. Traje clásico, canas, bigote, y por debajo de todo eso su gesto de siempre. Un cuerpo envejecido con alma joven, o quizás al revés: un alma joven que decide, por una noche, habitar un cuerpo mayor. El mensaje, según él mismo, es de autenticidad y de valoración. Vestirse de viejo, en su lógica, no es burlarse de la vejez: es decirle al mundo que envejecer también puede ser cool, también puede ser deseable, también puede ocupar el centro de la escena.

Y hasta ahí, el gesto funciona. Rompe el esquema de la industria, desafía la dictadura de la juventud, pone a millones de adolescentes a mirar con admiración una estética que antes podría resultar invisible. Ese es el costado luminoso, el costado que la nueva longevidad celebraría. Que un ícono global de veintitantos años decide que su mejor versión de sí mismo es una versión envejecida, es que algo se mueve en el imaginario colectivo. Aunque sea un poco. Aunque sea solo por una noche.

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A ese viejo elegante lo reconocemos en el abuelo que todavía lustra los zapatos antes de salir, en el vecino del barrio que saluda aun con el sombrero, en el padre que guarda un traje para las ocasiones que importan. Esa elegancia no es vanidad, es biografía. Es una manera de decir: sigo aquí, sigo siendo alguien, el tiempo no me ha borrado.

Pero toda lectura honesta debe incluir también la otra cara. Porque la vejez que encarnó Bad Bunny es una vejez muy particular: es la vejez del privilegio. Es el viejo que llega a mayor con el cuerpo entero, con la economía resuelta, con el traje a medida y el tiempo libre para lucirlo. Es la vejez que puede permitirse ser elegante. Y esa no es, ni de lejos, la vejez mayoritaria de nuestro país y los de América Latina. No es la vejez de la silver economy. En nuestra región, envejecer es una experiencia profundamente desigual y diversa.

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El acto de Bad Bunny invita a reflexionar sobre cómo nuestra sociedad puede garantizar que envejecer con dignidad sea posible para todos. REUTERS/Daniel Cole

Hay quienes llegan a los ochenta rodeados de familia, salud y recursos, y hay quienes llegan a los sesenta agotados, empobrecidos, invisibilizados. Hay abuelas que sostienen hogares enteros con pensiones mínimas, y hay adultos mayores que viven solos en habitaciones precarias, sin que nadie los mire.

Entonces, el viejo elegante de Bad Bunny puede reforzar algo positivo —la idea de que envejecer es seguir siendo alguien— pero también puede ocultar algo urgente: que esa dignidad estética requiere condiciones materiales que nuestras sociedades aún no garantizan. Por eso el gesto de Bad Bunny, bien leído, no debería agotarse en el aplauso. Debería abrir una pregunta más profunda, una que nos atraviesa a todos.

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La pregunta no es si se burló o no de la vejez: esa sería una discusión pequeña para un gesto tan grande. La pregunta verdadera es por qué nos sorprende tanto ver a alguien joven encarnando con dignidad a alguien mayor, y qué estamos dispuestos a hacer, como sociedad, para que envejecer con dignidad no sea el disfraz de una noche, sino una posibilidad real para todos.