El Salvador

El Ministerio de Agricultura de El Salvador reporta cosecha mecanizada y estabilidad de precios en granos básicos

La introducción de tecnología satelital y la entrega de insumos a precios preferenciales han fortalecido la producción local y estabilizado el costo de los alimentos, de acuerdo con información comunicada por funcionarios oficiales

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El Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador impulsa la siembra de más de 52.000 manzanas de granos básicos con tecnología satelital y mecanizada. (Cortesía: Viceministro Óscar Domínguez)
El Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador impulsa la siembra de más de 52.000 manzanas de granos básicos con tecnología satelital y mecanizada. (Cortesía: Viceministro Óscar Domínguez)

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador informó la siembra de más de 52.000 manzanas de granos básicos mediante sistemas mecanizados y tecnología satelital, una estrategia implementada en el gobierno del presidente Nayib Bukele para anticipar riesgos climáticos y tecnológicos y asegurar la disponibilidad de alimentos en el país, según comunicó el viceministro ad-honorem óscar Domínguez a través de su cuenta oficial de X.

El Programa de Aumento a la Producción, según destacó Domínguez en la publicación recogida por X, responde a la necesidad de fortalecer a los productores locales frente a desafíos como las fluctuaciones del mercado internacional y las condiciones del clima, mientras que el monitoreo del sistema MIRA (Monitoreo Inteligente de la Red Agropecuaria) permite detectar de forma temprana riesgos como plagas, sequías o exceso de humedad. En consecuencia, desde diciembre de 2024 hasta la fecha, el país no ha registrado ningún día de desabastecimiento de alimentos, manteniendo además la inflación de alimentos más baja del continente, de acuerdo con el funcionario.

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El mismo bloque tecnológico y logístico incluye el suministro de abonos y fertilizantes a precios inferiores a los que se observan en países vecinos. Domínguez anunció que las 16 sucursales de AGROCENTA distribuyen insumos a los agricultores con precios reducidos y que la alta demanda ya ha llevado al agotamiento de existencias en algunos puntos de venta. Las autoridades aseguran que se están gestionando nuevos abastecimientos para asegurar la continuidad de la estrategia tanto este año como el próximo, según publicó el viceministro Domínguez en X.

El sistema MIRA permite la detección temprana de plagas, sequías y exceso de humedad, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sector agrícola salvadoreño. ( Cortesía: Viceministro Óscar Domínguez)
El sistema MIRA permite la detección temprana de plagas, sequías y exceso de humedad, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sector agrícola salvadoreño. ( Cortesía: Viceministro Óscar Domínguez)

La asistencia a pequeños agricultores de subsistencia ha sido reforzada a través del Bono Agrícola, que actualmente llega a más de 500.000 productores. Además, existe un acuerdo con la FAO y el PMA que permite asistir a aproximadamente 100.000 personas adicionales con semillas de calidad, insumos y capacitación técnica. Esta coordinación internacional apunta a consolidar la seguridad alimentaria nacional, explicó Domínguez en la red social.

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La incorporación del sistema MIRA facilita información satelital detallada para la toma de decisiones oportunas, como advirtió Domínguez: "MIRA permite generar análisis de riesgos y detectar de forma temprana la presencia de plagas, enfermedades, hongos, sequías o exceso de humedad. Es una herramienta clave para la toma de decisiones oportunas“, escribió el funcionario en X.

El Ministerio sostiene que, pese a críticas sobre el origen de los productos agrícolas y sobre el peso de las importaciones, la producción nacional mantiene abastecimiento regular y precios estables incluso en escenarios de restricciones internacionales. El gobierno atribuye este resultado al aumento de la producción local y a la reducción de intermediarios en los canales de comercialización.

A través de la coordinación con FAO y PMA, el gobierno asiste a 100.000 personas adicionales con semillas, insumos agrícolas y capacitación técnica avanzada. (Cortesía: Viceministro Óscar Domínguez)
A través de la coordinación con FAO y PMA, el gobierno asiste a 100.000 personas adicionales con semillas, insumos agrícolas y capacitación técnica avanzada. (Cortesía: Viceministro Óscar Domínguez)

El Salvador también sigue siendo considerado un país referente en el control fitosanitario, específicamente en la erradicación del gusano barrenador, y mantiene, según el Ministerio, una de las canastas básicas más accesibles de la región. El enfoque de la política agroalimentaria, según la declaración oficial, reside en “aumentar la producción nacional, fortalecer los canales de comercialización sin intermediarios y respaldar directamente a nuestros agricultores”.

El abastecimiento ininterrumpido y la reducción de la inflación alimentaria como frutos de la estrategia oficial

Desde diciembre de 2024 hasta el momento, El Salvador no ha registrado días de desabastecimiento alimentario y ha mantenido la inflación de alimentos en el nivel más bajo del continente americano. La elevación de la producción local, el monitoreo inteligente de riesgos y la asistencia técnica respaldada por organismos internacionales se presentan como los principales factores detrás de estos resultados, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

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