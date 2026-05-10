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María Becerra contó el problema que sorteó previo a su show en los Premios Platino: “Antes de salir me descompuse”

La intérprete de “Corazón Vacío” se lució al inicio de la ceremonia en la Riviera Maya y relató la intimidad de su presentación

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La cantante María Becerra dio detalles de su show en el escenario de los Premios Platino

Entre directores, guionistas y actores de primer nivel, María Becerra se robó todas las miradas al inicio de los Premios Platino al cantar en el escenario de la Riviera Maya. Sin embargo, lo que comenzó con sumo entusiasmo se tornó en un momento de nervios para la quilmeña, quien tuvo que sortear un problema de salud ante el calor que se vivía.

En la previa de la ceremonia, Becerra brilló en la alfombra roja con un look que fusionó romanticismo vintage y rebeldía arquitectónica. La joven eligió un corset marfil con varillas expuestas y detalles de encaje, acompañado por transparencias que revelaban la estructura interna de la prenda. El diseño resaltó sus tatuajes y se completó con uñas negras extra largas, aportando un contraste audaz. El peinado recogido con mechones sueltos y el maquillaje natural acentuaron su frescura, donde además abrió la gala con una balada emotiva de su canción “Recuerdo que nunca existió”.

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Al ser consultada por una periodista de la transmisión oficial, la oriunda de Quilmes explicó: “Estoy muy feliz, me siento muy honrada, hoy vengo a cantar, a abrir la gala. Vamos a cantar una balada, súper especial, hicimos una versión en orquesta muy bonita de “Recuerdo que nunca existió”, una canción de mi nuevo álbum. Estoy encantada de estar acá, con toda esta gente tan talentosa e increíble, esperando vivir una noche muy linda”.

Así las cosas, en los primeros minutos de la ceremonia, la joven deslumbró con su talento. Sin embargo, al bajarse del escenario, la cantante relató el problema que enfrentó en ese contexto: “Fue increíble, pero antes de salir me descompuse por el calor, me bajó la presión. Es una locura el calor que hace acá. Igual feliz, salió todo hermoso, le mando un saludo a la gente de las redes”.

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La cantante María Becerra posa en la alfombra roja de los Premios Platino Xcaret

Semanas atrás, Becerra vivió uno de los momentos más movilizantes de su año cuando acompañó a una fanática que atravesó un delicado momento de salud. Desde el Hospital Italiano de Buenos Aires, la joven Sol Varacalli publicó una serie de imágenes que rápidamente se viralizaron. En la primera de ellas se la puede ver sentada junto a una camilla, con la pulsera hospitalaria colocada en su muñeca y una frase breve pero contundente: “En tus manos Dios”. La escena, íntima y sin filtros, reflejó la tensión previa a la operación y la fe con la que enfrentó ese momento clave.

Horas más tarde, ya desde la habitación, la joven mostró una imagen más distendida junto a la cantante quilmeña, con una sonrisa que contrastaba con la situación. En ese registro se percibe el apoyo cercano de la artista, un factor fundamental en un proceso que, desde el inicio, estuvo atravesado por la incertidumbre y la lucha contra una enfermedad compleja.

Pero fue el siguiente posteo el que llevó tranquilidad absoluta a quienes siguen su historia: “Ya salí de la operación. Salió todo bien”, escribió, acompañado de un corazón rojo. La frase, simple y directa, se convirtió en un alivio colectivo para miles de usuarios que habían seguido de cerca su caso y que, semanas atrás, se movilizaron ante el pedido de ayuda para costear el tratamiento.

María Becerra es la primera artista de la noche en presentarse en los Premios Platino. (Captura de video)
María Becerra es la primera artista de la noche en presentarse en los Premios Platino. (Captura de video)

Actualmente, Sol busca avanzar con la segunda etapa de su tratamiento, ya que si bien fue diagnosticada con cáncer por un tumor en su ojo, hoy en día una metástasis afecta su hígado. Por esa razón, la joven apela a la solidaridad y a reunir el dinero suficiente para su próximo tratamiento

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