Ciudad de Guatemala recibe primeras cabinas del sistema AeroMetro

Cabinas verdes del Aerometro de Mixco de la Municipalidad de Guatemala transitan sobre una concurrida avenida, ofreciendo una vista aérea del paisaje urbano de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de Guatemala recibió las primeras cabinas y equipo estructural del sistema AeroMetro. La llegada, anunciada por medio de redes sociales este sábado, marca un avance tangible en la implementación del sistema de transporte público masivo por cable aéreo.

El alcalde de la municipalidad, Ricardo Quiñónez, verificó personalmente la descarga de las cabinas y la maquinaria. Además, el funcionario explicó que la recepción de estos insumos provenientes de Europa representa un paso clave para la siguiente etapa de construcción.

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Quiñónez detalló en un video: “Es un mecanismo practico. Los asientos son inoxidables para una mayor duración, también se pueden levantar. Dentro de la cabina se puede llevar bicicletas, camillas o trasladar algo más grande”.

AeroMetro, impulsado por la Municipalidad de Guatemala, cuenta con una inversión estimada de Q1,216 millones (unos USD 159 millones) y opera bajo un esquema de concesión a 25 años, según datos difundidos por Soy502 y otros medios locales. El sistema utilizará tecnología electromecánica, funcionará con energía eléctrica y tendrá capacidad para transportar hasta 374 mil usuarios diarios en más de 450 cabinas.

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El nuevo sistema de transporte por cable aéreo apunta a resolver la congestión vial crónica con una alternativa sostenible y eléctrica. (Cortesía: Aerómetro Guatemala)

Cada cabina posee capacidad para 12 pasajeros, y circulará de forma continua a una velocidad de 23.4 km/h. El diseño contempla el paso de una cabina por cada estación aproximadamente cada seis segundos, lo cual permitirá agilizar los desplazamientos en la ciudad.

La obra avanza con la fundición de pilotes y el montaje inicial de las estructuras que sostendrán las estaciones y las líneas de cable. La Municipalidad de Guatemala informó que desde el pasado domingo 3 de mayo, por estos trabajos, se redujo a un carril la calle Montúfar, en la zona 9, para facilitar la logística de la obra.

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De acuerdo con el citado medio, la finalización de la primera fase operativa se prevé para 2026 o, como fecha máxima, durante el primer trimestre de 2027.

AeroMetro: movilidad eléctrica, reducción de tiempos y beneficios ambientales

El sistema AeroMetro introduce una nueva alternativa de transporte público entre la Ciudad de Guatemala y Mixco. Entre los beneficios principales, la municipalidad señala que el tiempo de viaje se reducirá en más de 50%, permitiendo que el trayecto entre ambos puntos tome entre 30 y 40 minutos. El sistema está diseñado como una solución de movilidad moderna, accesible, segura y rápida, capaz de transportar hasta 5,500 personas por hora. Esta capacidad equivale a lo que ocuparían 110 buses en dos carriles de la Calzada Roosevelt.

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El AeroMetro funcionará con energía 100% eléctrica, lo que garantiza cero emisiones de carbono durante su operación. Como parte de las acciones ambientales, la municipalidad también anunció la siembra de 3,000 árboles en el área de impacto del proyecto. El objetivo es no solo reducir la congestión vehicular, sino también contribuir a la mejora del entorno urbano y la calidad del aire.

La Municipalidad de Guatemala impulsa el sistema AeroMetro, una solución de transporte eléctrico de cero emisiones que conectará Ciudad de Guatemala y Mixco, reduciendo el tiempo de viaje significativamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Municipalidad de Guatemala afirma que el sistema ofrecerá una solución efectiva y sostenible, integrando tecnología de punta y promoviendo la revitalización de espacios públicos.

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El trayecto total del AeroMetro será de aproximadamente 9 kilómetros y conectará puntos clave de la ciudad, facilitando la movilidad diaria de miles de personas y fortaleciendo la red de transporte público de la región.