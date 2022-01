Cuáles son los 50 vinos que hay que descubrir en 2022

La diversidad de las etiquetas refleja el gran momento de la industria vitivinícola en general y de algunas bodegas en particular

Como en cada actividad, siempre se hace un balance de los vinos que surgieron durante el año para entender que pasó y poder sacar conclusiones de cara a lo que viene. Es un juego entretenido, buscar aquellos vinos que sobresalieron del resto y armar un listado que sirva de referencia para seguir descubriendo nuevas etiquetas. No se pudieron degustar todos los vinos argentinos, que son más de seis mil, pero sí la mayoría de ellos. Esto permite armar una selección bien representativa, y en lugar de solo abarcar a los mejores vinos del año por su calidad, también reflejada en los puntajes, se incluyeron varios vinos que abarcan otros aspectos tan importantes como el cualitativo, ya sea un varietal, una zona, un hacedor, un estilo o un concepto, intentando abarcar también distintos segmentos de precio. Cada vino seleccionado tiene una razón de ser explícita, y eso se transmite en las copas. Quizás no de manera literal, pero sin dudas sus características hacen posible el placer al beberlos.

La diversidad de estas etiquetas refleja el gran momento de la industria vitivinícola en general y de algunas bodegas en particular.

A diferencia de 2020, volvieron los viajes a las zonas productivas para entender mejor lo que se hace, como así también los eventos, con la presencia de los hacedores (agrónomos y enólogos); los verdaderos protagonistas junto con los vinos. También siguieron las degustaciones virtuales que suman porque también permiten degustar frente a frente con los viticultores.

Para seleccionar un puñado de vinos entre tantos elaborados hace falta degustar muchos de ellos. Pero también analizar de donde viene cada uno y hacia donde va. Si esa búsqueda anunciada se tradujo en el cumplimiento de un objetivo vínico, o quedó solo en un buen intento. La información acumulada de varios años sirve también para determinar si el potencial de una zona se puede convertir en realidad, si una cepa de moda puede transformarse en un clásico, si el Malbec puede consagrarse ya no a nivel nacional sino en todo el mundo, y muchas cosas más.

En vitivinicultura todo es prueba y error, y por más que todos los hacedores tengan las mejores intenciones, ya que en el fondo trabajan para embotellar placer, no siempre se pueden cumplir los objetivos

En vitivinicultura todo es prueba y error, y por más que todos los hacedores tengan las mejores intenciones, ya que en el fondo trabajan para embotellar placer, no siempre se pueden cumplir los objetivos. A veces por los caprichos de la naturaleza, otras porque las decisiones no fueron las correctas, y otras simplemente porque no todos los lugares son igual de especiales para dar con grandes vinos.

Para el consumidor elegir no es tan fácil, pero siempre es mejor tener muchas opciones disponibles en las góndolas. Y así, una muestra bien seleccionada puede ser representativa y descriptiva de lo que está pasando, y puede ayudarlo a elegir mejor a lo largo del año.

La dinámica del vino argentino no se detuvo por la pandemia, es más, se incrementó. Y si bien se sabe que la calidad ya no es un valor agregado sino una obligación, siempre estarán los mejores vinos, esos que hacen la gran diferencia con la sumatoria de pequeños detalles que se empiezan a lograr cuando una cepa está plantada en el lugar indicado y se la trata de la mejor manera posible. Y es gracias a la interpretación de ese lugar especial que la diversidad está garantizada. Estos vinos necesitan foco en cada uno de esos detalles y hoy lo logran tanto pequeños (grandes) productores como las grandes bodegas que destinan sus mejores recursos para dar con vinos únicos, siempre en cantidades limitadas por el terruño. Obviamente, esos vinos escasos llegan al mercado a precios altísimos en pesos, pero si se los convierte a dólares y se los compara con sus pares internacionales del mismo nivel cualitativo, estarán por debajo. Incoherencias de mercado que no es culpa ni del vino ni de los consumidores.

Para lograr una selección que refleje cómo está el vino argentino solo se tomaron en cuenta las novedades lanzadas al mercado en 2021. Esto significa que muchas bodegas quedaron afuera, simplemente porque no presentaron nuevas etiquetas, más allá de exportarlas o mandarlas a los canales de venta. Además, la falta de concursos y ferias de vinos impidió degustar como todos los años. Sin embargo, la cantidad de vinos degustados a lo largo del 2021 permitieron crear una lista consistente.

Para su mejor comprensión se la dividió en cuatro categorías: Malbec fuera de serie, Otros tintos, Blancos y Espumosos y naranjos. En general son vinos de alta gama (precios altos) ya que son los exponentes que marcan el camino, los que se animan a ir un paso más allá. Sin embargo, también hay vinos que lograron llamar la atención a precios más moderados. También se buscó no repetir vinos de una misma línea para poder incluir la mayor cantidad de bodegas.

Acá lo importante no es determinar cuál es mejor (más allá que cada vino se publica con su puntaje), sino poder interpretar el mensaje de cada uno de ellos, sus aportes a la categoría y su legado. De esta forma el consumidor puede disfrutarlos, forjando su gusto a través de un mayor conocimiento.

Los vinos del año

Malbec fuera de Serie (23 vinos)

La re-consolidación del Malbec como el mejor exponente nacional es la mejor noticia del año. Por un lado, sigue siendo la variedad que mejor expresa cada lugar y la interpretación de esos lugares por parte de los hacedores. Eso explica que siga siendo el mayor protagonista de las novedades, y el más diverso en cuánto a estilos se refiere, permitiendo a los hacedores hilar cada vez más fino. A su vez, esto les permite llamar cada vez más la atención en los mercados de consumo, porque el Malbec hace tiempo que dejó de ser un vino original, para convertirse en una realidad, tan diversa de orígenes y estilos que permitió soñar con llegar más allá. El tiempo pasó, cada cosecha dejó sus enseñanzas y los hacedores aprovecharon la oportunidad al máximo. Hoy, la cuestión ya no es demostrar que el mejor Malbec del mundo es el argentino, sino empezar a comprobar que los mejores exponentes nacionales están a la altura de los mejores vinos del mundo. Y eso es lo que empiezan a reflejar estos vinos a base de Malbec fuera de serie.

1-Argento Single Block 1 Paraje Altamira Organic Vineyard Malbec 2019

Bodega Argento, IG Paraje Altamira, Valle de Uco $1900

No solo por ser un Malbec orgánico y de esta calidad, sino porque el joven enólogo Juan Pablo Murgia ha encontrado la mejor parcela para reflejar un lugar muy especial, y lo demuestra por tercer año consecutivo con este vino. De aromas intensos, paladar moderno y de con buen volumen. Hay frutas de baya con dejos herbales que hablan de la zona, con texturas finas y firmes que le garantizan buena guarda. Puntos: 93

2-Kaiken Disobedience by Francis Mallmann 2019

Bodega Kaiken, Mendoza $2000

Inspirado en el amor, la libertad y la celebración de la amistad, nace el primer vino de la casa realizado junto al famoso cocinero Francis Mallmann. Se trata de un moderno blend de Malbec del Valle de Uco (60%), con toques de Cabernet Sauvignon y Merlot de Vistalba. De aromas equilibrados y carácter frutado con cierta madurez. Paladar voluptuoso y franco, paso mordiente y un final que lo muestra todavía joven. Tiene potencial por su buen agarre y frescura. Puntos: 91

3-Terrazas Grand Malbec 2018

Terrazas de los Andes, Mendoza $2800

Combinando uvas de tres terruños mendocinos bien diferentes, el enólogo Gonzalo Carrasco logró una vez más un Malbec con personalidad propia. Aromas bien de frutas negras, con buen volumen y especias, también algo de hierbas. Paladar franco y con una potencia bien domada por la frescura. Es un vino generoso y moderno, más classy en nariz, pero bien moderno en boca, con texturas incipientes. Completo y largo. Puntos: 92,5

4-Magno Córpore Gran Malbec 2018

Finca Bandini, Las Compuertas, Luján de Cuyo $3450

Magno Córpore Gran Malbec 2018, el elegido de Finca Bandini, Las Compuertas, Luján de Cuyo

Gran exponente con una visión actual de Malbec de lugar tradicional. Eligiendo las parcelas junto al agrónomo Marcelo Canatella, y trabajando el vino con microvinificación, Marcelo Pelleriti lo pensó para transmitir el lugar hoy y dentro de 20 años. De aromas equilibrados pero intensos, con cuerpo y fuerza, y las notas de crianza que acompañan. De trago amplio, con taninos firmes y leves dejos herbales que aportan carácter y resaltan su perfil auténtico de Las Compuertas. Puntos: 92

5-Don Nicanor Villa Blanca Estate 2017

Nieto Senetiner, Vistalba, Luján de Cuyo $3800

Nieto Senetiner, Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza

Si bien dejó de llamarse Single Vineyard, mantiene su esencia de lugar tradicional. De aromas compacto y maduros, típicos de la zona y de la cosecha. Con buen cuerpo y un carácter frutal definido, taninos firmes y pulidos, y final persistente ahumado gracias a una crianza de 24 meses. Santiago Mayorga, logra un homenaje en forma de vino al lugar y al Malbec, pero también al precursor de la bodega, Nicanor Nieto. Puntos: 92

6-Cadus Single Vineyard Viña Vida Malbec 2016

Cadus Wines, Los Chacayes, Valle de Uco $5100

Cadus Single Vineyard Viña Vida Malbec 2016, el vino elegido de Bodega Cadus Wines, Los Chacayes, Valle de Uco, Mendoza

Santiago Mayorga vinifica las uvas de esta viña modelo al pie de Los Andes, desde que llegó a la bodega. Hoy, con esta flamante cosecha el winemaker consolida la etiqueta y la coloca entre las más destacadas. De aromas definidos, con carácter y elegancia. Algo concentrado, pero con la frescura del año resaltada por sus taninos incipientes, y con la madera que empieza a integrarse. De final largo, con potencial. Puntos: 93

7-Fabre Montmayou Grand Vin 2017

Bodega Fabre Montmayou, Vistalba, Luján de Cuyo $5600

Hervé J. Fabre, de Bodega Fabre Montmayou, Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza

Creado a fines de los ‘90 y elaborado con uvas de un viñedo plantado en 1908, sigue siendo un gran exponente de la primera zona. Blend a base de Malbec, con toques de Cabernet Sauvignon y Merlot, creado por Hervé Joyaux Fabre y vinificado por el enólogo Juan Bruzzone. En sus aromas se siente la madurez de la zona y de la cosecha, hay frutas negras y especias, con la crianza que acompaña. Voluptuoso y amable, con cierta frescura y buen agarre. Puntos: 93,5

8-Lindaflor Malbec 2015

Bodega Monteviejo, Tunuyán, Valle de Uco $5900

Sin dudas es uno de los vinos que ayudó a posicionar al Valle de Uco y al Malbec argentino en el mundo. Dueño de un estilo inconfundible, siempre llega al mercado cuando está en un gran momento, más allá de su potencial de guarda. Sus aromas intensos y algo cálidos hablan de la cosecha, con equilibrio y fuerza. Paladar de frutas maduras, especias y notas de crianza que aportan complejidad. Taninos aún firmes que le dan profundidad a cada trago. Puntos: 93

9-Autóctono Malbec 2017

Bodega Vistalba, Gualtallary, Valle de Uco $6000

Autóctono Malbec 2017, el vino elegido de Bodega Vistalba, Gualtallary, Valle de Uco

Es una de las novedades de la bodega comandada por Carlos Pulenta y su hija Paula. Un puro Malbec de altura, moderno y fresco, que inaugura un nuevo terruño para la casa. Sus aromas afrutados y herbales hablan del lugar. De trago intenso, casi vibrante, muy apoyado en sus texturas finas que prolongan el final de boca en el que se combinan la fruta y suaves dejos ahumados aportados por la crianza en fudres. Con gran capacidad de guarda. Puntos: 92

10-Puna Gran Reserva Malbec 2018

Bodega Puna, Cachi, Salta $6500

El bajo rendimiento (3000 kg/ha) y la juventud de las viñas (9 años) se suman al carácter del lugar, dándole al vino una intensidad en aromas y sabores muy atractiva. Una vez más Luis Asmet (enólogo) ha logrado solo 3500 botellas de este Malbec de extrema altura calchaquí, pero con toque internacional, ya que cuenta con la ayuda de su amiga y experta internacional en vinos, María Isabel Mijares. Es expresivo y amplio, con buena madurez de fruta y más frescura que la cosecha 2017. Puntos: 91,5

11-Casa Petrini Imán Malbec 2017

Casa Petrini, Tupungato, Valle de Uco $7500

Casa Petrini

Nace en parcelas seleccionadas sobre suelos con rocas volcánicas y propiedades magnéticas, de ahí el nombre de este ícono en el que Ariel Angelini muestra un costado diferente del Malbec. De aromas equilibrados, más expresivos que en su cosecha debut (2016), y trago consistente. Hay fluidez con agarre, y frutas negras que se combinan con hierbas, llevando el paisaje a la copa. Es un vino de texturas empezando a dar sus primeros pasos. Puntos: 94

12-Trapiche Iscay Malbec, Cabernet Franc 2017

Bodega Trapiche, Valle de Uco, Mendoza $9000

Este vino fue evolucionando con el tiempo, siempre con el mismo objetivo, lograr la mejor expresión posible a partir de dos uvas, haciendo honor al significado de su nombre. A partir de Malbec (67%) de Gualtallary y Cabernet Franc (33%) de Los Indios, Sergio Casé y Marcelo Belmonte lograron un tinto profundo, de paladar amplio y expresivo, con fuerza y equilibrio. Carácter frutal fresco con taninos que marcan su paso, resaltando los dejos herbales y la crianza. Puntos: 93

13-La Gran Nave 2018

Canopus, El Cepillo, Valle de Uco $9800

Gabriel Dovskin no se detiene y va, como su Nave, y esta Gran Nave, que nace en su pequeño viñedo orgánico en El Cepillo. Las uvas para este Malbec provienen de parcelas con un carácter especial, seleccionadas gracias al conocimiento que proponen cada cosecha. De aromas frescos con tonos de madurez y algo de confituras. Voluptuoso y de paso consistente, con taninos muy finos que resaltan su tensión en boca, y un final complejo entre ahumado, floral y grafito. Puntos: 93

14-Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec 2018

Pyros Wines, Valle de Pedernal, San Juan $10.500

Es uno de los pilares de la recuperación de San Juan y de los íconos de Pedernal, un valle con suelos y clima únicos para la vid. Y además es un Malbec que desde 2016 demuestra cada vez más carácter de lugar. La dupla Paula González y Gustavo Matocq (bodega y viñas) al frente de un gran equipo, logra un tinto sanjuanino de excepción una vez más. De aromas compactos, carnoso y con buen agarre, voluptuoso más rojo en su mensaje frutal. Concentrado, con fuerza y potencial. Puntos: 93,5

15-Il Varone Gran Malbec 2018

Familia Mastrantonio, Los Chacayes, Valle de Uco $12.000

A partir de una parcela seleccionada en Casa de Uco de Malbec orgánico, el joven winemaker Sebastián Bisole creó el vino ícono de esta joven bodega, creada por Diego Mastrantonio en 2015, y que ya va por su séptima cosecha. Este Malbec co-fermenta con Cabernet Franc y Petit Verdot en barricas francesas nuevas de 300 y 500 l. De aromas delicados típicos de Los Chacayes, con buen músculo, texturas finas y una profundidad propia de gran vino. Puntos: 94

16-Mendel Malbec DOC Luján de Cuyo 2019

Mendel Wines, Perdriel, Luján de Cuyo $12.500

Mendel Malbec DOC Luján de Cuyo 2019, el elegido de Bodega Mendel Wines, Perdriel, Luján de Cuyo

Con el lanzamiento de este vino ícono se relanza la DOC más prestigiosa de la Argentina. Un Malbec inconfundible by Roberto de la Mota, de aromas compactos e intensos, bien apoyados en las frutas rojas y negras (ciruelas y moras), con toques de crianza. De paladar amplio y franco, voluptuoso y con taninos suaves, pero paso consistente. De trago profundo y expresivo, aún se lo siente muy joven, pero ya se puede disfrutar. Puntos: 93,5

17-La Linterna Finca El Milagro La Consulta Malbec 2015

Bemberg Estate Wines, La Consulta, Valle de Uco $13.000

El desafío de Daniel Pi es lograr el mejor vino de su historia en cada uno de los micro terroir donde la familia Bemberg puso el ojo. Y eso se renueva cada año. En su tercera cosecha, este vino demuestra el lugar reflejando la añada, con estilo y elegancia. De buen cuerpo y paladar amplio, con agarre, un carácter frutal generoso, la crianza bien integrada y su fuerza equilibrada por el tiempo, bien La Consulta. Puntos: 93

18-Viña Cobos Chañares Estate Vineyard Designate Malbec 2018

Viña Cobos, Los Árboles, Valle de Uco $15.000

Para Andrés Vignoni Chañares representa el presente y el futuro del Malbec. De aromas limpios y austeros, compactos pero frescos, con leves dejos de frutos negros y hierbas. Paladar franco y vertical, de buen volumen, con la fruta y la crianza conviviendo y los taninos mordientes que van a ganar equilibrio. Hay un buen carácter de fruta, con gracia y profundidad, y equilibrio entre expresión y cuerpo. Un Malbec e lugar con carácter y buen potencial. Puntos: 93

19-Catena Zapata Malbec Argentino 2018

Catena Zapata, Mendoza $18.200

Tintos Malbec de Catena Zapata

Desde 2004 este Malbec marca el camino, porque no se hace a partir de un viñedo sino de una combinación de uvas, provenientes de viñedos viejos en La Consulta y Lunlunta. Y una vez más, Alejandro Vigil logra contar una historia a partir de un vino. De aromas diversos y equilibrados, frutales y florales. Entra con gracia y buen volumen, refresca con vivacidad, es amplio y generoso en sus expresiones. Todavía joven, pero con la clase de un grande. Puntos: 95

20-Noemia 2019

Bodega Noemia, Mainqué, Alto Valle de Río Negro $18.500

Desde su primera cosecha (2001) fue concebido como un vino de lugar. Y una vez más, Hans Vinding-Diers, demuestra que su visión era la correcta. La 2019 fue una cosecha fresca y se nota que le vino muy bien al Noemia. Sus aromas son tensos y de frutas negras, con algo de especias secas. Al entrar en boca se lo siente más vertical, pero sin perder volumen de Malbec. Gran balance entre textura y fluidez, con más delicadeza en su mensaje. Puntos: 97

21-Zuccardi Piedra Infinita 2018

Zuccardi Valle de Uco, Paraje Altamira $22.000

Sebastián Zuccardi ha dado con el lugar, según lo confirma este vino y sus exponentes de parcela (Supercal y Gravascal); los tres al tope de los rankings. Pero este refleja el carácter de toda la finca. Es un Malbec de aromas perfumados, con algo floral y de tierra mojada. Buena fruta negra, con volumen y cierta concentración. Paladar franco y equilibrado, con fuerza en su paso y textura granulosa, con la frescura bien integrada. Todavía joven y con mucho potencial. Puntos: 96

22-Miguel Escorihuela Gascón Single Vineyard Malbec 2017

Bodega Escorihuela Gascón, El Cepillo, Valle de Uco $25.000

Cerrando el año, Matías Ciciani Soler sorprendió con este Malbec de aromas terrosos y con algo de frutas pasas que hablan de la madurez de la añada. De carácter equilibrado y con cierta intensidad, se nota la búsqueda de un vino maduro, pero con frescura. Acá hay un clasicismo diferente, un vino del Valle de Uco que se comporta con la “experiencia” de la primera zona. Ofrece un equilibrio entre cuerpo y frescura muy interesante. Puntos: 93,5

23-PerSe Iubileus 2018

PerSe, Gualtallary Monasterio $35.000

La personalidad y el estilo ya están fuera de discusión acá, porque más allá de la impronta de los hacedores (David Bonomi y Edy Del Popolo) el lugar se siente. Muy expresivo, quizás el más imponente hasta hoy, con ese carácter de Malbec fresco, con fruta negra y toque de hierbas. Paladar tan amplio como refrescante, bien texturado. De trago franco y jugoso, con una equilibrada tensión que aporta mayor profundidad y un final cristalino, con pureza y potencial. Puntos: 95

Otros tintos (18 vinos)

Si bien dos grandes títulos que deja el año como conclusiones es “El Pinot Noir encontró en Patagonia” y “San Juan está de vuelta”, lo cierto es que los vinos donde el Malbec no es protagonista y se destacan también son muchos. Y eso habla muy bien de una diversidad que se va consolidando, quizás ya no tanto ampliando el espectro, pero si profundizando en cepas y zonas. Siempre habrá “vinos originales” que rompan el molde, no obstante, hay categorías que se van encolumnando detrás del Malbec, y que gozan de gran potencial. El Cabernet Sauvignon está más presente que nunca, y listo para jugarle de igual a igual al Malbec, al menos por el segundo puesto. El Cabernet Franc sigue de moda, el Pinot de Patagonia se consolida, el Merlot da pelea y los blends se logran cada vez mejor.

24-Fin Single Vineyard Finca La Surpina Syrah 2019

Bodega Del Fin del Mundo, San Patricio del Chañar, Neuquén $1650

Fin Single Vineyard Finca La Surpina Syrah 2019, de Bodega Del Fin del Mundo, San Patricio del Chañar, Neuquén

Si bien Pinot Noir es la uva emblema de la región y de la bodega, el Syrah es la cepa preferida de la familia Eurnekian. Este es un vino diferente, por lo tenso y fresco, propio de su juventud, pero también por la búsqueda de una identidad propia. De buen volumen, más vertical que sus antecesores y apoyado en las especias frescas, con las texturas y las frutas negras que se sienten por detrás. Llena la boca con fuerza, es persistente y tiene mucha vida por delante. Puntos: 92

25-Saurus Barrel Fermented Pinot Noir 2019

Familia Schroeder, San Patricio del Chañar, Neuquén $2100

El trabajo que viene haciendo Leo Puppato con el Pinot Noir se ve reflejado en todos los exponentes que elabora, pero más en este, porque si bien no es el top de la bodega (Familia Schroeder), es el más completo. De aromas delicados y más frescos que el 2018, paladar franco y agradable, con taninos finos que resaltan su carácter frutal típico. De buen volumen y fluidez, llena la boca con gracia, y su final persistente se percibe equilibrado. Puntos: 91

26-Doña Paula Altitude Series 1350 2019

Bodega Doña Paula, Gualtallary, Valle de Uco $2100

Doña Paula Altitude Series 1350 2019, el elegido de Bodega Doña Paula, Gualtallary, Valle de Uco

El estudio de los terruños que viene haciendo desde hace varios años Martín Kaiser, enólogo y viticultor de la casa, se percibe en casi todas las líneas de vino. Como en este original blend de Cabernet Franc (50 %), Malbec (45 %) y Casavecchia (5 %), que refleja muy bien el lugar. Moderno, de texturas finas y una fuerza frutada refrescante, sus aromas son expresivos y su paladar franco. De trago fluido y consistente, con agradables dejos de frutos negros. Puntos: 91

27-Hermandad Winemaker Series Petit Verdot 2018

Falasco Wines, Mendoza $3300

Hermandad Winemaker Series Petit Verdot 2018, el elegido de bodega Falasco Wines, Mendoza

Desde su desembarco en la bodega, Alejandro Cánovas se dedicó a desarrollar los tintos de alta gama, y puso el foco en su querido y admirado Petit Verdot. De aromas intensos y algo maduros, con buen protagonismo de la crianza. En boca se perciben notas de fruta pasa y especias, con paso mordiente fino, buen cuerpo y leves dejos vegetales sobre el final. De carácter classy y equilibrado por el paso del tiempo, pero se mantiene voluptuoso y con la fuerza que habla del varietal. Puntos: 91

28-Tano Uvaggio 2019

BIRA, Valle de Uco, Mendoza $4800

Tano Uvaggio 2019, BIRA, Valle de Uco, Mendoza

Además del cambio de cosecha, hay más protagonismo en este blend y menos de Malbec, pero con la misma intención. Sus aromas compactos, con dejos de frutas negras hablan también de una crianza más integrada respecto del 2018. De buen volumen, con buen agarre y texturas mordientes, y un final a puras frutas rojas de baya con toque floral. Hay fluidez con consistencia, tensión y una acidez sostenida que invita a seguir disfrutándolo; más, en la buena mesa. Puntos: 92

29-Dominio Gran Cabernet Sauvignon 2017

Rutini Wines, Gualtallary, Valle de Uco $5200

Mariano Di Paola, el gran enólogo de la casa, ya no tiene que demostrar nada. Sin embargo, sigue buscando la máxima expresión posible del Cabernet Sauvignon mendocino. Acá ha logrado un tinto de aromas clásicos y delicados, con buen agarre y leves dejos ahumados de la crianza. Con perfumes más vegetales y cierta profundidad en boca, matizada por sus taninos finos. Un tinto pensado para disfrutar hoy y en varios años, con tipicidad varietal y de lugar. Puntos: 92

30-Salentein Primus Pinot Noir 2018

Bodegas Salentein, IG San Pablo, Valle de Uco $5700

Más de veinte años pasaron desde la creación de este vino que, sin dudas, ha llegado a su punto máximo de expresión, ya que el constante estudio de los suelos, el clima y el comportamiento de los clones, permitió al equipo enológico, liderado por José “Pepe” Galante, superar lo hasta aquí logrado con este difícil cepaje. Elegante y equilibrado, de aromas terrosos y secos, con algo de cuero, hongos, hojas y fruta madura. Sorprende por su vivaz elegancia y un gran potencial de guarda. Puntos: 93

31-Gran Enemigo Single Vineyard El Cepillo Cabernet Franc 2017

Bodega Aleanna, El Cepillo, Valle de Uco $6400

Gran Enemigo Single Vineyard El Cepillo Cabernet Franc 2017 el elegido de Bodega Aleanna

Alejandro Vigil sigue repartiendo sus días entre los Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay y Cabernet Franc (entre otros) con la misma pasión (y obsesión) que, en sus comienzos profesionales, buscando el mejor lugar para cada una. Y en El Cepillo encontró un terruño ideal para este vino. Que vuelve a sobresalir, con sus aromas expresivos, buen cuerpo y fluidez, frutas rojas y especias. Acá, los sabores y texturas también están atravesados por su mano. Puntos: 93

32-Riccitelli Old Vines from Patagonia Merlot 2017

Matías Riccitelli, Río Negro, Patagonia $6500

Nace en antiguos viñedos, plantados a principios de los 70, en Allen y Guerrico; zonas tradicionales de Río Negro. Hasta allí llega el joven winemaker propuesto a rescatar, no solo esas viñas casi olvidadas sino también el Merlot patagónico. Delicado, pero con fuerza, de aromas equilibrados a frutas negras y especias. En noca entra suave, pero su trago es consistente, sus taninos amables y su final matizado por la crianza continúa en barricas. Puntos: 93

33-Bianchi IV Generación Selected Blocks Gran Corte 2019

Bodegas Bianchi, Los Chacayes, Valle de Uco $6500

Segunda cosecha de este blend de Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, con toque de Petit Verdot para potenciar la fuerza salvaje del lugar, según su hacedor Silvio Alberto. De aromas intensos y expresivos, paladar amplio y moderno, también fresco y jugoso, con texturas finas que resaltan la frescura y lo hacen más vertical. Todavía se lo siente joven, pero con la madera y la fruta bien balanceada. Se siente el lugar y se nota su potencial. Puntos: 93

34-Domaine Nico La Savante Pinot Noir 2017

Domaine Nico, Valle de Uco, Gualtallary $6800

Laura Catena sigue enfocada en los vinos de parcela y junto al enólogo Roy Urvieta ha desarrollado una línea entera dedicada al Pinot Noir. Este nace a 1450msnm y presenta aromas delicados y típicos, algo maduros propios de la añada. La madera bien integrados aporta texturas muy sedosas. De entrada, refrescante, con notas de cerezas, especias y cierta terrosidad. No solo está apoyado en la fruta sino también en los taninos finos y elegantes. Puntos: 93

35-Flechas de los Andes Gran Corte 2018

Bodega Flechas de los Andes, Vista Flores, Valle de Uco $6900

Pablo Richardi, Bodega Flechas de los Andes

Desde la primera cosecha (2004) Pablo Richardi elabora este blend, siempre concebido para la guarda. No obstante, a partir de 2015 hubo un gran cambio en el vino, sobre todo en su frescura, y eso se nota más marcado en este 2018. De aromas equilibrados, bien de frutas negras, con dejos herbales. Buen cuerpo, voluptuoso, con taninos incipientes que resaltan su paladar más fresco, y la madera se mejor integrada. Esto le asegura más potencial de guarda. Puntos: 93

36-Victoria Durigutti Corte de Finca 2017

Durigutti Family Winemakers, Las Compuertas, Luján de Cuyo $10600

Héctor y Pablo; los hermanos winemakers; rinden homenaje a su madre (Victoria) y también a Las Compuertas. Y si bien la combinación suena compleja (Malbec 35%, con Cabernet Franc, Petit Verdot y toques de Cordisco y Charbono) es el fiel reflejo de la finca. De aromas bien afrutados (frutas negras y rojas de bayas), con buen cuerpo y fluidez, sus taninos vivaces aportan agilidad y consistencia al trago, y los dejos herbales ciertas frescuras en el final de boca. Puntos: 93

37-Mariflor Giulia 2017

Bodega Rolland, Vista Flores, Valle de Uco $12900

Siempre es una buena noticia que Michel Rolland presente un nuevo vino argentino, porque el mundo lo sigue mirando como uno de los máximos referentes. Su quinta nieta lo inspiró a un blend de Merlot (40%) Malbec (30%), Cabernet Sauvignon (25%) y Petit Verdot (5%). Todos microvinificados en barricas nuevas. De aromas elegantes e intensos a buena fruta madura. Paladar fresco y consistente, con texturas finas y final de crianza. Puntos: 93

38-Achaval Ferrer Singular Merlot 2018

Achaval Ferrer, Cordón del Plata, Valle de Uco $13000

Gustavo Rearte, enólogo de la casa, lanzó una colección de varietales que surge de pequeños tesoros ocultos entre los emblemáticos viñedos de la bodega. Este vino nace de escasas hileras de Merlot Finca Diamante, localizada en Tupungato. De aromas vegetales y a frutos negros, paladar franco, con fuerza y leves dejos ahumados de la crianza. Trago suave y texturas finas, pero con buena potencia. Un exponente que viene muy bien para mantener vivo el prestigio del Merlot. Puntos: 92

39-Cheval des Andes 2018

Cheval des Andes, Mendoza $14.000

Con cada añada se vuelve más Grand Cru de Los Andes. Blend de Malbec (70%) y Cabernet Sauvignon, de dos fincas propias en Las Compuertas y Paraje Altamira. Gérald Gabillet ha logrado un blend de aromas delicados, con algo de frutos del bosque y dejos herbales; más de Altamira en su carácter, tanto en boca como en nariz. Sus taninos incipientes resaltan su paso limpio, con la madera integrada. Delicado, con agarre fino, classy en su mensaje, pero también actual, por su fuerza. Puntos: 95,5

40-Luigi Bosca Paraíso 2019

Luigi Bosca, Mendoza $15.600

Altar Uco Edad Media Blanco 2018, nuevo ícono de la familia Arizu

El nuevo ícono de la familia Arizu se presentó durante los festejos de sus 120 años. Si bien el nombre está inspirado su Finca El Paraíso de Maipú, es un blend de Malbec y Cabernet Sauvignon concebido por el enólogo Pablo Cúneo a partir de una selección de las mejores uvas de los diferentes viñedos propios. Equilibrado y elegante, de aromas delicados y paladar expresivo, con notas de frutas negras y especias. La crianza bien integrada aporta suavidad y profundidad. Puntos: 94

41-La Celia La Consulta Cabernet Sauvignon 2017

La Celia, Eugenio Bustos, Valle de Uco $16.500

Andrea Ferreyra lanzó tres vinos de las tres cepas emblemas de la casa, que nacen en polígonos diferentes, con la intención de volcar en ellos todo lo aprendido del lugar. Este Cabernet Sauvignon nace en el Polígono 1, de aromas compactos, con típicas notas vegetales y leves dejos ahumados. De buen cuerpo y trago mordiente, sus texturas son finas y están en línea con el carácter delicado del vino. La frescura muy bien integrada es la clave y resalta su fluidez. Puntos: 92,

Blancos (5 vinos)

La cantidad no refleja el gran momento de los vinos blancos argentinos. Al despegue confirmado del Chardonnay de Alta Gama ahora se le animan los white blends. También el Torrontés se consolida como el gran blanco autóctono y que va mucho más allá de un blanco aromático. Y otros que sorprenden desde terruños emergentes con suelos y climas más aptos para el desarrollo de uvas blancas.

42-El Esteco Old Vines Torrontés 2020

El Esteco, Valle Calchaquí $2400

Se consolida con el paso de las cosechas como el mejor exponente del cepaje. Elaborado con uvas seleccionadas de un viejo parral, plantado en 1945, Alejandro Pepa (enólogo) y Francisco Tellechea (agrónomo) lograron esta añada un blanco de aromas limpios y bien florales, efusivo, pero a la vez elegante. De paladar fresco y más austero que el 2018, con un toque de madurez que le queda bien, y un floral bien definido casi verde que se siente sobre el final. Puntos: 92

43-Insólito Riesling 2020

Puerta del Abra, Balcarce, Buenos Aires $3500

La joven enóloga Delfina Pontaroli se tomó su tiempo, y logró un blanco de excepción, y lo demuestra hace (al menos) tres cosechas. Si bien es un vino liviano (11,2%) sus aromas son expresivos y en boca tiene mucha presencia. Fresco y con personalidad propia, de entrada, se percibe delicado y con cierta tensión. De paladar franco, con notas de frutas blancas y toque floral. Se nota que la variedad se adaptó muy bien al terruño de Balcarce. Puntos: 92

44-Altar Uco Edad Media Blanco 2018

Altar Uco, La Arboleda, Valle de Uco $6300

Altar Uco Edad Media Blanco 2018

Elegido entre los 50 mejores blancos del mundo (puesto 45) por millones de usuarios de una famosa comunidad virtual dedicada a la comercialización de vinos. Soñado, creado y elaborado por Juan Pablo Michelini desde 2015. Es un vino especial porque tiene crianza biológica, y eso le confiere una personalidad propia. De aromas expresivos, con notas de frutas secas y flores blancas. Sutil, de boca fina y delicada, criado con tiempo y en la quietud de la bodega. Puntos: 93

45-Otronia III y IV Chardonnay 2018

Otronia, Chubut, Patagonia $6500

El joven enólogo Juan Pablo Murgia sigue repartiendo su tiempo entre Mendoza (Argento) y Chubut (Otronia), pero siempre trabajando con viñedos orgánicos. En este caso, ubicados en el corazón de la Patagonia en el paralelo 45 ́33, sobre suelos calcáreos. Este Chardonnay proviene de dos bloques elegidos (III y IV), de aromas equilibrados a membrillos e infusión. Voluptuoso y franco, también refrescante y tenso, con un final de notas de levaduras. Puntos: 92

46-Walter Bressia Grand Blanc 2019

Bressia, Agrelo, Luján de Cuyo $22.000

Walter Bressia pateó el tablero de los blancos y presentó un blend (secreto) inspirado en los afamados vinos de Chablis y en el viñedo de la familia. Sus aromas son austeros, con buena frescura y un paso delicado, entre graso y tenso, pero también con energía. Freso, con algo de levaduras y dejos florales, voluptuoso y joven. Tiene un carácter diferente y todo para desarrollar complejidad con la guarda, garantizada por su frescura y fuerza. Puntos: 92

Espumosos y naranjos (4 vinos)

Lo de los espumosos es notable, su evolución a lo largo del tiempo, no solo en bodega con el manejo de ambos métodos (Charmat y Champenoise) sino en el viñedo, obteniendo uvas Chardonnay Pinot Noir con mayor acidez natural. Y esa precisión poco a poco va llegando a las copas. También hay lugar para las novedades de la mano de los naranjos.

47-Santa Julia El Zorrito 2021

Santa Julia, Maipú, Mendoza $1290

El trabajo que vienen haciendo el agrónomo Edgardo Cónsoli y su compañero Rubén Ruffo, Gerente de Enología de la bodega, en pos de llevar todos los viñedos a lo orgánico es sorprendente. Y se corono con esta línea joven y disruptiva formada por un Malbec (El Burro), un Torrontés (La Oveja), y este naranjo de Chardonnay. Un blanco especial, fresco y tenso, con un costado salino y un carácter de vino de flor (tipo Jerez), sorprendentes. Puntos: 90

48-Baron B Héritage

Baron B, Valle de Uco, Mendoza $5400

La edición 001 de este vino creado por el Chef de Cave Diego Ribbert es un assemblage que combina tres añadas excepcionales de espumosos nacidos en Caicayén, Cepas del Plata y El Espinillo durante 2001, 2011 y 2015 respectivamente. De buen cuerpo, es voluptuoso, limpio y austero, con buen ataque fresco. Burbujas finas y persistentes, hay frescura y juventud en el paladar, con tensión y toques de madurez que le aportan carácter y complejidad. Puntos: 94

49-Rosell Boher Grande Cuvée Millésimée 2017

Rosell Boher, Valle de Uco $6000

Alejandro “Pepe” Martínez vuelve a ser protagonista con sus mejores burbujas, un vino que elabora desde 1999 y que refleja el espíritu del año. Blend de Pinot Noir (85%) con toque de Chardonnay (15%), y más de 40 meses sobre sus lías, manteniendo la costumbre y el estilo, más allá de la influencia de la cosecha. Fresco y de buen volumen, con burbujas finas que resaltan su carácter frutal amable. De trago lago y profundidad con dejos de membrillo. Puntos: 93

50-Susana Balbo Signature Limited Edition Torrontés de Raíz Naranjo 2019

Susana Balbo, Paraje Altamira, Valle de Uco $9550

Torrontés, Susana Balbo

Susana Balbo vuelve a innovar con Torrontés, aprovechando su gran conocimiento y la nueva viña que ella misma creó en Altamira a partir de plantines seleccionados. Con la ayuda del enólogo Gustavo Bertagna lograron una re interpretación del varietal. De buen volumen, denso y floral, algo cremoso, de sabores profundos y muy buena frescura, con final de membrillo. Fermentado en un ánfora con racimo entero, una maceración muy corta, y un año y medio en barricas usadas. Puntos: 92

