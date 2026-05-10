Sociedad

Consecuencias del ciclón extratropical en Mar del Plata: quedaron atrapados por las inundaciones y reclaman ayuda

Las intensas precipitaciones provocaron una acumulación de agua que impide la salida de los vecinos de Lomas de San Patricio, quienes reclaman una intervención municipal

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Las intensas lluvias provocan aislamiento total en el barrio Lomas de San Patricio (Fuente: 0223)
Las intensas lluvias provocan aislamiento total en el barrio Lomas de San Patricio (Fuente: 0223)

En medio del temporal que azotó a la Costa Atlántica con fuertes lluvias, vientos y oleaje extremo en distintas localidades, vecinos de Mar del Plata permanecen aislados. El ciclón extratropical dejó consecuncias severas y en el barrio Lomas de San Patricio, la acumulación de agua en las calles impide la salida de los residentes luego de dos días.

Los vecinos de la zona denunciaron que la situación es insostenible: “Esto era una calle y ahora es un lago”. Sin embargo, esto no es un problema actual ya que, según el reclamo a 0223, el mal estado de las calles permite que el agua se acumule cada vez que llueve y tarda casi dos meses en volver a bajar. En este marco, solicitaron ayuda para conseguir un camión que permita elevar el nivel de la calle.

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La problemática persiste desde hace dos años debido al desnivel generado por una obra realizada, aseguran los habitantes. Los afectados afirman que la falta de respuesta oficial los obliga a buscar soluciones por sus propios medios: “No nos alcanza la plata. Acá pagamos los impuestos, reclamamos y nadie hace nada”.

Los habitantes de Lomas de San Patricio solicitan colaboración con camiones de tierra

“No puedo salir de mi casa. Tengo dos bebés que tienen que hacerse controles y no los puedo llevar”, relató uno de los vecinos tras realizar reiterados reclamos por la situación. El pedido de ayuda de los vecinos de Lomas de San Patricio se repite en otras áreas de la ciudad que también sufrieron inundaciones a raíz de la cantidad inusual de agua caída en pocos minutos.

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Tras el intenso temporal que sufrió Mar del Plata y la Costa Atlántica, Defensa Civil reportó que se registraron casi 100 reclamos por daños hasta la mañana del sábado. Este balance comunica que las fuertes ráfagas y las precipitaciones provocaron caídas de árboles y postes. Además, se registraron: cortes de energía, del servicio de teléfono y situaciones particulares sobre el funcionamiento de semáforos.

Personal de Defensa Civil retira ramas caídas en la vía pública tras el temporal (Fuente: Seguridad Mar del Plata)
Personal de Defensa Civil retira ramas caídas en la vía pública tras el temporal (Fuente: Seguridad Mar del Plata)

Según comentaron, los operativos responden a una situación que afecta a amplios sectores de la costa y tiene como prioridad la prevención de incidentes adicionales. La Secretaría de Seguridad del Municipio de General Pueyrredon ordenó el corte de tránsito en el Paseo Dávila debido al riesgo generado por la pleamar, conforme a la información proporcionada a 0223.

Trabajadores municipales aseguran la zona donde un árbol obstruía el tránsito (Fuente: Seguridad Mar del Plata)
Trabajadores municipales aseguran la zona donde un árbol obstruía el tránsito (Fuente: Seguridad Mar del Plata)

Los daños por el ciclón extratropical en Monte Hermoso

Monte Hermoso sufrió fuertes daños y complicaciones luego de una ciclogénesis que generó ráfagas de viento superiores a 90 kilómetros por hora y un oleaje intenso. El fenómeno provocó acumulación de arena en calles y veredas próximas al mar, obstrucción de accesos a la playa y desplazamiento de estructuras en sectores de la rambla.

El temporal causó daños en la costa bonaerense de Monte Hermoso
El temporal causó daños en la costa bonaerense de Monte Hermoso

Durante el episodio, la lluvia acumulada alcanzó 19 milímetros en 24 horas, sumando 79 mm en los últimos tres días, lo que, combinado con el viento, forzó el aflojamiento de postes de luz y otros elementos urbanos, de acuerdo con información de las autoridades locales.

Como consecuencia, hubo daños materiales en el frente costero y preocupación entre residentes y comerciantes de las zonas afectadas, aunque no se reportaron personas heridas. El origen del evento, comentó Defensa Civil al medio local, se asoció a la formación e intensificación de un sistema de baja presión que activó alertas por marejadas y vientos fuertes en la región.

Las lluvias y los vientos intensos afectan infraestructura y servicios en Monte Hermoso
Las lluvias y los vientos intensos afectan infraestructura y servicios en Monte Hermoso

Mientra continúan los trabajos de limpieza de los espacios públicos en Monte Hermoso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la lluvia seguirá en “La Feliz”, aunque habrá una mejora gradual durante la tarde. Las temperaturas máximas alcanzarán los 12°C y las mínimas los 5°C. Los vientos serán moderados, con ráfagas de hasta 59 km/h en las primeras horas del domingo.

A partir del lunes 11 hasta el viernes 15, las condiciones serán más estables, con predominio de cielo parcialmente nublado a despejado. Las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de 14°C, mientras que las mínimas variarán entre 5°C y 9°C. No se esperan precipitaciones en este período y los vientos serán leves a moderados, con algunas ráfagas que podrían llegar a 50 km/h.

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