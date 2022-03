Los looks de los máximos dirigentes del país durante la Asamblea Legislativa

Como la indumentaria no se limita a una cuestión decorativa, sino que forma parte de la comunicación no verbal de las personas, en el caso de los dirigentes cobra especial relevancia

Si de la faceta fashion se trata, Cristina Fernández de Kirchner, se sabe, sobresale por sus looks y así lo ha hecho durante toda su trayectoria pública. La moda es un lenguaje y siempre lo compatibilizó con el resto de los aspectos de su actividad política. Como la indumentaria no se limita a una cuestión decorativa, sino que forma parte de la comunicación no verbal de las personas, en el caso de los dirigentes cobra especial relevancia.

Durante la Asamblea Legislativa de hoy para inaugurar el período de sesiones ordinarias en el que el presidente pronunció su discurso, las cámaras siguieron especialmente a los máximos dirigentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo del país, Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala.

A la hora de interpretar ese lenguaje que introduce el look de las personas públicas, la diseñadora de indumentaria y directora del área de Moda de la Universidad de Palermo Facultad de Diseño y Comunicación, Patricia Doria, analizó para Infobae que, “tanto el presidente como Massa, al elegir el azul trataron de significar o reforzar en el mensaje de este inicio de año, la autoridad, formalidad, seriedad y recuperar el decoro perdido”.

Cristina Fernández de Kirchner eligió un look completamente blanco

“Me parece que estuvieron impecables desde la camisa blanca, el traje azul, los dos estuvieron acordes para el cargo en el que están designados. Que tuvieran puesta corbata también”, dijo, ya que ese accesorio en el caso de ambos “no manda un mensaje estridente sino que está en una gama neutral”, muestra “una neutralidad y un control”, interpretó.

Por su parte, la licenciada Laura Malpeli de Jordaan, master en Asesoría de Imagen certificada por CMB, dijo a Infobae que, en el caso de Alberto Fernández, usó un ambo pero sin que se viera la camisa. “Siempre el puño debería verse y, además, el nudo de la corbata es bastante angosto en relación a lo que es el cuello de la camisa”. En cambio, destacó que el color elegido para su atuendo fue “correcto, sobrio, que iba con lo que fue el acto que estaba encabezando. Es en una gama que busca manifestar autoridad”, manifestó.

“Massa llevó un ambo que, en este caso, tuvo más relación el nudo de la corbata y el cuello de la camisa, eligió un tono más oscuro que Alberto Fernández. Eligió bastante contraste entre el tono oscuro del saco y la corbata y el tono de la camisa y eso le quitó bastante protagonismo porque uno lo primero que veía era el contraste primero y a él después, sobre todo con el tono más bronceado que tiene” en su rostro, subrayó.

Respecto de las mujeres en la cúpula del Poder Legislativo nacional, Doria remarcó, en primer lugar, que “la ropa, no sólo hay que ponersela, sino que hay que vivirla, mimetizarse con ella como si fuera una segunda piel”. En ese sentido, destacó que ambas eligieron el color blanco. “El blanco, la luz, es la sumatoria de todos los colores”, recordó y consideró que la vicepresidenta mostró “el blanco impoluto, el blanco que es la sumatoria del todo”, algo que la especialista consideró correcto. Pero cuestionó la elección del encaje en su outfit porque “no daban para el lugar en el cual estaban, que era el Congreso”, sostuvo.

También la presidenta provisional del Senado optó por el blanco

También consideró “acorde” con el lugar del acto y la circunstancia formal que Cristina Kirchner use “mangas” algo que no hizo la presidenta provisional del Senado, quien también se vistió de blanco. En este aspecto, dijo Doria, “el discurso vuelve a trascender, el blanco como algo cándido” y recordó que “esta cuestión de la candidez del blanco viene del candidato romano que, se consideraba, era una persona honesta, impoluta por eso el blanco se considera sin manchas” . Este color “cuenta mucho y cuenta también que ‘soy una persona que tiene mucha gente alrededor que me ayuda porque para mantener un blanco impoluto’ porque vos no tenés que tocar nada ni hacer nada” para que se mantenga de esa manera.

“Lo que le criticaría de Ledesma, que es una señora muy bella, es que no se haya puesto mangas. Aunque tengas los brazos perfectos, la desnudez del brazo no queda bien en determinados espacios” como el que estaba ocupando, consideró la experta. La senadora por Santiago del Estero usó “un vestido con corte en la cintura, jerarquizando la feminidad y poniéndola en escena, algo que está fantástico”, pero señaló que llevó “alguna translucencia que no es acorde, lo mismo que el encaje de la vicepresidenta: no me parece acorde para el lugar ni una transparencia ni una translucencia”. De todas formas, insistió en que “el vestido blanco es perfecto porque marca su feminidad de manera acorde y adecuada para el evento y marca los hombros bien, al no tener mangas lo marca más, que es una cuestión de poder”, consideró.

El blanco es “un signo de status y poder económico, político, no fue elegido al azar”, dijo Doria

Respecto del color de la vestimenta de ambas mujeres, Doria resaltó que es “un signo de status y poder económico, político, no fue elegido al azar”, interpretó. “El vestido de Ledesma tiene recortes con pasamanería, es una puntilla de algodón que lo recorre y define las líneas del cuerpo en forma sutil, las dos señoras optaron por aportarle a sus vestidos y chaquetas detalles de materiales artesanales y costosos. En Moda: según los textos, el blanco presupone una filosofía casi pragmática, como una segunda piel, extendiendo una acción dominante de limpieza sobre las áreas de sombra”, cerró.

Por su parte, Malpeli advirtió que en la indumentaria de Cristina Kirchner se vio “cierta continuidad con el año pasado, con la elección de un tono claro, pero este año con elementos diferentes porque el año pasado tenía un vestido. Este año tiene un conjunto de pantalón, saco”. La vicepresidenta cobra protagonismo con sus looks, remarcó la especialista y recordó que tiene un “estilo llamativo, más allá de lo que es a nivel político. también a nivel de lo que es su imagen, cómo se percibe y cómo se presenta a los demás, busca ser el centro de las miradas y aún si elige un atuendo en tono que no son tan llamativos, como es este caso, siempre se va a asegurar de tener elementos que llamen la atención”.

“Tanto el presidente como Massa, al elegir el azul trataron de significar o reforzar en el mensaje de este inicio de año, la autoridad, formalidad, seriedad y recuperar el decoro perdido”, dijo Doria (Maximiliano Luna)

Esos elementos destacados, dijo, fueron en este caso “la combinación de diferentes texturas, los calados, los distintos motivos o dibujos que tiene este calado, que tienen diferentes tamaños. Esos son elementos que, sumados al cinto del pantalón que marca la cintura hacia abajo, más el collar que hace que, aunque no tiene una interrupción a nivel de color, si tiene diferentes elementos que nos llevan a frenar y observar las distintas partes del atuendo”, fue allí, señaló, donde cobró protagonismo.

“Cristina, respecto del año pasado, tiene el cabello un poco más largo, pero también con este estilo llamativo que lo viene teniendo a lo largo del tiempo”, consideró.

En el caso de Ledesma tuvo hoy “una impronta bastante fiel a lo que es su estilo, ella suele elegir atuendos con un corte más femenino, como es el caso de un vestido o un atuendo que combine falda con saco. El color de vestido no es llamativo, pero determinados puntos ayudan a llevar las miradas a través de ese calado que tenemos en la parte superior de manera vertical y también horizontal marcando lo que es la cintura y también en parte de la falda”, destacó. En el caso del cabello y “la pechera en una línea vertical, es correcto que no haya elegido ningún tipo de collar como para acompañarlo para que no le saque protagonismo a lo que ya tiene de detalle el vestido. Respecto del año pasado tienen el cabello más prolijo y más sencillo y lo mismo respecto del maquillaje”, advirtió Malpeli respecto de la senadora.

