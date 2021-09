Formales e informales: Yáñez, Galmarini, Maiorana, el estilo de las mujeres en la jornada de la elección

Cinco mujeres con estilos diferentes. Fabiola Yáñez con sus elecciones en tonos blancos y tierra que la acompañan siempre; Analía Maiorana en jeans y campera de cuero; María Mercedes González con una propuesta desafiante; Soledad Quereilhac, de negro y con estampas; y Malena Galmarini con un atuendo clásico y atemporal. Las mujeres de los políticos fueron a votar este domingo 12 de septiembre en las diferentes escuelas con outfits que llamaron la atención de los expertos.

La primera Dama argentina, Fabiola Yáñez, eligió un look impoluto para acompañar al presidente Alberto Fernández a la UCA de Puerto Madero, donde se la pudo ver con un look en tonos camel y blanco. Se trató de un vestido entallado de escote en V en tono blanco que la mujer de Alberto acompañó con un cinturón marrón con detalle en dorado que realzó su figura. Sumó un tapado color camel, cartera a tono y zapatos marrones. Además, lució un reglamentario barbijo en color blanco.

“Es muy lógico que el mensaje a comunicar en la elección de su atuendo sea lo etéreo, lo suave, la inocencia y la ternura. Los colores que eligió dan la sensación de que todo va a estar bien, de que va a haber un éxito absoluto. Es un claro ejemplo de aquellos que saben utilizar la moda como un recurso”, detalló en diálogo con este medio, Patricia Doria, diseñadora de indumentaria y directora del área de Moda de la Universidad de Palermo Facultad de Diseño y Comunicación.

Se trata de la primera aparición de la primera Dama argentina en más de dos semanas, luego de que compartiera un acto en la localidad bonaerense de Chapadmalal

Por su parte, la modelo y empresaria Analía Maiorana escoltó a su pareja, Diego Santilli, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, al Colegio San Pedro, en Los Troncos el Talar, en Tigre. Para hacerlo eligió una camisa escotada de seda blanca, un jean ajustado con roturas y botas y campera a tono. “Maiorana fue entre arreglada y sport. Diría que es un look más para la tarde, pero le queda bien porque es joven”, sostuvo en diálogo con este medio la diseñadora de moda argentina Maureene Dinar.

“Analía siempre marca tendencia y sabe exactamente cómo llevar un atuendo casual. Se la pudo ver muy canchera y descontracturada”, destacó Profumo.

La modelo y empresaria Analía Maiorana escoltó a su pareja, Diego Santilli, al Colegio San Pedro, en Los Troncos el Talar, en Tigre

José Luis Espert, primer precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por Avanza Libertad, votó luego de las 11 de la mañana, en Beccar, en el Sindicato de la industria del vestido, acompañado por su mujer, María Mercedes González. La rosarina lució una remera azul y blanca, un pantalón azul y un tapado color celeste. Los accesorios fueron sin lugar a dudas los protagonistas de su atuendo: unos anteojos de sol oscuros, una gargantilla celeste y una cartera color plateado.

“Se nota que tiene un interés y una preocupación por la moda marcados. En conjunto, su elección por ahí marea, pero se nota que puso el detalle y la intensión en cada prenda y accesorio que se colocó. La cartera plateada es un símbolo de tendencia desafiante. Me gustó mucho”, añadió Doria.

María Mercedes González lució una remera azul y blanca, un pantalón azul y un tapado color celeste

Soledad Quereilhac, doctora en Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta del Conicet y esposa de esposa de Axel Kicillof, lució unos jeans oscuros, una camisa estampada en tonos blanco y negro, y una campera de cuero. “Puede gustar como puede no gustar. Particularmente, no es la estampa que más me gusta. Yo hubiera elegido una camisa blanca”, concluyó Dinar.

Soledad Quereilhac lució unos jeans oscuros, una camisa estampada en tonos blanco y negro, y una campera de cuero

Por último, Malena Galmarini, titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ingresó a votar a las 14.15 a la Escuela número 34, ubicada en el partido de Tigre, al norte del Gran Buenos Aires. La politóloga argentina optó por un look sobrio. Llevó un pantalón blanco, una remera negra y un saco clásico beige. Se protegió con un barbijo en tono rosa.

Malena Galmarini, titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), ingresó a votar a las 14.15 a la Escuela número 34, ubicada en el partido de Tigre, al norte del Gran Buenos Aires

“Su atuendo fue correcto -aseveró Doria-. Todo en él está en orden y controlado. No es una propuesta estética, sino que marca un orden. Quiebra con lo extremadamente femenino con la elección del color rosa para su barbijo”.

