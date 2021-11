Looks frescos y cancheros: el estilo elegido por las mujeres para ir a votar

Géneros frescos, tonos naturales y pantalones en demin fueron los elegidos de las mujeres para el día de votación

Un domingo primaveral templado y soleado fue el escenario ideal para observar el look de cinco mujeres con estilos bien diferentes.

La primera dama Fabiola Yáñez optó por un vestido de tonos claros; Victoria Tolosa Paz eligió un look cómodo y canchero con botas y jeans; María Eugenia Vidal también se inclinó por unos pantalones denim y remera oscura; Analía Maiorana lució un outfit en tonos claros y Juliana Awada optó por un estilo casual con un saco a las rodillas.

Victoria Tolosa Paz eligió un look casual para ir a votar a una escuela en City Bell

Cerca de las 11 de la mañana la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, se acercó a votar a una escuela en City Bell, en las afueras de La Plata.

La candidata eligió una camisa de seda en off white holgada, un pantalón de jean al cuerpo, botas negras de cuero con taco medio. Los accesorios elegidos fueron el clásico colgante con su inicial con la letra V y un barbijo a lunares negro y blanco,

“ Tolosa Paz es una fashionista cool y lo muestra sin problema. Se preocupa y ocupa mucho de la imagen y respeta las reglas básicas de estética. Se cuida en el vestir y lo hace con looks que son tendencia. Sin lugar a dudas, la moda y la imagen ocupan espacio en su agenda”, explicó a Infobae la diseñadora Maureene Dinar y agregó: “Esta mañana mantuvo su look trendy, con camisa manga pirata y buenos jeans”.

“Tolosa Paz es una fashionista cool y lo muestra sin problema", explicó a Infobae la diseñadora Maureene Dinar

Patricia Doria, diseñadora y directora del área de Moda de la Universidad de Palermo, subrayó que la candidata del Frente de Todos “eligió un oufit muy trendy, un urban cassual. Combinó una blusa holgada estilo oversize, con un jean, con un estilo que lo podemos definir como natural, pero el pelo extremadamente cuidado con sus ondas, hay como una contradicción, se muestra cómoda, pero en el pelo y en la actitud se nota que hay una cierta sofisticación. Es una de las propuestas más vistas en lo que se refiere al street style. Ella está muy consciente de la moda”.

La candidata de Juntos por el Cambio eligió un look cómodo y urbano, sin accesorios

La candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, votó cerca de las 10 de la mañana un colegio cercano a la Biblioteca Nacional, en Recoleta.

Optó por un estilo sobrio e informal con remera negra de mangas tres cuartos, pantalones de jean amplios y zapatillas negras y blancas de estilo urbano.

Mientras tanto, con casi 20 años de trayectoria en la política y a diferencia de muchas otras figuras, María Eugenia Vidal mantiene su estilo sobrio, elegante y enfocado en la comodidad, un sello que la distingue. A través de los años, la ex gobernadora bonaerense confirma que los básicos son un comodín siempre seguro. “Ya asentada en una imagen ultra conservadora, de política clásica y sin mucho para trasmitir, creo que busca el grueso de los votos siempre fiel a su imagen retro ochentosa”, describió a Infobae la diseñadora de alta costura Patricia Profumo.

“Creo que para Vidal en este momento la estética no es lo más importante", dijo a Infobae la diseñadora Maureen Dinar (Foto NA)

Respecto de Vidal, la diseñadora Maureen Dinar dijo a Infobae: “Creo que para ella en este momento la estética no es lo más importante. Se relajó y no pensó más que en ponerse algo tranquilo, más allá de todo concepto de moda. Muestra que es una mujer fuerte porque no le importa la opinión de la gente por su vestimenta y me parece bárbaro”.

“Hay un desaliño generalizado en lo corporal, en el jean, la remera, veo un descuidao o un cansancio mu grande no sé como definirlo”, apuntó Doria sobre el estilo de Vidal y agregó: “ Si uno piensa a la moda como factor de comunicación o está agotada o no le interesa . Pero siempre hay un discurso por detrás”.

La primera dama, Fabiola Yañez, acompañó al presidente a votar en la Universidad Católica, en Puerto Madero (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

El presidente de la nación Alberto Fernández votó cerca de las 9 de la mañana en la Universidad Católica en Puerto Madero. Lo acompañó la primera dama Fabiola Yañez quien optó por un vestido blanco largo con un lazo arriba de la cintura que destacaba su embarazo y una camisa de jean azul . Acompañó el look con botas y cartera pequeña cruzada en tono blanco.

“Fabiola Yañez lució un vestido blanco largo onda folk que no me parece que fuera un vestido para hoy, domingo a la mañana, me parece que ese mismo vestido corto con unas botas tejanas y una campera un poquito más corta de jean hubiese quedado mucho mejor y la hubiera estilizado mejor”, señaló Dinar.

"El punto focal de Fabiola Yañez es el cuidado que ella tiene con su pelo y con su maquillaje", señaló Doria (Reuters)

En otro sentido, Doria destacó: “Hay que considerar que está embarazada, siempre trata de mantener un look más joven. El vestido que usa es el modelo wrap que afina bastante la silueta, al ser cruzado adelante estiliza . Casi parece que se va a casar pero frena el efecto con la camisa de jean. Lo raro son sus botas texanas que son una especie de metalizado. La bota texana siempre da un toque muy joven. El punto focal es el cuidado que ella tiene con su pelo y con su maquillaje . En líneas generales es una mezcla extraña pero una mezcla habitual en un street style. Más estando embarazada creo que lo manejó bastante bien”.

Analía Maiorana optó por un look casual en tonos naturales

La modelo y empresaria Analía Maiorana acompañó a su pareja, el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Diego Santilli a sufragar a una escuela de Tigre.

Más tarde Maiorana emitió su voto en el Colegio Bayard de la calle Salguero en Palermo, acompañada por su perro Bartolo. El outfit elegido fue un poncho corto de hilo rústico con punto inglés en color natural, un pantalón oxford en tonos claros y botas texanas en color canela , Como accesorios la modelo optó por un cinturón y cartera en el mismo tono.

Patricia Doria, diseñadora y directora del área de Moda de la Universidad de Palermo destacó que “Maiorana con el estilo minimalista en total white simboliza elegancia, profesionalismo, modernidad, está cómoda, tiene un sweter over size que da un efecto cute y refinado. Al mismo tiempo se la ve discreta y con un alto grado de elegancia y sofisticación. Sin ponerle intención, pero con una carga de intención tremenda”.

Mauricio Macri y Juliana Awada, esta mañana en Palermo (Foto NA: JUAN VARGAS)

La empresaria Juliana Awada acompañó al expresidente Mauricio Macri a sufragar en la escuela Wenceslao Posse de Palermo, llegaron minutos antes de las 11 de la mañana.

Awada eligió una remera básica blanca con rayas negras, jeans ajustados y un saco largo camel hasta las rodillas, acompañó con una bandolera pequeña en el mismo tono. Optó por el pelo recogido, como suele mostrarse en las fotos más familiares que publica en sus redes sociales.

Sobre el estilo de la ex primera dama, la diseñadora Patricia Doria opinó “siempre hace una apuesta muy estudiada de su look, aunque parece que no lo hace pero ella es una gran conocedora de la moda y del mensaje que los demás tienen que decodificar. Si lo tengo que definir en una palabra sería como un oufit cook francés. Da la sensación que es un estilo desenfadado, que no fuerza mucho las cosas, natural, sencillo. Es una belleza que sabe moverse por el mundo sin mucho esfuerzo y hasta da la impresión de que no pasa mucho tiempo delante del espejo pero la verdad que cada una de sus prendas está estudiada como esa remera a rayas con su trench su pelo desprolijo, pero es un desprolijo cuidado y un maquillaje muy limpio, que es una buena estrategia”.

