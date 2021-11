Radiografía de los búnkers, looks y escenarios de los candidatos

Amplio en el caso de Juntos Por el Cambio, pensado en carpas desde Frente de Todos y estilo recital Luna Park en el espacio libertario; la radiografía de los búnkers

Se van conociendo los primeros resultados de las elecciones legislativas 2021 celebradas en la Argentina. Los comicios de medio término mantuvieron expectantes a oficialistas y opositores, tras la derrota que sufrió el Frente de Todos en varias provincias en las PASO .

Los búnkers son los grandes protagonistas del momento . Fueron preparados en base a un desempeño o performance esperado.

En el caso de la sede del Frente de Todos, se trata de un local ubicado en el barrio porteño de Chacarita, a pocos metros de la esquina de las avenidas Dorrego y Corrientes. Emplazado en la vía pública, comenzó a recibir desde temprano a militantes del oficialismo.

El espacio que se ambientó para los periodistas en el búnker del Frente de Todos, en el barrio porteño de Chacarita (Franco Fafasuli)

El búnker de las carpas

Las carpas caracterizan el espacio oficialista . Se ubican en el centro de la avenida Corrientes, en proximidades del centro cultural “Complejo C”. Una vez más, la alianza optó por este espacio, elegido para festejar el triunfo de Alberto Fernández en 2019 y la derrota en las PASO, en agosto.

El escenario desde el cual ya hablan los candidatos del FdT está ubicado frente al Parque Los Andes, donde además hay dispuestas tres carpas: una para prensa, otra para comunicación institucional y una última donde invitados especiales ya analizan los primeros resultados . Los simpatizantes se acercaron con banderas argentinas, sillas, bombos y música de batucada a esperar los resultados, mientras militantes del Movimiento Evita tocaban música con tambores y saxo para amenizar la tarde. Como dato de color, el acceso a la carpa donde se encuentran los invitados especiales es restringido, es decir que la prensa no pudo acceder a este espacio .

¿El dato simbólico? La ausencia, con justificación médica, de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Militantes agrupados en las proximidades del bunker oficialista (Nicolas Stulberg)

En el caso de la principal fuerza opositora, desde Juntos por el Cambio, eligieron una vez más el tradicional espacio partidario en Costa Salguero , emplazado en Rafael Obligado 2221, que reúne a los candidatos de la ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires, optaron por el Salón Vonharvel, ubicado en la Avenida 19 entre 511 y 514 en Gonnet, La Plata, en donde ya estudian las primeras cifras Diego Santilli junto a todo su equipo.

Se espera que María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta sean los oradores en Capital Federal, mientras que Santilli y Facundo Manes sean los responsables de tomar la palabra en Gonnet. En Buenos Aires estará Mauricio Macri, el ex presidente, pero no hablará. También Marcos Peña y Patricia Bullrich.

Desde Juntos por el Cambio eligieron, una vez más, el Centro Costa Salguero, ubicado en proximidades del aeropuerto Internacional Jorge Newbery, Aeroparque (Gustavo Gavotti)

Al aire libre

En el caso del centro ubicado en Costa Salguero, el gran protagonista fue el amplio espacio y la cantidad de sillas al aire libre, que dan una idea de un cálculo que previó una gran cantidad de asistentes. El tiempo meteorológico acompaño, a pesar de los pronósticos, que eran desfavorables . Una gran incógnita es si recurrirán, como suelen hacer, a los globos si los resultados finales son favorables para este espacio. A su vez, las grandes pantallas con letras de molde “GRACIAS” y el nombre “Juntos por el Cambio” completan el escenario .

¿El dato de color? Una costumbre ya arraizada en el frente opositor es la presencia del “Mago Sin Dientes”, un personaje que apoya a la fuerza política desde sus inicios y no puede faltar en el bunker de Juntos.

El Mago sin Dientes, un clásico del bunker oficialista (Gustavo Gavotti)

El “fuerte” de la tercera fuerza

Una de las grandes sorpresas fue el desempeño -tanto en las PASO como en los actuales comicios- del espacio Avanza Libertad en provincia de Buenos Aires, partido político de José Luis Espert, y el de La Libertad Avanza en ciudad de Buenos Aires, insignia de Javier Milei.

El búnker elegido por Espert se vio inundado por optimismo y grandes expectativas, matizados con una cuota muy pequeña de cautela. Si bien en el tradicional Centro Naval de Olivos reiteran que todo se expresa en potencial, las palabras y los gestos comunican. En Avanza Libertad, lista que encabeza como candidato a diputado nacional, esperan con ansias los resultados definitivos -aunque provisorios- de los comicios.

Espert analiza los resultados en un búnker íntimo en el tradicional Centro Naval de Olivos (Luciano González)

¿La peculiaridad? La intimidad. Sillones tapizados en blanco, cortinas y un ambiente descontracturado se ve en el espacio político liderado por el ex candidato a presidente en 2019.

Luna Park para los “leones”

Javier Milei y su espacio, La Libertad Avanza, eligió un emblemático escenario para esperar los resultados junto a sus seguidores, bautizados por él como “leones”. Da la sensación que el candidato aspira cifras históricas, en una elección histórica, según precisó en declaraciones con la prensa poco después del cierre de los comicios.

Milei mudó su búnker al Luna Park y armó un despliegue con lógica de recital , en el que, a diferencia de lo que ocurrió en las PASO, ahora deja entrar a sus seguidores, además de la militancia más cercana.

El búnker de Javier Milei en el Luna Park

Los looks nocturnos

A medida que las primeras cifras se fueron dando a conocer por el Ministerio del Interior conducido por Wado de Pedro, de traje y muy clásico, las diferentes figuras del oficialismo, la principal fuerza opositora y la flamante “tercera fuerza” brindaron sus primeras declaraciones públicas .

Consultado por Infobae, el diseñador argentino Gabriel Lage se refirió a los estilos elegidos por los primeros que salieron a hablar desde Juntos por el Cambio: “Tanto Ricardo López Murphy como Martín Tetaz optaron por seguir el estilo que mostraron en la campaña, en donde se vio a un Tetaz un poco más descontracturado, con una remera que tiene que ver más con la elección que su estilo habitual más de ambo, corbata, etc., y a la inversa en López Murphy luce un ambo azul, clásico, un estilo impreso que lo caracteriza y está mostrando, sin dudas”.

Los estilos que eligieron las principales figuras de Juntos, en el Centro Costa Salguero, búnker de la principal fuerza opositora

Descontracturados

“En las últimas elecciones veo en general que se trata de mostrar imágenes más relajadas, descontracturadas y cercanas a la gente, pasa en el mundo inclusive y no somos la excepción”, aseveró.

Juliana Latorre, consultora en imagen y asesora de vestuario, coincidió, en diálogo con Infobae: “Tetaz se mostró con remera de “Gracias” y jean, buscando un look cercano a la gente. López Murphy, muy formal, de traje impecable. Por su parte Paula Oliveto parece una señora que va a hacer un trámite, no es un look adecuado para una candidata, ese saco estampado no la favorece y finalmente María Eugenia Vidal, se la vio simple y sencilla, fresca con jeans, camiseta blanca y blazer negro”.

"Paula Oliveto parece una señora que va a hacer un trámite, no es un look adecuado para una candidata", opinó a Infobae la asesora de imagen Juliana Latorre (Foto: Gustavo Luis Gavotti)

Investidura presidencial

Por su parte, María Gabriela Gurmandi, fashion stylist y asesora de imagen de “Be your best”, opinó: “Alberto Fernández optó por transmitir un mensaje grabado, alejado de la locación búnker, con un traje camisa blanca y la característica corbata celeste . Se lo pudo ver prolijo y elegante como lo amerita la ocasión en un mensaje presidencial post elección”.

Gabriel Lage coincidió: “El Presidente habló como presidente, a tono con su cargo, inclusive quedó un poco afuera del escenario búnker, desde la intimidad de la Quinta de Olivos, impecablemente vestido para la ocasión, como su investidura lo exige”.

El presidente Alberto Fernandez ofreció un mensaje grabado al país, cerca de las 22 horas

Aparición post resultados

En relación a los primeros candidatos en salir a hablar -los de la coalición Juntos por el Cambio-, dijo: “López Murphy con un look formal con blazer en tono oscuro pero pantalón en otro tono. Carolina Losada, candidata en Santa Fe, se la observó muy elegante con mono blanco, con encaje el los hombros escote V que siempre estiliza, cabello suelto hacia un lado, sin accesorios .

“ Victoria Tolosa Paz lució un look casual chic, jeans y camisa de seda en blanco , con escote importante que dejaba ver el colgante con la V bien grande, que fue el lema de su campaña ”, dijo a Infobae la asesora Gabriela Gurmandi

"Victoria Tolosa Paz lució un look casual chic, jeans y camisa de seda en blanco , con escote importante que dejaba ver el colgante con la V bien grande, que fue el lema de su campaña", dijo a Infobae Gurmandi

Según July Latorre la primera candidata del FdT “siguió la línea de Vidal (María Eugenia), está con camisa blanca y jean, tratando de dar una imagen de cercanía a la gente, de un día de haber trabajado, vivido una jornada electoral, sin gran producción ”.

“A Leandro Santoro lo vi cuasi desalineado, con la camisa desprolija”, opinó la consultora en imagen a Infobae.

El look de Axel Kicillof

En relación a Axel Kicillof, advirtió: “ la camisa abrochada hasta arriba llama la atención, la camisa fuera del pantalón no lo favorece, al igual que el saco largo , desgarbado en su postura, no pensó ni los colores, todo descuidado, no es el look que debería mostrar un gobernador”.

Lage, por su parte, puntualizó en relación al gobernador de la provincia de Buenos Aires: “ Es siempre raro su estilo, en realidad no tiene estilo para vestirse. Luce una combinación rara, de saco pero no llega a estar bien vestido. Es muy difícil de descifrar, pareciera que se pone lo que encuentra y no está mal, ya que no tener estilo es un estilo en sí ”.

Euforia en el búnker de Javier Milei, cuyo movimiento político se consolidó como la tercera fuerza (Adrián Escandar)

¿Cuál fue el look de Javier Milei, una de las revelaciones políticas del 2021, en el búnker emplazado en el Luna Park? “Optó por un look formal con traje, corbata oscuros y camisa en tono claro que contrastó con su actitud de ‘pogo’ arriba del escenario ”, evaluó Gaby Gurmandi. Por su parte, Latorre opinó: “Lo vi correcto, me llamó la atención que no concurrió con su típica campera de cuero. estaba correcto, casi contradiciendo su discurso vestido de político, a pesar de que en sus palabras habla de combatir a la casta política”. Gabriel Lage, sobre el referente libertario, manifestó: “Se lo vio muy elegante, con un traje blue black absolutamente clásico, elegante sin duda. El resto de su equipo y él están absolutamente descontracturados”.

Diego Santilli abrazado a Facundo Manes

“A Diego Santilli se lo vio con un look descontracturado con jean, su camisa celeste sin corbata y arremangado” , describió Gurmandi.

Gabriel Lage expresó: “Manes está de saco y camisa, descontracturado pero más elegante. Especialmente considero que los sacos dan una presencia más seria, elegante, confieren importancia a la ocasión, pero hay que estar acostumbrado a soportar esta prenda luego de un día de tanta locura como es una jornada electoral. Por este motivo se entiende que busquen elegir por outfits más relajados, descontracturados ”.

SEGUIR LEYENDO: