Lenguaje no verbal: cuáles fueron los gestos de los candidatos durante la campaña y qué hay detrás de cada uno de ellos

Algunos de los candidatos y sus señas particulares

Una ceja que se levanta. Un mentón que “avanza”. Las manos que se revolotean y una sonrisa que parece ir, literalmente, de oreja a oreja. Los gestos son parte de nuestro comportamiento, aunque también definen cómo somos y la forma en qué comunicamos un montón de emociones. “Una imagen vale más que mil palabras”, reza el dicho y un gesto, a veces, puede ser parte de una comunicación tan encriptada como fascinante de analizar.

El ya famoso lenguaje no verbal, aquel que fue furor en la serie Lie To Me, es hoy una potente herramienta que es objeto de análisis en todo el mundo. Tanto líderes de empresas como políticos, son muchas veces asesorados por expertos a la hora de entrenar su gestualidad. Existe un trabajo científico del psicólogo Paul Ekman, quien en 1978 publicó un nomenclador de gestos que hoy toda la comunidad científica consulta en forma permanente, y que se va actualizando con los años.

Ekman, quien actualmente dirige un laboratorio de investigación en Estados Unidos, San Francisco, fue precisamente el que se inspiró al personaje de ficción la serie Lie to me, encarnado en la ficción con el nombre de Carl Lightman, un doctor que estudiaba las expresiones faciales, el movimiento corporales y el tono de voz para determinar si una persona estaba mintiendo o no.

Hugo Lescano es director del Laboratorio de investigación en Comunicación no Verbal en Argentina y se entrenó con Ekman entre 1992 y 1997, obteniendo un certificado en micro expresiones. Lescano además fue negociador en las cárceles de Buenos Aires entre 2005 y 2017, interviniendo en conflictos de negociación carcelaria de alto riesgo. Consultor de la OEA en Washington DC para capacitar en lenguaje corporal y negociación, Lescano analizó a Infobae los gestos de varios candidatos que hoy se miden en las elecciones legislativas.

La sonrisa de Duchenne en María Eugenia Vidal

Hay más de 20 sonrisas nomencladas que los seres humanos pueden hacer. “La sonrisa ideal sería la sonrisa de Duchenne, denominada así en honor al médico francés Guillaume Duchenne, quien desarrolló un tipo de sonrisa que indica una emoción espontánea y genuina. En el caso de la foto analizada de María Eugenia Vidal, esta sería la sonrisa de Duchenne un poco exagerada. Los ojos están extremadamente achinados y la boca tiene una forma que es prácticamente al límite del esfuerzo para sonreír ”, dice Lescano.

”Cuando la sonrisa es tan exagerada causa una impresión empática en las personas que aprecian a las persona, pero causa una impresión negativa en los desconocidos, porque uno ve que está alterado el código, en este caso es lo que sucede con la foto de Vidal, quien no refleja una emoción tan genuina ”, agrega.

Lo que hizo Milei es conectar con el enojo que tienen muchos ciudadanos de diferentes partidos políticos aunque existe cierta correspondencia con un perfil específico de ciudadanos que no están involucrados en la militancia y que manifiestan con mayor facilidad su enojo con la clase política (Franco Fafasuli)

“En esta foto de Javier Milei, vemos la Unidad de Acción Número Uno. Las cejas que están elevadas al interior y tiene unos pequeña pliegues que se producen en la frente son parte de una unidad de acción que aparece mucho en en la emoción de la tristeza y la angustia. También aparece cuando buscamos generar la impresión de que nos preocupa, lo que los demás nos están diciendo. Cuando no hay tristeza ni angustia, podemos fingir esta unidad de acción para dar justamente la impresión de que algo nos inquieta, especialmente si nosotros tenemos la capacidad de resolverlo. No es una gestualidad de Milei que sea típica , a él se lo ve más relacionado por lo general con emociones intensas como la ira”, dice Lescano.

Según el especialista el perfil de la comunicación de Milei durante toda la campaña ha apelado a emociones negativas, reflejadas en expresiones gestuales que implican cierto grado de molestia y agresividad. “En el ámbito político se utiliza como una estrategia con mucho éxito porque, prácticamente en todo el mundo, existe el prejuicio de que la política es sucia, mala y corrupta. Y quienes entran en política de alguna manera se corrompen. Entonces lo que hizo Milei es conectar con el enojo que tienen muchos ciudadanos de diferentes partidos políticos aunque existe cierta correspondencia con un perfil específico de ciudadanos que no están involucrados en la militancia y que manifiestan con mayor facilidad su enojo con la clase política ”, refiere Lescano.

"Se trata de un movimiento sutil de su mentón hacia arriba. Lo podemos usar de forma estratégica a través de un coach que le está diciendo cómo moverse o puede hacerse de forma inconsciente cuando notamos que no tenemos la suficiente autoridad en algunas cuestiones cuando algunas personas no nos creen algo", dice Lescano

“Con respecto a Florencio Randazzo y esta foto, se lo ve acá y en otros tantas, en un código de comunicación que es el código 53. Se trata de un movimiento sutil de su mentón hacia arriba. Lo podemos usar de forma estratégica a través de un coach que le está diciendo cómo moverse o puede hacerse de forma inconsciente cuando notamos que no tenemos la suficiente autoridad en algunas cuestiones cuando algunas personas no nos creen algo. Entonces elevamos el mentón para demostrar gestualmente esta autoridad en tono de desafío”, dice Lescano, quien hacer una referencia general a Diego Maradona.

“En algunas personas aparece toda la vida, tal es el caso de Maradona porque él no solo se creía una autoridad, sino que lo era”, razona Lescano.

Son varios los políticos que, cuando han sido desplazado en algunos espacios, dice Lescano, “ utilizan este gesto para rehacer su estructura política y tener conexión con con potenciales votantes , generalmente lo hacen en una etapa donde buscan la persuasión antes de las elecciones”.

Manes suele tener movimientos espejados que dan seguridad

“El caso de Facundo Manes es muy interesante porque tiene más ventajas a la hora de comunicar. Recordemos que hablamos de un investigador, un neurocientífico. Por eso lo vamos a ver muy alineado con movimientos simétricos, si levanta una mano, va a levantar la otra. Son movimientos espejados, lo mismo cuando levantan sus pulgares o cuando alzas sus brazos. Tiene una tendencia a mostrar con mucha creatividad un espectro de emociones que acompaña su discurso. En muchos casos esto no es posible de hacerlo, en los políticos, que no suelen provenir de esos espacios académicos, entonces, hay que entrenarlos. Quizás Manes sea el que menos entrenamiento necesite, porque él conoce acerca del lenguaje corporal, cómo funciona el cerebro, cómo percibimos, cómo comunicamos mejor y eso se ve reflejado en su interacción”, dice Lesacano.

Y apunta: “ Manes tiene una comunicación asertiva y fluida. Pero más allá de eso se percibe una cuota de acting, una impostación social se llama, que es cuando nosotros vamos preparados para mostrar ese tipo de gestualidades. O sea, que si uno ve toda la secuencia de un discurso de Manes, podemos ver que a una suerte de ese repertorio emocional que él despliega, está aprendido previamente en formato de libreto . Le quita una cuota de espontaneidad”.

Maximiliano Luna

Leandro Santoro tiene un perfil comunicacional al ciudadano común según Lescano. “No despliega grandes gestualidades manuales como gestos ilustradores que hacemos con las manos, tampoco hay gestos reguladores como cuando tocamos el reloj, miramos la hora, miramos el celular, o nos acomodamos la corbata. Tiene prácticamente ausencia de esos gestos que demuestran estrés. O sea que se siente muy cómodo en el ámbito político y muy seguro ”, analiza el especialista.

“ Transmite mucha seguridad, tiene mucho conocimiento de la información que está en juego y eso hace que se sienta muy a gusto. La gestualidad de Santoro es muy cercana al ciudadano porteño, genera mucha empatía, porque no tiene repertorio aprendido. Es bastante más espontáneo. No tiene conocimiento, tal vez como Manes, se maneja de forma más espontánea, con menos discurso aprendido o entrenamiento de coaching. Se maneja con bastante asertividad pese a que en los debates tiene algunas fallas en su gestos. Tal vez alguien lo pudiera orientar para ser más empático”.

Tolosa paz y una sonrisa parecida a la de Vidal

Victoria Tolosa Paz aparece en esta foto con los brazos cruzados, un símbolo de que uno no está de a cuerdo con algo. “Sin embargo, lo notable que en esta fotografía ella tiene una mano expuesta. Cuando dejamos una mano expuesta es una invitación al diálogo, que en general lo suelen hacer aquellos que tienen mucho más para decir y contar y comunicar que para escuchar. Es muy interesante porque en algunos debates, posteriores al debate, se ha visto este gesto, es un gesto que acompaña la seguridad de lo que tengo para decir”, dice Lescano

Otra cosa que le llama la atención al especialista sobre esta foto y el comportamiento general de la candidata, son sus ojos. “Muchos se han preguntado si tiene lentes de contacto o dificulta visual, porque se la ha visto con una molestia sensible a la luz. Hay que descartar esas cuestiones relacionadas a lo fisiológico. Hay que descartar cualquier elemento propio de la ́persona. Fuera de eso, el movimiento ocular en el caso de ella, cuando ella achina los ojos que es la Unidad de Acción Número 7: los párpados inferiores levemente tensos. Muestra un tipo de persuasión o seducción en un intento de empatizar, sabiendo que del otro lado hay alguien que tiene que convencer”, agrega Lescano.

"En el momento de esta fotografía Santilli se sentía tal vez algo molesto para cumplir con el fotógrafo", dice Lescano

“Diego Santilli es muy interesante también porque no tiene grandes despliegues emocionales en sus expresiones faciales”, suelta Lesano. “Eso puede suceder porque la persona es tímida, o si carece de empatía. En los dos casos no es una de las mejores características para la comunicación social, ya sea para la política o la académica. Es una gestualidad que está más acorde que está con el área de la investigación o administración. En esta foto hay dos elementos Unidad Acción Numero 7, ojos achinados y la otra es en el entrecejo, se aprecian dos líneas sutiles que están intentando aplacar una emoción negativa a través de la unidad de Acción Número Cuatro. En el momento de la fotografía seguramente Santilli se sentía molesto para cumplir con el fotógrafo”, dice el especialista en lenguaje no verbal.

“En casi todas las fotos que aparece Santilli, él tiende a esconderse manos, salvo cuando va a comer a la mesa de Mirtha Legrand. Este no es el caso porque sostiene el cartel. Sin embargo otras veces cuando no está una mesa, se lo ve con sus manos ocultas, a veces con las manos abajo, entrelazada en el abdomen. Ocultar sus manos en una conversación cuando hay una carencia de gestos ilustradores, eso un signo de alerta para la comunicación. Cuando no nos sentimos cómodos, nuestras manos se ocultan o tratan de salir del cuadro visual de la persona con la que estamos hablando”, agrega.

Espert suele estar a la defensiva en algunos de los reportajes que da

“José Luis Espert en esa foto coloca sus manos cerradas, conformando un puente entre los brazos y generando una barrera entre él y la persona que habla. Ese gesto de manos cerradas adelante está muy vinculado a personas que están a la defensiva. Espert suele estar a la defensiva en todos sus reportajes en su comunicación con los medios, en los debates. Se lo ve con poca expresividad en el rostro. Sin embargo su cuerpo habla mucho: cuando se habló en uno de los debates sobre Derechos Humanos, su cuerpo empezó a tener un sutil movimiento pendular de izquierda a derecha. Eso da la información de la incomodidad que pude sentir una persona. La gestualidad de él no esta vinculada a emociones positivas, no tiene una sonrisa empática”, dice Lesacano.

Para Lescano el puño cerrado arriba nunca es una buena elección. Es símbolo de pelea

Con respecto a Nicolás del Caño, salvado las distancias ideológicas con Espert, su gestualidad es similar. “Para Del caño hay una manera de percibir el mundo y está cerrado a cualquier tipo de posición que lo saque de su discurso Por eso, cuando Del Caño habla, se ofusca, se molesta, su gestualidad está relacionada con el desconcierto, con la sorpresa y luego con emociones de tipo negativas” define Lescano.

Y cierra: “Es de levantar el puño izquierdo cerrado, es parte de la Izquierda esto pero también está ligado a la ira y no es un elemento semiótico que pueda despertar simpatías para quienes estén fuera de ese paradigma. Como consejo comunicacional, lo ideal sería que comiencen a trabajar sobre gestualidades más empáticas, especialmente si quieren captar nuevos adherentes. Los puños cerrados invitan siempre a la pelea y no son recomendables para ningún tipo de comunicación”.

