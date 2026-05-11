Generación Silver

El auge de las citas en la tercera edad redefine la vida amorosa en muchos países

Un creciente número de personas mayores de 50 años explora nuevas relaciones, impulsando cambios culturales y demográficos que reflejan una transformación en la percepción social del amor en la madurez

Guardar
Google icon
Mujer con gafas, camisa de jean y cabello gris sostiene un vaso de café con logo "Argentina", conversando con un hombre de camisa azul en una calle urbana.
El auge de las citas en la tercera edad muestra una transformación cultural significativa en Reino Unido y países occidentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las citas en la tercera edad está marcando un cambio relevante en las sociedades occidentales, con especial impacto en el Reino Unido. Según New Scientist, aunque faltan estudios detallados, un número creciente de personas mayores de 50 años explora relaciones de pareja en esta etapa, reflejando una transformación cultural y demográfica.

El fenómeno de las citas después de los 50 años responde al crecimiento del grupo poblacional en ese rango etario, el aumento de divorcios y una mayor aceptación social de nuevas parejas tras la viudez o la ruptura. Actualmente, quienes atraviesan estas situaciones cuentan con opciones sociales antes poco valoradas, y encuentran un entorno más abierto para elegir cómo vivir su vida sentimental, con un enfoque en la autonomía personal.

PUBLICIDAD

En la última década, el número de adultos mayores de 50 años en el Reino Unido aumentó en 3,1 millones, y se espera que esta tendencia continúe durante las próximas dos décadas. New Scientist indica que otros países occidentales, como Estados Unidos, experimentan procesos similares, tanto en crecimiento poblacional como en el cambio de patrones respecto a los modelos de pareja.

Factores que impulsan el crecimiento del “dating” en la tercera edad

Distintos elementos explican el auge de las citas entre adultos mayores. Por un lado, la mayor expectativa de vida amplía el periodo en que las personas pueden buscar compañía y vínculos emocionales. Por otro, las tasas de divorcio han subido entre los mayores de 50 años en países como el Reino Unido y Estados Unidos. Esto se traduce en más gente soltera en la mediana edad y en la vejez.

PUBLICIDAD

Un hombre joven de cabello castaño con barba, vestido con una camiseta azul, sentado junto a una ventana, con la mano en la sien y una expresión de preocupación.
La soltería en la mediana edad y la vejez se vuelve más frecuente en sociedades occidentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la viudez ya no aleja de forma definitiva a quienes desean recomenzar su vida amorosa. Según New Scientist, la presión social que antes desaconsejaba formar nuevas parejas tras la pérdida se ha reducido, permitiendo mayor libertad para quienes buscan una segunda oportunidad afectiva.

Mairi Macleod, fundadora de Dating Evolved, destaca: “Existe una gran falta de información, pero es importante que las personas mayores de 50 años tengan relaciones satisfactorias”. En su experiencia, tanto hombres como mujeres de esta edad expresan deseos de intimidad y una vida sexual activa.

Obstáculos y prejuicios del amor después de los 50 años

A pesar del crecimiento de este fenómeno, sigue existiendo una importante escasez de estudios. New Scientist explica que la investigación científica tradicional sobre citas y relaciones ha estado centrada en jóvenes universitarios y personas de entre 20 y 40 años, relegando a la invisibilidad la realidad de quienes superan los 50 años.

Divine Charura, psicólogo de la Universidad York St John, atribuye este desbalance a que socialmente el amor se entiende como un medio para la reproducción o alude solo a etapas consideradas productivas. “Muchos solo piensan en el amor como algo ligado a la juventud”, apunta Charura, y menciona que la financiación científica prioriza etapas tempranas de la adultez.

Hombre y mujer jóvenes, con suéteres de invierno, caminando de la mano y mirándose sonrientes. Fondo con árboles otoñales amarillos y edificios universitarios.
Los estudios científicos sobre citas y relaciones concentran sus esfuerzos en jóvenes universitarios y adultos de 20 a 40 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta percepción limita la comprensión y el reconocimiento pleno del bienestar emocional en la madurez. Charura ejemplifica: “Si menciono el amor romántico, resulta raro imaginar a una paciente de 92 años que aún hable de su sexualidad y de la idea de conocer a alguien nuevo”.

Desafíos y ventajas al buscar pareja tras los 50

Buscar pareja después de los 50 plantea desafíos, sobre todo para las mujeres. Macleod advierte que la proporción de hombres solteros disminuye con la edad en el Reino Unido y en países semejantes. “Muchas veces se cancelan eventos de speed-dating porque no hay suficientes hombres”, comenta, lo que ilustra la dificultad añadida para ellas.

El programa Dating Evolved ha ofrecido apoyo a más de 200 mujeres en seis meses, mediante sesiones grupales que abordan las particularidades de las citas en la madurez, en especial para mujeres con alto nivel educativo y recursos. Entre las ventajas, Macleod destaca la autonomía económica y la ausencia de presión biológica, lo que permite establecer nuevas prioridades y seleccionar con mayor libertad el tipo de relación deseada.

“Las mujeres mayores pueden elegir con cuidado; si no encuentran a alguien que cumpla sus expectativas, prefieren no tener pareja”, afirma Macleod en declaraciones recogidas por New Scientist.

Próximos pasos en la investigación sobre relaciones en la madurez

Mujer y hombre de mediana edad sentados en una mesa de mármol en una cafetería, mirándose, con tazas de café vacías. Fondo borroso con otras personas
El interés científico por las citas en personas mayores de 50 años impulsa nuevos estudios sobre los desafíos que enfrentan al buscar pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés científico por estas experiencias va en aumento. Macleod y Craig Roberts, profesor de la Universidad de Stirling, han anunciado nuevos estudios que buscarán identificar los principales desafíos y estrategias para quienes buscan pareja después de los 50 años. New Scientist señala que estos proyectos tendrán un enfoque práctico, recogiendo experiencias y consejos de personas mayores inmersas en el mundo de las citas.

El aumento de citas entre personas mayores de 50 años tiene como motores el crecimiento demográfico, el alza de divorcios y una reevaluación de los prejuicios sobre el amor en la madurez. Este fenómeno se vive como una oportunidad para redefinir la vida afectiva y priorizar la libertad de elegir qué tipo de vínculos establecer en esta etapa.

En este nuevo escenario social, muchas mujeres maduras reconocen y ejercen su derecho a decidir si buscan pareja o disfrutan de la soltería, estableciendo prioridades propias y valorando su independencia.

Temas Relacionados

Citas en la Tercera EdadDemografía EnvejecidaAutonomía PersonalVida AmorosaNew ScientistNewsroom BUEMagazinesgeneracion silver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La vuelta del Pity Álvarez en Rosario: la vigencia de un referente del rock que une a generaciones

La presencia del músico tras casi una década de ausencia reunió a jóvenes y adultos en un evento atravesado por homenajes, mensajes sociales y una reivindicación del lazo con el público local

La vuelta del Pity Álvarez en Rosario: la vigencia de un referente del rock que une a generaciones

El Obelisco por dentro: un viaje a 67 metros de altura donde se abrazan las memorias de tres generaciones

Vínculos intergeneracionales encuentran un escenario emblemático. El paso del tiempo reconfigura sentidos y emociones en el mismo punto de encuentro bajo cielos porteños

El Obelisco por dentro: un viaje a 67 metros de altura donde se abrazan las memorias de tres generaciones

El viejo elegante: Bad Bunny y la estética de la nueva longevidad

El cantante optó por presentarse caracterizado como anciano en la alfombra, lo que desencadenó discusiones sobre la percepción y el lugar de las personas mayores en la sociedad actual, especialmente en la industria del vestir

El viejo elegante: Bad Bunny y la estética de la nueva longevidad

Rapa Nui a través de los ojos de una viajera silver y el asombroso relato de una cultura que resiste al paso del tiempo

Un viaje de cinco días transforma la mirada sobre identidad y pertenencia. Entre paisajes abruptos y memorias de esclavitud, el destino insular sigue interrogando a propios y visitantes

Rapa Nui a través de los ojos de una viajera silver y el asombroso relato de una cultura que resiste al paso del tiempo

Casi medio siglo pintando el barrio: la historia del taller que marcó a tres generaciones en Villa del Parque

El arte se hizo presente donde antes hubo deportes y carnavales. Familias enteras, recuerdos imborrables y un taller donde cada creación encuentra su identidad

Casi medio siglo pintando el barrio: la historia del taller que marcó a tres generaciones en Villa del Parque

DEPORTES

Las lágrimas de Juanfer Quintero tras la clasificación de River Plate ante San Lorenzo: “A veces se nos da muy duro”

Las lágrimas de Juanfer Quintero tras la clasificación de River Plate ante San Lorenzo: “A veces se nos da muy duro”

8 frases de Coudet tras el sufrido triunfo de River ante San Lorenzo: del exceso de “emoción” en los penales a la exigencia del hincha

La brillante actuación de Santiago Beltrán en la tanda de penales en la que River Plate eliminó a San Lorenzo: “No podíamos fallar”

Los mejores memes de la infartante clasificación de River Plate: de Santiago Beltrán héroe a las burlas para San Lorenzo y Boca

En una definición para el infarto, River venció por penales a San Lorenzo y avanzó a cuartos de final del Apertura

TELESHOW

El malestar de Marcela Tauro por un rumor sobre el futuro de Infama: “Nos quieren alargar más”

El malestar de Marcela Tauro por un rumor sobre el futuro de Infama: “Nos quieren alargar más”

Ricardo Arjona visitó La Bombonera y se lamentó por la eliminación de Boca Juniors: “Un sentimiento que a veces duele”

Sofía Gonet abrió las puertas de su nuevo hogar: inodoro inteligente con Spotify, espacios amplios y cuarto para streamear

Juana Viale volvió a la carga contra Fabián Medina Flores: “Eso no fue una emboscada”

¿Wanda Nara y Martín Migueles están separados?: “Fue después del viaje a Japón”

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades de agricultura advierten pérdidas por sequía y piden cambiar estrategias de siembra en varias regiones de Honduras

Autoridades de agricultura advierten pérdidas por sequía y piden cambiar estrategias de siembra en varias regiones de Honduras

Estados Unidos refuerza su ofensiva para frenar la expansión espacial y tecnológica del régimen chino en América Latina

Costa Rica plantea cambios en pensiones: más años de aportes y menor tasa de reemplazo al jubilarse

Abejas africanizadas atacan en Panamá: se reportan más de 5,639 casos en lo que va del año

Donde la pupusa es hogar: el legado de Ingrid y el corazón de Olocuilta en El Salvador