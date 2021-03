Valeria Mazza y Pilar Sordo: dos perfiles distintos y una misma inspiración para las mujeres de latinoamérica

Valeria Mazza fue modelo y participó de 500 tapas de revistas de todo el mundo. Pilar Sordo es una reconocida psicóloga chilena, escritora de varios best sellers

“Las cosas que nos hacen ser mejores personas, son todas difíciles”, dijo una vez la reconocida psicóloga chilena, Pilar Sordo. Seguramente, tanto para ella como para Valeria Mazza, dos perfiles de mujeres totalmente opuestos, no la tuvieron tan fácil para llegar a donde llegaron. Tanto el éxito como el reconocimiento, apareció en sus vidas con varios años de trabajo, dedicación y perseverancia.

Mazza y Sordo tiene un motivo para festejar todo ese esfuerzo. El canal Lifetime decidió premiarlas con el Latin America Lifetime Awards (LALA 2021) , junto a otras tres mujeres: Daniella Álvarez (Colombia), Cibele Racy (Brasil) y Ana Baquedano (México).

Los LALA son un premio creado en homenaje a las mujeres que, con su labor y testimonio. Exaltan los valores de la mujer en la sociedad y que está dedicado a aquellas que rompen paradigmas, y que sirven de inspiración para todas sus pares, como así también que representan los desafíos, luchas y logros de latinoamericanas en el mundo.

Valeria Mazza una de las cinco mujeres reconocidas en los Latin America Lifetime Awards

Pilar Sordo, psicóloga y conferencista chilena, autora de una decena de obras literarias, muchas de ellas best sellers y reconocidas a nivel mundial, fue elegida entre una de las 100 mujeres líderes en Chile por cuatro años. Sordo es además directora de la Fundación Cáncer Vida, en Chile, desde donde se orientada a pacientes y familiares vinculados con cáncer de pulmón y páncreas.

“Uno de mis trabajos es acompañar a gente que se está muriendo. Y yo cada día me doy más cuenta de que nadie se va de aquí, de este plano, de esta dimensión, sin reconocer a ese enemigo interno, sin pelear hasta el último minuto con eso, como el orgullo que te impide irte, con la impaciencia o con la falta de capacidad de aceptación del otro”, dijo Sordo en una entrevista reciente con Infobae.

Valeria Mazza, quien supo ser la ex supermodelo argentina más famosa, hoy es empresaria. Participó de las campañas más importantes y posó en 500 tapas de revista de todo el mundo. Hoy, devenida también en conductora de TV, viene trabajando en el área social, apoyando varias causas sociales, con varias actividades filantrópicas en las que fue premiada. Colaboró activamente con UNICEF y en campañas de vacunación en África. Mazza es además embajadora de las olimpiadas especiales y madrina del Hospital Universitario Austral.

Latin America Lifetime Awards - Pilar Sordo

“De pequeña soñaba con ser maestra, trabajar con personas con discapacidad. Participé a los 13 años como voluntaria de la competencia de Olimpiadas especiales y a partir de allí cambio completamente mi visión del mundo. Tenia muy claro que eso es lo que quería hacer. Después la vida me dio otra sorpresa y me llevó por otros caminos. Pero siempre pude compaginar esos dos mundos. Pude usar esa voz que me daban los medios y el lugar que tenia en la moda para poder amplificar mensajes de gente que lo necesitaba”, expresó Mazza luego de recibir el premio.

En cuanto a las causas que le interesan, dijo: “Me sumo a las que tienen que ver con la niñez, educación, salud y discapacidad. Desde que comencé cuando tenía 13 años a ser voluntaria con olimpiadas sigo trabajando aquí en Argentina y otros pasíes.

La ex modelo expresó también que está haciendo un taller de moda para adolescentes en un barrio humilde. “Estoy en contacto con niñas de 13, 14 años, todo lo que tiene que ver con la moda es una excusa para hacerlas enfrentar con su propio espejo”, dijo

Con respecto a sus colaboraciones con UNICEF, Mazza rememoró sus viajes por África en distintas campañas de vacunación. “Eso fue algo extraordinario. No se puede imaginar lo que es, ver al otro, la dificultad del otro, la necesidad del otro y tratar de acompañar, escuchar, estar. Siempre es importante ver y reconocer al otro”, dijo.

Daniella Alvarez es otra de las mujeres premiadas en el Latin America Lifetime Awards. La ex Miss Colombia, sufrió en 2020 una amputación de su pierna izquierda. Hoy inspira a miles de mujeres en las redes sociales

“Me puso muy feliz cuando me comentaron de este premio y me había elegido. Compartirlo con estas 4 mujeres estupendas que todas hacen honor a la mujer por las causas que defienden, por su trabajo diario. Un premio es una caricia al alma, un reconocimiento a algo bien hecho. Lo quiero compartir con toldas las mujeres que desde su lugar inspiran a seguir adelante, a luchar por dejar atrás la discriminación y buscar cada vez mas la equidad entre los seres humanos”, remató,

Las otras galardonadas

Pero ellas no son las únicas mujeres distinguidas. Ana Baquedano es una joven mexicana que fue víctima de una porno venganza cuando era adolescente, luego de sufrir acoso y ciberbullying. Fue así como se convirtió en activista contra la porno venganza. Luego de hacer una masiva campaña, e impulsó la ley contra el ciberacoso, haciendo que éste sea un delito con pena en México.

Cibele Racy es brasileña, licenciada en pedagogía, especialidad en administración escolar y educación especial. En 2020 fue elegida por la BBC como una de las 100 mujeres más inspiradoras del mundo. Innovó y elevó la calidad de la educación pública en la promoción de los derechos humanos, la igualdad racial y de género. Además lucha para que los chicos de todo el mundo puedan ir a la escuela

Ana Baquedano es una joven mexicana que fue víctima de una porno venganza cuando era adolescente. Hoy hizo que esta conducta sea penada con varios años de cárcel en México

Daniella Alvarez es otra de las mujeres premiadas en el Latin America Lifetime Awards. La ex Miss Colombia, que además es presentadora de televisión, sufrió en 2020 una amputación de su pierna izquierda, tras la complicación de una cirugía en la zona de su abdomen. Hoy es una mujer resiliente, de espíritu fuerte, con actitudes positivas vista como una vencedora de las adversidades. Es adempas Embajadora de Buena voluntad de UNICEF.

Carmen Larios, Senior VP Contenidos de Lifetime Latin America, sostuvo a Infobae: “Este evento tiene el objetivo rendir un homenaje a las mujeres que con su labor y testimonio exaltan los valores de la mujer en la sociedad. Es reconocer el gran trabajo que han hecho estas 5 mujeres en cada uno de sus países”.

Cibele Racy es brasileña, licenciada en pedagogía, especialidad en administración escolar y educación especial

Y agregó: “Lifetime es un canal que apoya la diversidad, y lo vemos en su pantalla. Más del 70% de sus películas están producidas o dirigidas por mujeres. En un campo tan competitivo y tan poco representado por mujeres Lifetime apoya la igualdad en la pantalla. Cada año tenemos la iniciativa JUGEMOS IGUAL, a través de la cual buscamos dar voz y oportunidades a las mujeres en la industria de la televisión y los medios en general. Apuntamos crear conciencia en la industria y llamar a jóvenes talentos sean parte del cambio. Este año, hicimos la convocatoria de Equality Shorts, en la cual recibimos cortos producidos o escritos por mujeres sobre la igualdad y posteriormente se exhibieron en nuestras plataforma”.

