Valeria Mazza: “Los chicos deberían volver al colegio”

Valeria Mazza (Instagram: @alejandrogravier)

A pesar de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, estos últimos meses han sido de mucha intensidad para Valeria Mazza, quien además de encargarse de la crianza de los cuatro hijos que tiene con Alejandro Gravier (Tiziano, Benicio, Taína y Balthazar), fue la conductora del Miami Fashion Week 2020, realizado en formato digital, y también pasó por el quirófano para someterse a una intervención de hernia en el Hospital Austral. En diálogo con Cecilio Flematti por Vale doble, el programa radial que conduce por La Uno 103.1, la modelo contó cómo está pasando este momento tan particular, reveló su costado más solidario y reveló si trabajaría en política.

Respecto a su participación activa en las redes sociales, manifestó: “A partir de que nos quedamos encerrados, uno empezó a compartir lo que pasaba en casa, que era lo único que podía compartir, y ahí compartimos juegos con los chicos, mucha cocina, todo lo que pasaba, y la verdad es que somo un sube y baja de emociones: por momentos disfrutando de estar en casa, aprovechando para hacer todo eso que no hacías… Pero por momentos pensás en cuando esto se termine, la incertidumbre, el miedo. Creo que son emociones compartidas, nadie puede esquivar todo esto que nos está pasando”.

Mazza dijo que siempre ha estado interesada en “el trabajo social” y que siempre le gustó la psicología y hubiese deseado ser maestra, motivos que la llevaron a estudiar terapia ocupacional. “Hace muchos años que estoy con las Olimpíadas Especiales y organizo un evento para la sala pediátrica del Hospital Austral. Hace ya cinco años que tengo un taller de moda en la escuela Domingo Savio en el barrio de La Cava en San Isidro, y colaboro con diferentes organizaciones. Hay que dedicarle tiempo porque uno a veces piensa que ayudar es una ayuda económica, que obviamente siempre es bienvenida, pero cada uno ayuda desde su lugar con lo que puede y lo que tiene”.

En ese sentido, expresó: “Creo que los argentinos somos un pueblo solidario que siempre sacamos la bandera en el deporte, y cuando hay una emergencia o catástrofe nos unimos. Después nos cuesta bastante ponernos de acuerdo, encontrarnos y tener objetivos en común. Pero cuando pasan cosas límite nos ponemos la camiseta”.

Valeria Mazza (Foto: Instagram)

Su perfil solidario la llevó a hablar de la ausencia del Estado en los sectores que más lo necesitan: “Hay tantas organizaciones no gubernamentales y fundaciones porque, obviamente, el Estado hace agua. Si el Estado estuviera donde tiene que estar, y se preocupara por el bien común, no haría falta tanta ayuda extra . También es verdad que muchas de estas organizaciones tienen ayuda del estado, porque sino no sobreviven, no se pueden gestionar solas. Es un círculo, y lo ideal sería que el Estado funcione bien”.

“Ahora, en la cuarentena, empecé a trabajar también con una fundación que está con el tema de la educación, que creo que es fundamental. ¿Cómo los argentinos no nos podemos poner de acuerdo en un plan de educación pensado de acá a 20 años para revertir la situación? Los chicos tienen que estar en la escuela. Sin hablar ahora el tema de la pandemia, que creo que ya es momento, con todas las actividades que se han habilitado, de que los chicos puedan estar en la escuela. Las clases deberían volver ”, señaló.

Pese a la falta de definiciones a nivel nacional, la Ciudad de Buenos Aires decidió avanzar con tareas de revinculación con los 6.500 chicos que identificaron con aquellos que perdieron contacto con la escuela. Desde el lunes, en tandas de 100 alumnos, se llevan adelante encuentros presenciales para acompañarlos y que no se caigan del sistema.

Volviendo a la entrevista con Valeria Mazza, la reconocida modelo fue consultada si incursionaría en política en caso de que le presenten un proyecto de su interés. Al respecto, ella respondió: “No creo. Ayudaría desde mi lugar. Creo que cada uno puede aportar lo suyo, y lo mío por ahí es colaborar a amplificar mensajes, colaborar desde el lugar de contar qué es lo que se hace. Cada uno tiene sus causas, porque hay un millón de causas, y yo siempre me involucro con las que tienen que ver con la niñez, la educación, la salud y la discapacidad. Son las causas con las que me siento más afín, donde me gusta estar”.

SEGUÍ LEYENDO

Pese a la falta de definiciones sobre la vuelta a clases, la Ciudad de Buenos Aires avanza con encuentros presenciales con sus alumnos

Valeria Mazza pasó por el quirófano, en medio de la cuarentena: “No hay que dejarse estar”

Valeria Mazza es la conductora del Miami Fashion Week 2020 que se realiza en formato digital